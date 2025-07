コンセプトセレクトショップL.W.C.『PEANUTS』コンセプトがスタート！

株式会社 L.W.C.

株式会社L.W.C.(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:塚越克美)は、2025年7月29日(火)から8月25日(月)までの期間限定、コンセプトセレクトショップ「L.W.C.」が『PEANUTS』を新コンセプトとした商品展開をスタートいたします。

定期的にコンセプトを変えながら、形に捉われない新しいショップスタイルでファッションを発信し続けていくコンセプト セレクトショップ『L.W.C.』。

L.W.C.社のアパレルブランド”DOUBLE NAME”を主幹とし、”MORE self LOVE”、”MIIA”3ブランドのPEANUTSコレクションがラインナップします。

ユニセックスカジュアルからフェミニン、ガーリーなアイテムまで幅広く揃う商品セレクトになっています。

DOUBLE NAMEはユニセックスで使えるアイテム、そしてブランドでも大人気のMLB×PEANUTSコラボアイテムがラインナップ。

またビジュアルモデルには、愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花の4人組ガールズ・グループ、

『AMEFURASSHI』を起用。

普段とはまた違ったスタイリングにも注目です。

【PEANUTSコラボ 配色切替プルオーバー】

【PEANUTSコラボ 配色切替プルオーバー】 \8,800(tax in)

レトロな配色のポロ衿プルオーバーは、ユニセックスで着られるサイズ感がうれしい★ フロントは、レトロな雰囲気満載な初期アートの なんとも言えない表情のスヌーピーとチャーリーブラウンを刺しゅうで表現★ BACKにも連動したアートを施し、ストーリーが楽しめるデザインです★

【PEANUTSコラボパッファーショルダーバッグ】

【PEANUTS】コラボパッファーショルダーバッグ】\5,940(tax in)

スヌーピーの愛らしいお顔をパッファーショルダーBAGに◎

ふかふかとした触り心地・さりげない配色感・肩ひもの長さも調節可能なので、 さまざまなコーディネートに合わせやすいデザインがポイントです!

【MLB×PEANUTSコラボスタジアムジャンパー】※9月中旬発売

【MLB×PEANUTSコラボスタジアムジャンパー】\27,500(tax in) ※9月上旬発売

アメカジ感たっぷりなスタジャンがついに登場!

球団毎に配色にもこだわり、雰囲気の異なる3色展開◎

ユニセックスでお楽しみいただけます★

【MLB×PEANUTSコラボ ジャガードラグランニット】※9月中旬発売

【MLB×PEANUTSコラボ ジャガードラグランニット】\9,350(tax in) ※9月上旬発売

ジャガードニットのラグランスリーブプルオーバーです◎

FRONTにはグローブを持ったスヌーピーがキャッチーなデザイン★

BACKには球団毎のロゴをあしらいどこから見ても可愛いデザインです◎

※本商品は、MLBおよびピーナッツワールドワイドと株式会社グレイスとの各商品化契約に基づき展開するものです。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

【PEANUTS】Strawberry Cake TEE/Parfait Lover TEE

【PEANUTS】Strawberry Cake TEE/Parfait Lover TEE \4,290(tax in)

大人気SNOOPYとのコラボレーションアイテム発売が決定!

MORE self LOVEらしいsweetsとスヌーピーがプリントされたTシャツを展開!

ふんわりパフスリーブのお袖や首元にはちびリボンが施されていて、とびきりガーリーに仕上げました(ハート)˖°

【PEANUTS】ラインフラワーフレアワンピース/花柄フレアワンピース/小花柄フレアフラワーワンピース/カラーワンピース

左から ラインフラワーフレアワンピース、花柄フレアワンピース、小花柄フレアフラワーワンピース、カラーワンピース 各\10,890(tax in)

MIIAにPEANUTSコレクション、人気型のNewアートが登場です!

それぞれの柄の中にスヌーピーが所々で紛れ込んでおり、さりげなく遊び心のあるワンピースです。

シフォン素材で軽やかにウエストでキュッとしつつ、裾に向かってふわっと広がる形がメリハリのあるシルエットに導きスタイルアップ効果◎

パフっと袖がかわいく二の腕をカバーし、1枚で着やすいデザインです。

シーン問わず着ていただきやすく、合わせる小物できれいめからカジュアルまで幅広い雰囲気でお楽しみいただけます。

カラーワンピースはボタン間隔を狭めレトロ感をアップ、前開きのデザインになっているのでワンピースとしてもサラッと羽織りとしてもご使用いただけます。

ウエスト箇所に前後差をつけた切り替えとスカート部分にも切り替えを入れたデザイン性ある1枚に仕上がりました。

【PEANUTS】 ラインフラワースカート/小花柄スカート

【PEANUTS】 ラインフラワースカート/小花柄スカート 各\9,790(tax in)

それぞれの柄の中にスヌーピーが所々で紛れ込んでおり、さりげなく遊び心のあるプリーツスカートです。ウエストはゴム仕様になっており、着心地も抜群です。

【PEANUTS】パールブローチ

【PEANUTS】パールブローチ \4,290(tax in)

コーディネートのアクセントに使いやすいサイズ感のブローチ。

トレンドのパールデザインで大人かわいい印象のスヌーピーアイテムです。

トップスの胸元や襟元に付けるだけで洗練された印象に見せてくれます。

秋冬にかけてはお洋服だけでなく、マフラーやストールにつけるのもおすすめです。

また、スヌーピーの首元のリボンは取り外し可能となっております。

【PEANUTS】 パールBAGチャーム

【PEANUTS】 パールBAGチャーム \4,290(tax in)

いつものバッグに付けるだけでコーディネートのポイントに♪

トレンドのパールデザインで大人かわいい印象のスヌーピーアイテムです。

また、スヌーピーの首元のリボンは取り外し可能となっております。

留め具はワンタッチのフックなので取り付けも簡単◎

<発売情報>

■ L.W.C. ラフォーレ原宿店 『PEANUTS』コンセプト実施期間

2025年7月29日(火)11:00 ~ 8月25日(月) 20:00

■発売日:

【DOUBLE NAME】

※一部アイテムは9月中旬より発売。

・L.W.C. ラフォーレ原宿・

2025年7月29日(火)~

・ルミネエスト新宿店、横浜ジョイナス店、梅田エスト店、PONEYCOMB SHIBUHYA109 阿倍野店・

2025年8月6日(水)~

・ZOZO TOWN・

2025年8月4日(月)(予約)~

https://zozo.jp/brand/doublename/

【MORE self LOVE】

・L.W.C. ラフォーレ原宿・

2025年7月29日(火)~

・Roomy's WEB STORE・

2025年8月8日(金)~

https://roomys-webstore.jp/moreselflove/

・ZOZO TOWN・

2025年8月8日(金)~

https://zozo.jp/brand/moreselflove/

【MIIA】

・L.W.C. ラフォーレ原宿・

2025年7月29日(火)~

・Roomy's WEB STORE

2025年7月29日(火)~

https://roomys-webstore.jp/miia/

・ZOZOTOWN

2025年7月29日(火)~

(URL:https://zozo.jp/brand/miia/)

リリース発行元:株式会社グレイス/株式会社L.W.C.