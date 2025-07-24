ZEROTOKYO 8月EVENT情報！ U-23キャンペーン開催！
【U-23 キャンペーン】
ZEROTOKYO U-23 キャンペーンを開催！
8月限定、23歳以下の方はお得にZEROTOKYOを体験できるチャンス。
エントランス料金が \2,000で入場可能！さらに、SMIRNOFF ICE 又は SMIRNOFF ICE PINK GRAPEFRUIT をプレゼント！※商品は選べません。
この夏、遊ぶならZEROTOKYOへ！
【キャンペーン詳細】
■期間
8月1日（金）～8月30日（土）
金・土のイベント
■対象
・23歳以下の方
・ZEROTOKYO公式LINEに登録
・25時までのご入場
ご入場の際は、身分証明書 と LINE登録画面 をエントランススタッフにご提示ください。
※一部対象外イベントがございます。（8/16 GOLD DISC , 8/22 ZIPANGU the Party!!は対象外です）
詳細は公式ホームページのイベント情報をご確認ください。
【8月 SCHEDULE】
2025.8.1(金) ULTRA JAPAN 2025 OFFICIAL PRE-PARTY COUNTDOWN TOUR × SUMMER SESSIONS 2025
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/summer-sessions-2025-0801/
DOOR：\3,500-
FASTPASS TICKET：\2,500-（優先入場・入場料金含む）
FASTPASS & DOOR TICKET with 1 SMIRNOFF ICE(先着順/Limited)
GUEST：TJO / BOPCORN
DJ：TREKKIE TRAX CREW / REXY=DEXY
2025.8.2(土)VIVA -NU-NRG REUNION-
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/viva-nu-nrg-reunion0802/
DOOR：\3,500-
FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）
YOJI BIOMEHANIKA
LAB 4 （30th Anniversary EXCLUSIVE CLASSICS SET）
2025.08.03 (日)SUNDAY FLAME
OPEN 11PM
DOOR：\2,500-
〈OPEN FORMAT〉
RESIDENT DJ：KENNY / MAGOLLA
DJ：SHUN-SHUN / SUNAO / MIRANO / LLIAM / TARUMI / Dyna
2025.08.06(水)IMMERSIVE
OPEN 11PM
DOOR：\2,500-
〈OPEN FORMAT〉
GUEST DJ：NAGISA From V2 TOKYO / COLOR
DJ：HANA / yuukero / You Liang / LUI / CHIKU / MA2
2025.08.07(木)
COMING SOON
2025.8.8(金) SUMMER PARADISE 2025 feat.CYBERJAPAN
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/summer-paradise-2025-0808/
DOOR：\4,000-
PRIORITY TICKET：\6,000- (別途1ドリンクチケット購入 / 最前列エリア / 優先入場)
LADIES TICKET：\2,500- (別途1ドリンクチケット購入 / 優先入場)
FASTPASS TICKET：\3,500- (別途1ドリンクチケット購入 / 優先入場)
〈HOUSE / EDM〉
-SUMMER PARADISE 2025 feat.CYBERJAPAN-
MITOMI TOKOTO with CYBERJAPAN DANCERS and BIKINI GIRLS
2025.8.9(土) DLIGHT
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/dlight0809/
DOOR：\3,000-
FASTPASS TICKET：\2,000-（優先入場・入場料金含む）
ALEXANDER M / EIGHT / LAGOSA POOL / TARO TOKO
(A-Z)
VJ：Takayuki Tominaga
2025.08.10(日)
COMING SOON
2025.08.13(水)
COMING SOON
2025.08.14(木)
COMING SOON
2025.08.15(金)
COMING SOON
2025.08.16(土)GOLD DISC
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/gold-disc-0816/
DOOR：\4,500-
FASTPASS TICKET：\4,000-（優先入場・入場料金含む）
アップグレード付きFASTPASS TICKET：\5,500- （優先入場・入場料金含む）
CDs crew / DE DE MOUSE -LIVE SET- / KOTONOHOUSE / nyankobrq & yaca / yosumi / 原口沙輔 -DJ SET-
2025.08.17(日)
COMING SOON
2025.08.20(水)
COMING SOON
2025.08.21(木)
COMING SOON
2025年8月22日（金）
OPEN 10PM(予定)
HP：：https://zerotokyo.jp/event/zipangu-the-party-2/
DOOR（当日券）：\6,000-
FASTPASS TICKET（前売券）：\5,500-（優先入場・入場料金含む）
ZIPANGU GOLD PASS：\10,000-（特典付き、優先入場・入場料金含む）
ZAIKO(FAST PASS、ZIPANGU GOLD PASSチケット購入サイト):https://zerotokyo.zaiko.io/e/zipangu-the-party-2(https://zerotokyo.zaiko.io/e/zipangu-the-party-2%E5%B0%8F%E6%9E%97%E5%B9%B8%E5%AD%90)
小林幸子(https://zerotokyo.zaiko.io/e/zipangu-the-party-2%E5%B0%8F%E6%9E%97%E5%B9%B8%E5%AD%90) / ☆Taku Takahashi(m flo, block.fm) / Aiobahn
2025.8.23(土) SOUNDGATE
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/soundgate0823/
DOOR：\4,000-
FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）
石野卓球 / KEN ISHII / 砂原良徳 / Ririko B2B Chrumi
VJ：H2KGRAPHICS
2025.08.24(日)
COMING SOON
2025.08.27(水)
COMING SOON
2025.08.28(木)
COMING SOON
2025.8.29(金) ENDLESS SUMMER PARTY
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/endless-summer-party0829/
DOOR：\4,200-
EARLY FASTPASS TICKET：\3,300-（優先入場・入場料金含む）
FASTPASS TICKET：\3,800-（優先入場・入場料金含む）
U-25 TICKET：\3,300- (優先入場・入場料金含む)
GUEST：Sigala
DJ：TJO / YOSHIMASA / YOSEEK / Miss HoneyV
2025.08.30(土)
COMING SOON
2025.08.31(日)
COMING SOON
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