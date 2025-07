【UNTITLED】秋まで活躍する！GOODS特集ページをWEBサイトにて7月25日(金)より公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開する品の良い着こなしが叶うレディースブランド「UNTITLED(アンタイトル)」は、夏から秋までシーズンをまたいで活躍する雑貨を特集したページ「GOODS gallery」を7月25日(金)よりオフィシャルサイトにて公開いたします。

UNTITLED(アンタイトル)は、常に変化する時代の中で、前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズを提案するブランドとして、百貨店を中心に展開するキャリアブランドです。

本特集では、真夏の暑さ~秋までおしゃれに乗り越えるのにマストな雑貨アイテムをご紹介いたします。シンプルなコーディネートが多くなる季節こそ、小物でアクセントを。そして、秋トレンドを先取りしながら快適に過ごすスタイリングのヒントをご提案いたします。

夏から秋にかけて活躍するアイテムをぜひご覧ください。

https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/feature/goods/

【掲載アイテムを一部ご紹介 】

■バッグチャーム付きワンハンドルバッグ

価格:9,900円(税込)

カラー展開:ブラック、ベージュ

■ジャカードミディアムトート

価格:11,000円(税込)

カラー展開:ペイズリー柄、ヒョウ柄、ゼブラ柄

■SUPERGA スニーカー

価格:12,100円(税込)

カラー展開:シルバー

■エアリーワンハンドルバッグ

価格:12,100円(税込)

カラー展開:ライトグレー、ブラック、グリーン

■バンスクリップ

価格:6,930円(税込)

カラー展開:グレー、ライトイエロー、ベージュ

■ナローバレッタ

価格:3,960円(税込)

カラー展開:ライトイエロー、ブラウン、ベージュ

■トライアングルクリップ

価格:5,500円(税込)

カラー展開:グレー、ライトイエロー、ブラウン、ベージュ

【 UNTITLED Brand Concept 】

The Body Is Your Canvas

~自分を自由に描く服~

常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズ。 上質でシンプルでいつでも心地よく、からだをきれいに見せてくれる。そんな洋服を飾らず気取らず、

自分の感性で自由に着こなしていただきたい、「そのひとらしい美しさ」を感じていただきたい。

[上質を日常で着るよろこびを、すべての女性にー]

【 Brand Information 】

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/)

■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153)

■ 公式Instagram @untitled_official.jp

■ 公式LINE @UNTITLED/アンタイトル

<会社概要>

・名称:株式会社フィールズインターナショナル(株式会社ワールド100% 子会社)

・代表者:丸山 紀之

・所在地:〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト:https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト:https://store.world.co.jp/