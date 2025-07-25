AI コールセンター「コルサポ」β2.0 参加企業募集開始

株式会社エクサテックコルサポβ2.0

株式会社エクサテック（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：大西 洋平太、以下「当社」）は、AI音声認識と生成AIを活用したコールセンター支援サービス 「コルサポ」β2.0 の先行利用プログラムを、本日より先着50社限定で募集いたします。

今回のβ版では、前バージョンのフィードバックを反映し リアルタイム通話要約、ノーコード対話フローエディタ、マルチチャネル統合 を強化。PoC（概念実証）に必要な環境をクラウド上で提供し、最短3営業日で導入・検証が可能です。

β2.0 強化ポイント

βプログラム概要

特典

参加までの流れ

想定ユースケース

背景と目的

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/20_1_e77196e9499fd4d3cbcc900257a5b00a.jpg?v=202507251155 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/20_2_54084cf39e743006e0a2008b75443f45.jpg?v=202507251155 ]- 期間内に正式契約された場合、初期費用（通常10万円）を免除- 先着3社に「音声感情解析α版」優先招待権を付与- エントリー（Webフォーム）- ヒアリング30分：現状課題とKPIを共有- 環境発行：管理画面を付与- 初期設定サポート：FAQアップロード／転送設定- 検証開始（通話ログ・レポート自動配信）- 成果レビュー & 改善提案：導入可否を判断- EC・小売：配送状況や返品窓口の自動応答で繁忙期コスト圧縮- ホテル・宿泊：夜間フロントの一次受付をAIに置き換え- クリニック：診療予約・空き枠案内に24h対応- コインパーキング：精算機トラブル／料金案内を自動化- SaaSカスタマーサポート：FAQ更新と通話要約をCRMに同期

国内コールセンター市場では、人材確保難・24時間体制構築コストの上昇が深刻化しています。

事前PoCでは、平均で取次ぎ件数▲55 %・NPS＋10ptを達成。本β2.0ではより幅広い業種での実証を通じ、正式版機能・料金プランの最終確定を目指します。