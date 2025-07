より良い未来につながるアクションやアイデアをノミネートし表彰するアワード「SIW IMPACT」エントリー開始

一般社団法人渋谷未来デザイン

一般社団法人渋谷未来デザイン(代表理事:小泉秀樹、以下渋谷未来デザイン)は、多様なアイデアと社会の未来をつなぐ出会いの場を創出し、渋谷から新たな文化・産業を生み出す「SOCIAL INNOVATION WEEK 2025(以下SIW)」にて、より良い未来につながるアクションやアイデアをノミネートし表彰するアワード「SIW IMPACT 」の表彰部門とエントリーの開始を発表しました。

SIWフェローがノミネートと審査を行う「GOOD SOLUTION」、SIWエグゼクティブプロデューサーがノミネートする「GOOD INNOVATOR」、一般エントリーによる「SHIBUYA GOOD ACTION」「GOOD IDEA」は渋谷未来デザインのフューチャーデザイナーと渋谷のまちづくり関係者が審査する、全4部門で構成します。

10月31日(金)に授賞式を行います。受賞者のみならずエントリーした人も渋谷区長をはじめ、SIWフェローやSIWのパートナー企業などが集まる授賞式に参加することができ、交流やネットワーキングの場として活用いただけます。

渋谷を舞台に多様で明るい未来をつくるアクションやアイデアのご応募をお待ちしています。

公式サイト:https://social-innovation-week-shibuya.jp/impact-2025/(https://social-innovation-week-shibuya.jp/impact-2025/)

■SIW IMPACTについて

SIW IMPACTは、より良い未来につながるアクションやアイデアをノミネートし表彰するアワードプログラムです。いつだって、誰かの好奇心と情熱から生まれたプロジェクトやサービス、思想や行動が、新しい未来を私たちの前に連れてきてくれました。

SIWでは、そんな社会的インパクトの本質と可能性を社会に再提示し、新たな文化やムーブメントへのきっかけづくりを応援していきます。

さあ、新しい未来を探求しよう。

■一般エントリー部門 募集要項

SHIBUYA GOOD ACTION

渋谷を拠点に魅力的な社会の醸成に寄与し、未来へのさらなる可能性をもつ活動やコミュニティを表彰します

<募集領域>

営利・非営利を問わず、渋谷を舞台に、街に暮らす人・訪れる人の心や生活を豊かなものにする、あるいは、既存の課題を解決することで、より良い社会を醸成するべく活動するプロジェクトやコミュニティ。活動範囲が渋谷限定である必要はなく、渋谷を拠点のひとつとして他都市でも活動するプロジェクトも応募可能。

<応募資格/活動形態>

企業、NPO、学生、地域活動体、クリエイティブコレクティブ、ボランティア団体 、またそれらの複合体や、個人活動など、形態は問いません。

<応募条件>

・渋谷らしさを感じるものであること

・既に具体的な活動実績があること

・持続可能であり、今後のさらなる展開に可能性が見出せるものであること

・公序良俗に反するものでないこと

・2025年10月31日(金) SIWでの授賞式に代表者が参加可能であること

<表彰>

・授賞式にて渋谷区長よりトロフィー授与

・交流会への参加

・SIWオウンドメディアなどで受賞を掲載

<公募期間>

2025年7月25日(金)~2025年8月31日(日)23:59

<スケジュール>

審査:2025年9月8日(月)~2025年9月19日(金)

授賞式:2025年10月31日(金)

<応募方法>

活動の概要説明書(PDFでA3サイズ1枚にまとめて提出)

<募集要項・エントリー>

https://social-innovation-week-shibuya.jp/impact-2025/entry/#action

GOOD IDEA

まだ誰もみたことのないワクワクする未来を探求するアイデアを広く募ります。受賞作は社会実装へ向けてSIWがサポートします。

<募集領域>

1.PLAY GROUND賞/新しい公共空間・公開空地の使い方

公共空間の価値とは何でしょう?

もし、街全体が運動場のようになったら…

もし、街全体がエキシビション会場のようになったら…

街にもっとスポーツや音楽やアート、カルチャーの居場所をつくるための「街の使い方アイデア」や街自体の機能、デザイン、マネジメント、プロデュースするアイデアをエントリーしてください。

2.PLAY DIVERSITY賞/もっと楽しい多様性社会

障がい、LGBT、高齢者、若者…

社会は多種多様な価値観、生き方の個性の集合体です。

誰もが自分の居場所を持つことができる社会。

だれもが自由に学び続けることができる社会。

だれもが新しいことに挑戦し、輝ける社会。

そんなワクワクする成熟した社会にシフトするためのプロジェクトアイデアをエントリーしてください。

3.FUTURE DESIGN賞/未来を可能性でデザイン

今の社会は、地球規模の課題、国家規模の課題、地域規模の課題、個人単位の課題など様々な課題が溢れています。そんな課題の数々を、クリエイティビティで解決していくことは、人間の大きな使命のひとつです。

もっと安心安全で、ワクワクした未来へとシフトするためのアクションを自由な創造力で構想してください。

<応募資格>

・どなたでも応募可能(個人・グループ 問わず)

・2025年10月31日(金) SIWでのピッチ審査/授賞式に代表者が参加可能であること

<表彰>

・授賞式にてトロフィー授与

・最優秀賞は渋谷で社会実装(実装費100万円)とアクシスコンサルティング株式会社による スポットコンサルティングサービスを提供・部門賞10万円

・アクシスコンサルティング賞(アクシスコンサルティング株式会社によるスポットコンサルティングサービスを提供・SIWオウンドメディアなどで受賞を掲載

<公募期間>

2025年7月25日(金)~2025年8月31日(日)23:59

<スケジュール>

第1次書類審査:2025年9月15日(月)~2025年9月26日(金)

最終審査会&授賞式:2025年10月31日(金)

<応募方法>

活動の概要説明書(PDFでA3サイズ1枚にまとめて提出)

<募集要項・エントリー>

https://social-innovation-week-shibuya.jp/impact-2025/entry/#idea(https://social-innovation-week-shibuya.jp/impact-2025/entry/#idea)

本アワードの参加特典として、アクシスコンサルティング株式会社との提携により、第1次書類審査通過者にTOPコンサルタントによるピッチ資料およびプレゼンテーションのブラッシュアップを目的とした同社のスポットコンサルサービス(1回)を無償で提供いたします。

※参加特典の内容は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■審査員

「SHIBUYA GOOD ACTION」

小泉秀樹 渋谷未来デザイン代表理事

川津美加子 西武信用金庫常務理事

井上琢磨 一般社団法人渋谷再開発協会 事務局長

小池ひろよ 一般財団法人渋谷区観光協会 理事・事務局長

清水 寛之 一般社団法人 渋谷駅前エリアマネジメント 事務局長



「GOOD IDEA」

大日方 邦子 日本パラリンピアンズ協会理事

齋藤精一 パノラマティクス 主宰

左京泰明 特定非営利活動法人シブヤ大学 代表理事 一般社団法人マネージング・ノンプロフィット 代表理事

佐藤夏生 EVERY DAY IS THE DAY Creative Director / Co-CEO

夏野 剛 近畿大学 特別招聘教授 情報学研究所長

野村恭彦 Slow Innovation株式会社 代表取締役/金沢工業大学虎ノ門大学院 教授

林千晶 株式会社Q0 代表取締役社長

伊藤文隆 アクシスコンサルティング株式会社 代表取締役社長COO



■SIWフェローによるノミネート部門

業界や専門分野が違うSIWのフェローが、それぞれの視点で革新的なプロジェクトをノミネートします。

■審査員(SIWフェロー)

社会課題解決において革新的な活動により実績を残し今後も持続するプロジェクト

りゅうと(choco) タレント/渋谷区観光協会 観光フェロー

豊田ルナ 俳優・アイドル

大西 里菜 東急不動産株式会社 渋谷事業本部 渋谷運営部 広域渋谷圏価値創造G MABLs推進担当

野村 幸雄 渋谷スクランブルスクエア株式会社 営業一部 部長(SHIBUYA QWS エグゼクティブディレクター、SQI協議会運営委員長)

山田裕介 一般社団法人シブタン 代表理事

田丸尚稔 一般財団法人 渋谷区スポーツ協会 専務理事

宇川 直宏 DOMMUNE株式会社C.E.O/現”在”美術家

遠藤祐子 株式会社メディアジーン執行役員/一般社団法人Mashing Up 代表理事

小林 大地 The Breakthrough Company GO /Creative Director

■SIWエグゼクティブプロデューサーによるノミネート部門

SIWエグゼクティブプロデューサーが、あらたな可能性を拓いている人物をノミネートします。

■審査員

人の心を動かす行動や姿勢によって社会をより良くすることに寄与しあらたな可能性を拓いている人物

金山淳吾 SIWエグゼクティブプロデューサー/一般財団法人渋谷区観光協会 代表理事

長田新子 SIWエグゼクティブプロデューサー/一般社団法人渋谷未来デザイン 理事・事務局長

SIW2024の実施レポートとアーカイブ動画は、SIW公式サイトにてご覧いただけます。

https://social-innovation-week-shibuya.jp/(https://social-innovation-week-shibuya.jp/)

■開催概要

名称:SOCIAL INNOVATION WEEK 2025

日程:2025年10月27日(月)~11月3日(月)

プロデューサー:金山淳吾(一般財団法人渋谷区観光協会代表理事) / 長田新子(一般社団法人渋谷未来デザイン理事・事務局長)

主催:一般社団法人渋谷未来デザイン

共催:渋谷区

後援:一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷再開発協会、一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント

パートナー企業:※募集中

公式サイト:https://social-innovation-week-shibuya.jp/

<一般社団法人渋谷未来デザインについて>

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

一般社団法人渋谷未来デザイン https://fds.or.jp/