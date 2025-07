プラスチック眼鏡レンズ市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025年～2035年）

1

Survey Reports LLCは、2025年7月に次の調査報告書を発表したと公表した:『プラスチック眼鏡レンズ市場のセグメンテーション:種類別(単焦点、二重焦点、三重焦点、累進焦点)、素材別(ポリカーボネート、Trivex、高屈折プラスチック、標準プラスチック)、コーティング別(反射防止、耐傷、UVカット、ブルーライトカット)、用途別(処方眼鏡、非処方眼鏡、サングラス、安全眼鏡)、流通チャネル別(眼鏡専門店、オンライン小売業者、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、専門店)―世界市場分析、動向、機会、予測(2025年~2035年)』。この報告書は、プラスチック眼鏡レンズ市場に関する将来的な評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威といった複数の主要な市場動向を強調している。プラスチック眼鏡レンズ市場の概要プラスチック眼鏡レンズとは、ポリカーボネート、CR-39、Trivexなどの合成素材から作られた軽量な光学レンズである。これらのレンズは、耐久性、耐衝撃性、装用時の快適性に優れており、日常使いの眼鏡として理想的である。従来のガラスレンズと異なり、プラスチックレンズは割れにくく、安全性が高いため、子供やアクティブな個人により適している。さらに、傷防止、UVカット、反射防止などのコーティング処理を施すことも可能である。プラスチックレンズは、さまざまな度数や、二重焦点レンズや累進焦点レンズを含む多様な設計にも対応している。その価格の手頃さと汎用性により、世界の眼鏡産業において人気の選択肢となっている。Surveyreportsの専門家による分析によれば、プラスチック眼鏡レンズ市場の規模は2025年に134億ドルを生み出した。また、この市場シェアは、2035年末までに234億ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間中、市場は年平均成長率(CAGR)約6.1%で成長すると見込まれている。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038064【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325988&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的なプラスチック眼鏡レンズ市場分析によれば、同市場の規模は、眼疾患の増加、眼鏡製造における先進技術、視覚障害の有病率上昇と消費者嗜好の変化、技術革新および付加価値コーティングの進展により拡大すると見込まれている。プラスチック眼鏡レンズ市場の主要企業には、Essilor International S.A., Carl Zeiss AG, Hoya Corporation, Luxottica Group S.p.A., Rodenstock GmbH, Seiko Optical Products Co., Ltd., Nikon Corporation, Shamir Optical Industry Ltd., Vision Ease, Tokai Optical Co., Ltd., Younger Optics, Mingyue Optical Lens Co., Ltd., Jiangsu Hongchen Optical Co., Ltd.本調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。また、日本のクライアントのニーズに合わせた詳細な分析も収録している。目次● プラスチック眼鏡レンズ市場の規模、成長分析、各国における主要企業の評価● 世界のプラスチック眼鏡レンズ市場における需要と機会の分析(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、2033年まで。日本を含む各国別)● アナリストによるCレベル幹部への提言● 市場の変動と将来展望の評価● 市場セグメンテーション分析:種類別、素材別、コーティング別、用途別、流通チャネル別、地域別