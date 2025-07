“宇宙の周波数”432Hzが心と水に響く──RELAX WORLD『Where Silence Touches Light』7/25リリース

株式会社クロア

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、RELAX WORLDの最新アルバム『Where Silence Touches Light』の配信が2025年7月25日よりApple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。シンギングボウルのやさしい響きが、432Hzの振動とともに心を整える。静けさと光が交差する、新しいヒーリング体験をあなたに。

RELAX WORLD / Where Silence Touches Light

静けさが光に触れる瞬間――このアルバムは、宇宙の深淵から届く432Hzの響きとともに、心の奥底に眠る感情をやさしく呼び覚まします。言葉を超えた癒しの旅へ。

RELAX WORLDの新作『Where Silence Touches Light』は、“宇宙の周波数”として近年SNSやYouTubeでも注目を集める432Hzをベースに、シンギングボウルのやさしい響きを中心に据えた全10曲のヒーリング・アルバムです。

繊細な倍音が空間を満たし、思考をほどいていくような静かな音の風景。「Lucid Shadows Beneath the Mind」「Stillness Beyond the Horizon」など詩的なタイトルが並ぶ本作は、光と静けさが交差するような情景を、音でそっと描き出します。

就寝前だけでなく、日中のリセット、創作中、瞑想やヨガなど──静けさと向き合いたいあらゆる瞬間に寄り添う一枚。

ただ耳を澄ませるだけで、自分の内側へと自然に意識が向かっていく。

音が“整える”のではなく、音とともに“整っていく”──

そんなやさしい時間を、あなたの日常に。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1878

タイトル:Where Silence Touches Light

アーティスト:RELAX WORLD

配信日:2025年7月25日(金)

レーベル:CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/9lASmpxj45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/3MnQuEaO21

収録曲

01 Whisper of the Unseen Moon

02 The Weight of Quiet Stars

03 Letters Written in Ether

04 Gravity of Forgotten Dreams

05 Soliloquy in a Violet Field

06 Lucid Shadows Beneath the Mind

07 The Breath Between Two Worlds

08 Fragments of a Vanishing Light

09 Stillness Beyond the Horizon

10 Where Silence Touches Light -Reprise-

☆ソルフェジオ周波数関連ページ

聴いた時に心地良さを感じ、心身に良い効果があるソルフェジオ周波数で心と身体のバランスを整えましょう。

▶https://www.croixhealing.com/solfeggio-special

本作品はApple Music、Amazon Musicにてドルビーアトモスでお楽しみいただけます。

【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。

今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。

Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。

【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja

関連作品

RELAX WORLD / Inner Sun -Calming the Waves of the Mind

内なる太陽が、揺れる心の波を静かに照らす。

この作品は、思考のざわめきをやさしく鎮め、深い癒やしと再生へと導くアルバムです。

光と静寂が溶け合うような音の旅に、心を委ねてみてください。

心の深部にそっと触れるような、繊細で穏やかな音の流れが、ゆらぎとともに感情の奥に響きます。

まるで静かな海に身をゆだねるように、10の楽曲がひとつひとつ、日常のざわめきからあなたを遠ざけ、やわらかな“内なる静けさ”へと導いてくれるはずです。

YOGAや瞑想、そして眠りの前のひととき。どんな瞬間にも寄り添うこの作品は、今こそ求められる“心のセルフケア”のパートナーとなるでしょう。

都市の喧騒から離れ、ただ呼吸し、ただ聴く時間を。

あなたのなかにある“インナーサン(内なる太陽)”が、再び穏やかに輝きはじめます。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1871

タイトル:Inner Sun -Calming the Waves of the Mind

アーティスト:RELAX WORLD

配信日:2025年6月27日(金)

レーベル:CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/0kV5kgaH45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/XtpYTnr921

<RELAX WORLD>プロフィール

RELAX WORLD

ヒーリングアーティスト

世界各地から採取した様々な自然音や民族楽器を取り込んだアンビエント音楽が特徴的。大手配信サイトでは常に上位にランクインし、100万ダウンロードの配信ヒットを連発し星野リゾートの館内BGMにも使用されるほか、USENでは専門チャンネルも複数開設している。また国連の国際環境会議(COP10/MOP5/2010年)の開会式の楽曲や国土交通省のミズベリングJAPANの楽曲も手掛けている。



YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/c/relaxworlds

X

▶https://twitter.com/CroixRelaxWorld

Instagram

▶https://www.instagram.com/croix_relaxworld/

Facebook

▶https://www.facebook.com/relaxworld.jp

CROIX HEALING ホームページ

▶https://www.croixhealing.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。



会社概要

社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/

RELAX WORLD BRAND

より良い毎日のために 癒やしと眠りのスペシャリティストア

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.jp/



“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app



私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。



「世界の瞑想と眠りを変える」RELAX WORLDブランドの公式アカウント

RELAX WORLD 広報部 X

▶https://x.com/relaxworld_pr