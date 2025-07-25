大阪・関西万博とJR西日本グループが贈る感動を この手に「キタンクラブ」との 夢のコラボレーションカプセルトイ２種が新登場！

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西日本旅客鉄道株式会社


　この度、「ＪＲ西日本グループ」とユニークで遊び心あふれる商品を多数展開するカプセルトイメーカー「キタンクラブ」の夢のコラボレーションが実現しました！！


　2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と、ＪＲ西日本の「ICOCA」のキャラクター「カモノハシのイコちゃん」がキタンクラブの人気フィギュアシリーズである「PUTITTO（プティット）」と手のひらサイズの「カプセルぬい」になって登場します！


　今だけ、ここだけしか手に入らない、特別なオリジナルカプセルトイ２種は、「2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ」で販売します！！


　ぜひお迎えいただき、皆様に「感動」と「笑顔」をお届けいたします♪


１．商品概要


１.EXPO2025 ミャクミャク 【カモノハシのイコちゃん】 PUTITTO JWN/222 Ⓚ


価格：単品770円(税込)


発売日：2025年７月26日


種類：全5種


材質　：本体PVC


サイズ：H55～60mm


販売箇所：2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ


※コップは付属しません



ラインナップ










２.EXPO2025 ミャクミャク 【カモノハシのイコちゃん】 カプセルぬいぐるみ JWN/223 Ⓚ


価格：単品990円(税込)


発売日：2025年８月９日


種類：全４種


材質　：本体ポリエステル


　　　　ボールチェーン鉄


サイズ：H80～110mm


販売箇所：2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ



ラインナップ










２．おしらせ


・内容・販売価格、販売箇所は変更する場合がございます。


　また、急遽販売を終了する場合がございます。


・発売日や商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。


・それぞれの画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。


・プレス：https://www.westjr.co.jp/press/article/2025/07/page_28537.html



2025大阪・関西万博公式ライセンス商品


(C)Expo 2025


JR 西日本商品化許諾済


『ICOCA』は JR 西日本の登録商標です。



【商品に関するお問い合わせ先】


ジェイアール西日本商事株式会社　商品流通部　ビジネスプロデュースグループ　


松本・鈴木・金谷・西田・栗　ＴＥＬ ０６-４８６８-８６０６(平日９時～12時、13時～17時)


通販サイト「トレインボックス」ＨＰ　https://www.trainbox.jp