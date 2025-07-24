ペットも喜ぶ、ふわふわの安心空間！！「ふわふわベッド ペット用」発売中！

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アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、やさしい素材と丸い形が、ペットにぴったりの「ふわふわベッド ペット用」を2025年7月より新たに公式WEBショップにて販売を開始しました。




ふんわり包まれて、ずっといたくなる心地よさ。






まるごとふわっと、やさしく包み込みリラックス















【商品説明】

「ふわふわベッド ペット用」(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001035/)


価格：2,530円（税込）



・やさしく包み込む丸型タイプのペット用ベッド。


・ボリューム感のあるふわふわ素材で、オールシーズン心地よく過ごせます。


・底面にはすべり止め付き。


・洗濯機で洗えます。



【商品概要】


■商品サイズ：(約)直径50×15cmペット


■推奨体重：(約)5kgまで


■材質：本体/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%


■カラー：ライトブラウン、ブルーグレー


■原産国：中国


■JANコード：ライトブラウン/4989409104006、ブルーグレー/4989409104013


【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。






会社名：アイメディア株式会社


所在地：広島県広島市東区若草町12番1号　アクティブインターシティ広島9F


公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/



【SNS】


Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia


X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net


Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/


Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga


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【本件に関するお問い合わせ】


アイメディア株式会社　商品部　●●


Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp