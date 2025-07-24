ZEROTOKYO 8月EVENT情報！　U-23キャンペーン開催！

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株式会社TSTエンタテイメント


【U-23 キャンペーン】


ZEROTOKYO U-23 キャンペーンを開催！


8月限定、23歳以下の方はお得にZEROTOKYOを体験できるチャンス。


エントランス料金が \2,000で入場可能！さらに、SMIRNOFF ICE 又は SMIRNOFF ICE PINK GRAPEFRUIT をプレゼント！※商品は選べません。


この夏、遊ぶならZEROTOKYOへ！



【キャンペーン詳細】


■期間


8月1日（金）～8月30日（土）


金・土のイベント


■対象


・23歳以下の方


・ZEROTOKYO公式LINEに登録


・25時までのご入場


ご入場の際は、身分証明書 と LINE登録画面 をエントランススタッフにご提示ください。


※一部対象外イベントがございます。（8/16 GOLD DISC , 8/22 ZIPANGU the Party!!は対象外です）


詳細は公式ホームページのイベント情報をご確認ください。



【8月 SCHEDULE】



2025.8.1(金) ULTRA JAPAN 2025 OFFICIAL PRE-PARTY COUNTDOWN TOUR × SUMMER SESSIONS 2025


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/summer-sessions-2025-0801/


DOOR：\3,500-


FASTPASS TICKET：\2,500-（優先入場・入場料金含む）


FASTPASS & DOOR TICKET with 1 SMIRNOFF ICE(先着順/Limited)


GUEST：TJO / BOPCORN


DJ：TREKKIE TRAX CREW / REXY=DEXY






2025.8.2(土)VIVA -NU-NRG REUNION-


@ZEROTOKYO


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/viva-nu-nrg-reunion0802/


DOOR：\3,500-


FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）



YOJI BIOMEHANIKA


LAB 4 （30th Anniversary EXCLUSIVE CLASSICS SET）






2025.08.03 (日)SUNDAY FLAME


OPEN 11PM


DOOR：\2,500-



〈OPEN FORMAT〉


RESIDENT DJ：KENNY / MAGOLLA


DJ：SHUN-SHUN / SUNAO / MIRANO / LLIAM / TARUMI / Dyna






2025.08.06(水)IMMERSIVE


OPEN 11PM


DOOR：\2,500-



〈OPEN FORMAT〉
GUEST DJ：NAGISA From V2 TOKYO / COLOR


DJ：HANA / yuukero / You Liang / LUI / CHIKU / MA2







2025.08.07(木)






COMING SOON






2025.8.8(金) SUMMER PARADISE 2025 feat.CYBERJAPAN


@ZEROTOKYO


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/summer-paradise-2025-0808/ ‎


DOOR：\4,000-


PRIORITY TICKET：\6,000- (別途1ドリンクチケット購入 / 最前列エリア / 優先入場)


LADIES TICKET：\2,500- (別途1ドリンクチケット購入 / 優先入場)


FASTPASS TICKET：\3,500- (別途1ドリンクチケット購入 / 優先入場)


〈HOUSE / EDM〉
-SUMMER PARADISE 2025 feat.CYBERJAPAN-


MITOMI TOKOTO with CYBERJAPAN DANCERS and BIKINI GIRLS






2025.8.9(土) DLIGHT


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/dlight0809/


DOOR：\3,000-


FASTPASS TICKET：\2,000-（優先入場・入場料金含む）



ALEXANDER M / EIGHT / LAGOSA POOL / TARO TOKO


(A-Z)


VJ：Takayuki Tominaga






2025.08.10(日)






COMING SOON






2025.08.13(水)






COMING SOON






2025.08.14(木)






COMING SOON






2025.08.15(金)






COMING SOON






2025.08.16(土)GOLD DISC


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/gold-disc-0816/


DOOR：\4,500-
FASTPASS TICKET：\4,000-（優先入場・入場料金含む）
アップグレード付きFASTPASS TICKET：\5,500- （優先入場・入場料金含む）



CDs crew / DE DE MOUSE -LIVE SET- / KOTONOHOUSE / nyankobrq & yaca / yosumi / 原口沙輔 -DJ SET-






2025.08.17(日)






COMING SOON






2025.08.20(水)






COMING SOON






2025.08.21(木)






COMING SOON






2025年8月22日（金）


OPEN 10PM(予定)


HP：：https://zerotokyo.jp/event/zipangu-the-party-2/


DOOR（当日券）：\6,000-


FASTPASS TICKET（前売券）：\5,500-（優先入場・入場料金含む）


ZIPANGU GOLD PASS：\10,000-（特典付き、優先入場・入場料金含む）


ZAIKO(FAST PASS、ZIPANGU GOLD PASSチケット購入サイト):https://zerotokyo.zaiko.io/e/zipangu-the-party-2(https://zerotokyo.zaiko.io/e/zipangu-the-party-2%E5%B0%8F%E6%9E%97%E5%B9%B8%E5%AD%90)



小林幸子(https://zerotokyo.zaiko.io/e/zipangu-the-party-2%E5%B0%8F%E6%9E%97%E5%B9%B8%E5%AD%90) / ☆Taku Takahashi(m flo, block.fm) / Aiobahn






2025.8.23(土) SOUNDGATE


@ZEROTOKYO


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/soundgate0823/ ‎


DOOR：\4,000-


FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）



石野卓球 / KEN ISHII / 砂原良徳 / Ririko B2B Chrumi


VJ：H2KGRAPHICS






2025.08.24(日)






COMING SOON






2025.08.27(水)






COMING SOON






2025.08.28(木)






COMING SOON






2025.8.29(金) ENDLESS SUMMER PARTY


@ZEROTOKYO


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/endless-summer-party0829/ ‎


DOOR：\4,200-


EARLY FASTPASS TICKET：\3,300-（優先入場・入場料金含む）


FASTPASS TICKET：\3,800-（優先入場・入場料金含む）


U-25 TICKET：\3,300- (優先入場・入場料金含む)


GUEST：Sigala


DJ：TJO / YOSHIMASA / YOSEEK / Miss HoneyV






2025.08.30(土)






COMING SOON






2025.08.31(日)






COMING SOON





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