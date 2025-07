株式会社レアジョブ

EdTechカンパニーである株式会社レアジョブ(以下、レアジョブ)の外国語教育支援事業を展開する子会社、株式会社ボーダーリンク(以下、ボーダーリンク)は、NPO法人ジュニア・アチーブメント香港(以下、JA香港)が主催するイベント「Wold Friendship Day with Hong Kong」の運営を支援いたします。

■本取り組みの背景

JA香港は2025年の大阪・関西万博開催に合わせ、香港の小学生とその家族を対象とした日本へのスタディツアーを実施します。その一環として、同年代の日本の子供たちとの交流の機会を設けています。

参加者たちは、日本と香港それぞれの学校生活について互いに発表し、学び合う機会を得ます。さらに、子供たちの未来を視野に入れ、SDGs(持続可能な開発目標)と関連付けた「未来都市」をテーマにした共同プロジェクトを企画しています。

本企画を通じて、日本と香港の子供たちが相互理解を深めるとともに、これからの社会について共に考え、行動するきっかけを創出することを目的としています。

■イベント概要

テーマ:地球と友達に! 日・香港キッズのSDGsチャレンジ

(1)実施日時

令和7年7月29日(火)午前10時から午後3時30分まで (受付開始 午前9時30分)(2)対象・人数

主に小学生・中学生 高校生以上も参加可能 定員40名

※小学生は原則として保護者同伴をお願いします。

(3)会場

交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター

大阪府交野市私市9-4-8

(4)参加費

無料

(5)プログラム内容

異文化交流: 香港と日本の小学生が、お互いの学校生活や遊びを紹介し合います。

SDGsを体験: 未来都市をテーマに、グループで持続可能な街づくりを考え、発表します。

言語の壁を越えて: 英語でのコミュニケーションを中心に、同世代の交流を楽しみます。

※日本語・広東語・英語に堪能なスタッフが支援しますので、英語に自信がない方もご安心ください。

■申し込み方法

7月28日(月) 19時までに、下記フォームよりお申込みください。

■問い合わせ先

お申し込みはこちら :https://forms.gle/2PRRiqLZYTngmfob8

株式会社ボーダーリンク イベント事務局

電子メール JPN_event_online@borderlink.co.jp

*1 ALT(外国語指導助手):Assistant Language Teacherの略称で、外国語を母語とする指導助手。小中高等学校の英語の授業での学級担任の補佐として、また幼稚園・保育園・こども園での英語に親しむ活動において、英語発音やコミュニケーションについて指導を実施します。

株式会社ボーダーリンク 会社概要

所在地:埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1 ACROSS 8F

代表者:代表取締役社長 安井 康真

U R L :https://www.borderlink.co.jp/

事業内容: 外国語講師派遣事業/語学スクール運営事業/オンライン英会話事業



【提供サービス】

―英語指導者派遣サービス

・ALT人材派遣サービス

https://www.borderlink.co.jp/service/alt.html

―オンライン英会話サービス

・子ども専門オンライン英会話サービス「リップルキッズパーク」

https://www.ripple-kidspark.com/

児童生徒向けオンライン英会話サービス「ボーダーリンク英会話」

https://www.edule.jp/

―英語教室関連サービス

・子ども向け英語教室「グローバルフィールド」

https://www.global-f.jp/

-英語記事メディア

・ALTがつくる英語記事学習メディア「ALTogether」

https://www.borderlink-altogether.com/



【株式会社レアジョブについて】

所在地:東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F

代表者:代表取締役社長 中村 岳

U R L :https://www.rarejob.co.jp/

事業内容:英語関連事業/資格取得支援事業/子ども・子育て支援事業

上場取引所:東京証券取引所スタンダード市場



【レアジョブグループの事業展開について】

EdTechカンパニーのレアジョブグループは、グループビジョン“Chances for everyone, everywhere.”に基づき「世界中の人々が、それぞれの能力を発揮し、活躍できる世の中の実現」を目指しています。オンライン英会話をはじめ、AI ビジネス英語スピーキングテスト「PROGOS(R)」などアセスメントを軸とし、個人・法人・教育機関などを対象に事業を展開。また、英語だけでなくグローバルリーダーに必要な評価・育成・採用など人材関連サービスや、資格取得を支援するサービス、K12領域における子ども子育て支援サービスも幅広く提供。今後も、国内のみならずグローバルな事業展開を推進してまいります。



■イメージムービー:レアジョブが描く少しだけ未来の風景

https://youtu.be/6HWoKierAYs