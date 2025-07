THULE、盗難から旅のギアを守るTSA認可のケーブルロックを新発売！

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、トラベルラゲッジのジッパーを施錠する【Thule TSA cable lock】を2025年7月に発売いたしました。

トラベルラゲッジに安全を

安心して旅を楽しめるように設計されたこの頑丈なロックは、大切なラゲッジへの不正なアクセスを防ぐことができ、TSA職員がバッグを検査し再施錠する際に破壊される心配もありません。柔軟なビニールコーティングされたステンレス鋼のケーブルと、使いやすい番号式メカニズムを採用し、貴重品を安全に保護しながら必要に応じて簡単にアクセスすることができます。

THULEのトラベルラゲッジに対応

本製品は【Thule Subterra 2】(スーリー サブテラツー)、【Thule Aion】(スーリー アイオン)、【Thule Chasm】(スーリー キャズム)、【Thule RoundTrip】(スーリー ラウンドトリップ)といったトラベルコレクションにおけるスーツケース、バックパック、ダッフルバッグ、スキーバッグなど、ロッカブルジッパーを採用したさまざまなラゲッジ製品に対応します。

Thule Subterra 2 Carry-On Suitcase Spinner 55cmThule Aion Travel Backpack 28LThule Chasm Duffel 40LThule Landmark 40L Travel Pack

Thule TSA cable lock

快適な旅行のための、丈夫で多用途なTSA認可のロック

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/497_1_da7a3510c7cbcc33f13583871f0ff6c0.jpg?v=202507250826 ]

Travel Sentry基準に準拠。複数のジッパーや荷物に対応するフレキシブルなロック方式。輸送中の扱いにも耐える頑丈な亜鉛合金ボディとステンレス鋼ケーブル。誤ったロック解除を防ぐ便利なリリースボタン。

Bring your life.

Quality / Safety / Design / Easy to use

【THULE】(スーリー)

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

・THULE BAG 公式サイト

https://zett-bag.jp/thule/

・@zett_thule公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zett_thule/

・消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル:0120‐276‐010

お問い合わせフォーム:https://zett.jp/inquiry/

WEB︓https://zett-bag.jp/thule/

・お貸出し・取材に関するお問い合わせ先

spinlab inc. PR担当︓市川、野口、荻原

TEL:03-6721-0671

E-MAIL: info@spinlab.co.jp

WEB : https://spinlab.co.jp/