「BASE」がバンタンデザイン研究所のクリエイター育成プログラム「VANTAN TO THE NEXT」にてネットショップ開設講義を7月26日（土）より開始

BASE株式会社

この度、BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:鶴岡 裕太)が運営するネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」は、株式会社バンタン(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:木村 良輔)と連携し、同社が運営するバンタンデザイン研究所やバンタン芸術学院 大学部の生徒によるオンライン販売のサポートを目的として、クリエイター育成プログラム「VANTAN TO THE NEXT」にてネットショップ開設講義を7月26日(土)より開始いたします。本講義は、2024年に続き2年連続の取組みです。

また、講義の一環として、若手デザイナーを支援する施設「台東デザイナーズビレッジ」出身で、「BASE」を利用して実際にネットショップを運営するクリエイターのyukino氏をゲストに迎えた座談会を2025年11月1日(土)に開催いたします。

■「BASE」のネットショップ開設講義の連携経緯

本連携は、クリエイターと共に歩んできた50年以上の軌跡があり、約21万人の卒業生を輩出する「バンタン」と、次世代クリエイターが自分のブランドを持ち、「自分らしい自由な生き方」が実現できるように挑戦をサポートする「BASE」の想いが重なり実現に至りました。

クリエイター育成プログラム「VANTAN TO THE NEXT」は、クリエイターズマーケット「VANTAN BUYUS MARKET」におけるオフラインとオンラインでの商品販売を目標に、企業と連携した現場実習に力を入れた取組みです。

ネットショップ開設講義では、「BASE」の担当者がスクールに赴き、生徒の皆様に直接講義を実施することで、「BASE」の持つ豊富で実務的なネットショップに関する知識と技術を提供いたします。「VANTAN BUYUS MARKET」でのオンライン販売を目標としながらも、卒業後も活かせるネットショップ運営のノウハウや知識を身に付けることが可能になります。

2024年に開催したネットショップ開設講義では、50名の生徒の皆様が参加し、実践的な内容にご好評をいただきました。

▼生徒からいただいた感想

・自分のブランドを商品として販売してみたいと思っていたので、とても役立つ内容でした。

・学んでいる今のうちにネットショップを始めたいと考えていたので、開設方法から集客の仕方まで学べてとても楽しかったです。

・消費者ではなく、販売者側としてネットショップを利用するイメージがわき、制作を頑張ろうと思えました。

クリエイター育成プログラム「VANTAN TO THE NEXT」とは

株式会社バンタンは「世界で一番、社会に近いスクール」を目標とし、自ら考え行動する自主性と何事も自分ごととして取り組む主体性を持ったクリエイターを育成しています。「VANTAN TO THE NEXT」では、体系的な授業で得られるスキルや作家性とは異なり、これからクリエイターとして社会で生きていくための意識付けの実験場として様々な施策を実施し、独立したイラストアーティストやグラフィックアーティストを育成するプログラムです。

本講義の参加対象は、以下の生徒です。

- バンタンデザイン研究所 デザイン・映像カレッジ 専門部 「デザイン&イラスト専攻」「グラフィックデザイン専攻」「イラストレーター専攻」「フォトグラフィ専攻」- バンタンデザイン研究所 高等部(※1)「デザイン&イラスト専攻」「グラフィックデザイン専攻」「イラストレーター専攻」- バンタン芸術学院 大学部 (※2)「グラフィック・イラストアート専攻」

(※1)提携するS高等学校で高卒資格を取得

(※2)連携している通信制大学にて大卒資格を取得

クリエイターズマーケット「VANTAN BUYUS MARKET」とは

「VANTAN BUYUS MARKET」は2023年からスタートした、「VANTAN TO THE NEXT」に参加しているメンバーのアート作品を販売するクリエイターズマーケットです。クリエイターの育成をゴールとし、「私の作品を買って(BUY US)」と「推し(BIAS)を見つけて」という異なる2つのメッセージを込めています。

■クリエイター座談会の開催

2025年11月1日(土)に開催するクリエイター座談会では、ゲストとしてお迎えするyukino氏より、学生時代に学んだことや会社員時代の経験、独立を目指した理由、そして「BASE」を利用してネットショップを開設してから初めて商品が売れたときのエピソードなど、実際の体験談をお話しいただきます。これにより、受講生がクリエイターとして活動するだけでなく、自分のブランドを持ち収入を得る方法を具体的にイメージできる機会とし、卒業後のキャリアの選択肢を広げることを目指します。

▼yukino氏プロフィール

1990年生まれ、横浜市出身、埼玉県在住。

イラストレーター・雑貨デザイナー・テキスタイルデザイナー。

「ハグ&ユーモア」をコンセプトに、ハートフルで遊び心のあるデザインを手がける。

自社のブランド活動を中心に、多数の企業からコラボ依頼を受ける。

幼い頃から動物に囲まれて育ち、雑貨と動物が好き。愛犬はパグのチオビタ。

・URL: https://yukinodesignworks.com/

・ネットショップ: https://www.yukinoshop.com/

・Instagram: https://www.instagram.com/yukino_design_works/

・note: https://note.com/yukino210/

「BASE」は、今後も「バンタン」との連携を通じて、次世代クリエイターの経済活動を支援いたします。また、クリエイターを育成・支援する企業・団体との連携を通じて、創作活動を行う個人やスモールチームが活動しやすい環境を構築することで、クリエイターエコノミーのさらなる推進に取り組んでまいります。

以上

◯VANTAN(バンタン) http://www.vantan.jp/(http://www.vantan.jp/)

1965年創立。「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンとし、現役で活躍しているクリエイター講師による授業をはじめ、長期の有償インターンシップ、企業とのコラボレーションといった「実践教育」を通して即戦力となる人材を育成している(東京・大阪・名古屋・福岡・札幌(※3))。ファッション、ヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、映画映像、ゲーム、eスポーツ、アニメ、パティシエ、調理、プログラミング、エンターテインメント領域のクリエイター、インフルエンサーなどの分野で全日制の専門スクール・高等部(※1)・大学部(※2)・社会人向けのキャリアカレッジを展開。これまでに21万人以上の卒業生を輩出している。

(※3)2026年4月開校予定

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、240万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナー様にしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

<「BASE」の情報発信について>

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してショップを運営するノウハウを発信しています。

- オウンドメディア「BASE U」: https://baseu.jp- 「BASE」公式Instagram @BASEec: https://www.instagram.com/baseec- 「BASE」公式X @BASEec: https://x.com/BASEec- 「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity: https://x.com/BASEecCommunity

ネットショップ作成サービス「BASE」は、サービスの提供やショップオーナー様との活動を通じて、クリエイターエコノミーの推進・支援、DE&Iの実現に取り組んでおります。

【会社概要】

会 社 名: BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.)

代 表 者: 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地: 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立: 2012年12月11日

資 本 金: 87億3,500万円(2024年12月末日現在)

U R L : https://binc.jp

事 業 内 容 : ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社: PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Eストアー

BASEグループは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームをはじめ、あらゆる人々の可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。