「PCA AWARD 2025」を発表！
ピー・シー・エー株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/68180/table/89_1_e6720540adc8517a680b317c6d85024b.jpg?v=202507250356 ]
詳細ページ：https://pca.jp/area_partner/award2025.html
『PCAクラウド(https://pca.jp/area_product/cloud/)』や『PCAサブスク(https://pca.jp/area_product/subsc/)』をはじめとする、サブスクリプション型基幹業務システムを開発・販売するピー・シー・エー株式会社(https://pca.jp/)（代表取締役社長：佐藤文昭 本社：東京都千代田区 プライム銘柄コード9629 以下：PCA）は、PCAのパートナービジネスにおいて顕著な実績をあげられたPCAオフィシャルパートナーを表彰する「PCA AWARD 2025(ピーシーエー アワード 2025)」において、各賞を受賞されたパートナー企業を発表いたしましたことをお知らせします。
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■「PCA AWARD 2025」について
2024年4月から2025年3月までの1年間を対象期間とし、PCAのパートナービジネスにおいて顕著な実績をあげられた、PCAオフィシャルパートナー企業様を表彰する制度です。
詳細ページ：https://pca.jp/area_partner/award2025.html
ピー・シー・エー株式会社 概要
社名：ピー・シー・エー株式会社
設立：1980年8月1日
所在地：東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル
代表者：佐藤 文昭
URL：https://pca.jp/
記載された製品名および会社名は弊社の商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。その後、予告せず変更となる場合がございます。
Copyright(C)2025 PCA Corporation, All rights reserved.
以上のような概略でございます。
お忙しい中恐縮ではございますが、何卒よろしくお取り計らいくださいますよう、お願い申しあげます。