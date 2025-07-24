ペットも喜ぶ、ふわふわの安心空間！！「ふわふわベッド ペット用」発売中！
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、やさしい素材と丸い形が、ペットにぴったりの「ふわふわベッド ペット用」を2025年7月より新たに公式WEBショップにて販売を開始しました。
ふんわり包まれて、ずっといたくなる心地よさ。
まるごとふわっと、やさしく包み込みリラックス
【商品説明】
「ふわふわベッド ペット用」(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001035/)
価格：2,530円（税込）
・やさしく包み込む丸型タイプのペット用ベッド。
・ボリューム感のあるふわふわ素材で、オールシーズン心地よく過ごせます。
・底面にはすべり止め付き。
・洗濯機で洗えます。
【商品概要】
■商品サイズ：(約)直径50×15cmペット
■推奨体重：(約)5kgまで
■材質：本体/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%
■カラー：ライトブラウン、ブルーグレー
■原産国：中国
■JANコード：ライトブラウン/4989409104006、ブルーグレー/4989409104013
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
【SNS】
Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia
X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net
Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/
Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga
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【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 ●●
Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp