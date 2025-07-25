大阪・関西万博とJR西日本グループが贈る感動を この手に「キタンクラブ」との 夢のコラボレーションカプセルトイ２種が新登場！
この度、「ＪＲ西日本グループ」とユニークで遊び心あふれる商品を多数展開するカプセルトイメーカー「キタンクラブ」の夢のコラボレーションが実現しました！！
2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と、ＪＲ西日本の「ICOCA」のキャラクター「カモノハシのイコちゃん」がキタンクラブの人気フィギュアシリーズである「PUTITTO（プティット）」と手のひらサイズの「カプセルぬい」になって登場します！
今だけ、ここだけしか手に入らない、特別なオリジナルカプセルトイ２種は、「2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ」で販売します！！
ぜひお迎えいただき、皆様に「感動」と「笑顔」をお届けいたします♪
１．商品概要
１.EXPO2025 ミャクミャク 【カモノハシのイコちゃん】 PUTITTO JWN/222 Ⓚ
価格：単品770円(税込)
発売日：2025年７月26日
種類：全5種
材質 ：本体PVC
サイズ：H55～60mm
販売箇所：2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ
※コップは付属しません
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２.EXPO2025 ミャクミャク 【カモノハシのイコちゃん】 カプセルぬいぐるみ JWN/223 Ⓚ
価格：単品990円(税込)
発売日：2025年８月９日
種類：全４種
材質 ：本体ポリエステル
ボールチェーン鉄
サイズ：H80～110mm
販売箇所：2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ
ラインナップ
２．おしらせ
・内容・販売価格、販売箇所は変更する場合がございます。
また、急遽販売を終了する場合がございます。
・発売日や商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。
・それぞれの画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。
・プレス：https://www.westjr.co.jp/press/article/2025/07/page_28537.html
2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
(C)Expo 2025
JR 西日本商品化許諾済
『ICOCA』は JR 西日本の登録商標です。
【商品に関するお問い合わせ先】
ジェイアール西日本商事株式会社 商品流通部 ビジネスプロデュースグループ
松本・鈴木・金谷・西田・栗 ＴＥＬ ０６-４８６８-８６０６(平日９時～12時、13時～17時)
通販サイト「トレインボックス」ＨＰ https://www.trainbox.jp