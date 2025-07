シリーズ累計60万本を超えた、正体隠匿系ゲームの金字塔に待望の新作！『タイムボムＱ（キュー）』2025年7月25日(金)発売！

「ウソをつくドキドキ、カードをめくるハラハラ」が楽しい、会話型・心理ゲームが超進化!今度の爆弾は9種類!?

株式会社アークライト(東京・千代田区)は、新作『タイムボムQ(キュー)』を、2025年7月25日(金)に発売します。

『タイムボム』とは?

『タイムボムQ』の基となった『タイムボム』は、サークル「新ボードゲーム党」所属のゲームデザイナー佐藤雄介が、2014年春に発表したボードゲームです。

自分の所属陣営しかわからない状況で、他のプレイヤーの陣営を予想しながら各自の目標達成を目指す、「正体隠匿」と呼ばれるジャンルに分類されます。

同じ正体隠匿ゲームの代表格とされる会話型心理ゲーム『人狼』は、「途中で脱落したプレイヤーは以降のゲームに参加できない」「進行役が必要」という特徴がありますが、タイムボムは全員がプレイヤーとして最後まで参加可能です。さらに、ほどよい運要素が入ることで、ウソが苦手な人でも遊びやすいゲーム性となり、日本だけでなく世界中でヒットしています。

シリーズ販売数は14以上の言語で累計60万本を超え、ドイツ語版である『Tempel des Schreckens』は、ドイツ年間ゲーム大賞2017の推薦リスト入りを果たしています。日本語版は2017年11月24日にアークライトからリニューアル版が発売され、現在に至ります。

『タイムボムQ』とは?

(左)2014年に発表された原版/(右)アークライトより好評発売中のリニューアル版

『タイムボムQ』は、『タイムボム』が2024年で10周年を迎えたことから企画された、新たな『タイムボム』シリーズ作品です。

ゲームの概要

舞台は電脳世界。「Nボマーズ」によって「ノイズン」というモンスターが大量発生!ノイズンは同種が4匹揃うと爆発してしまいます。

「Qポリス」たちは量子を正しく「観測」し、「量子ゲート突破」を規定回数ぶん行う必要があります。

激しいノイズで敵味方がわからない中、1人が「観測者」となり、自分以外の手札を1枚めくります。Qポリス陣営は「突破カード」をすべてめくったら勝利、Nボマーズ陣営は「同種のノイズンカード」を4枚めくったら勝利です。「突破」や「ノイズン」には多種多様な効果があり、めくれたときに発動します。



「私《突破》を2枚持ってるからめくってよ!」……それ、本当……?ウソをつくドキドキ、カードをめくるハラハラを手軽に何度も味わえます。めくれるカードには運も絡むので、ウソが苦手な人でも楽しめます!

さらに、『タイムボム』からの進化ポイントが盛りだくさん!

1.ボムが9種に増加。効果による展開の多様性!

本作では、ボムの爆発を阻止する「Qポリス」陣営と、ボムを爆発させたい「Nボマーズ」陣営に分かれて戦います。前作ではボムが1種類でしたが、今作はこの種類を増やすことで、手札の強さに大きく左右されることなく会話に参加しやすくなっており、全員で盛り上がれます!

『タイムボム』が本来持っている魅力(途中脱落なし&ゲームマスター不要で遊びやすく、ドキドキ感が味わえる)に加え、カードの効果で多様な展開、戦略性を楽しめるようになりました。

2.運だけでは勝てない!遊びごたえのあるバランス

本作は、ただの運任せでは勝てません。カードの残り枚数やプレイヤーの動きなど、細かな情報を読み取る観察力が勝負のカギとなり、ウソをつく側にも、それを見破る側にも、高度な駆け引きが求められます。とはいえ、ルールはシンプルで、手番にカードを1枚選ぶだけで進行できます。また、正体がバレた後にも取れる行動があるため、「ウソがつけないと何もできない」という状況にはなりません。初心者から上級者まで、幅広く楽しめるバランスが魅力です。

3.ゲームを通じて量子の世界へ

本作は、株式会社QunaSysの推進する「文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」の協力の下、量子力学をテーマに制作されました。量子コンピュータ研究の権威である大阪大学の藤井啓祐教授も監修に参加され、ゲームのシステムは実際の量子力学の考え方をモチーフに作られています。

大阪・関西万博、日本科学未来館でも『タイムボムQ』!

大阪・関西万博 ×『タイムボムQ』

現在好評開催中の大阪・関西万博にて、8月16日(土)に内閣府・文部科学省が主催する企画展「エンタングル・モーメント ―[量子・海・宇宙]×芸術」内ステージイベント「Quantum Gamification」が開催されます。本イベントは、ゲームを通じて量子技術の基本的な仕組みや可能性を自然に学べる内容となっており、「ゲームがつくりだす量子のコミュニケーション」と題したトークイベントでは、本ゲームの原作者&編集者が登壇します。

さらに、会場では『タイムボムQ』体験会と、ゲームと量子力学の結び付きを解説した特製小冊子を配布いたします。

ステージイベント概要

Quantum Gamification: 量子の世界を playful に冒険するトークセッション

日時:8月16日(土)11:30~14:30

※『タイムボムQ』トークショーは13:30~14:00

場所:大阪・関西万博 EXPOメッセ「WASSE」

エンタングル・モーメント展内ステージ

主催:一般社団法人量子技術による新産業創出協議会(Q-STAR)

特設サイト:quantumgamification.com

エンタングル・モーメント ―[量子・海・宇宙]×芸術

会期:2025年8月14日(木)―8月20日(水)

対象:一般・小学生から大人まで

主催: 内閣府、文部科学省

共催: 総務省、経済産業省

協力:一般社団法人日本物理学会

公式サイト:https://www.qst.go.jp/site/entangle-moment/

日本科学未来館 ×『タイムボムQ』

日本科学未来館にて量子ボードゲーム体験会を開催!

9/15(月・祝)に、東京お台場にある日本科学未来館にてイベントの開催が決定しました。量子を使った暗号や通信を専門とする研究者のワーク&トークイベントの開催に合わせ、「タイムボムQ」の体験コーナーも設置されます。ぜひお立ち寄りください!

詳細は以下のページをご覧ください

https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202509154161.html

『タイムボムQ』商品情報

プレイ人数:2~8人

プレイ時間:20~40分

対象年齢:10歳以上

価格:\2,750(消費税10%込)

発売元:株式会社アークライト

箱サイズ:153×101×38mm

(C) 2025 New Board Game Party / Arclight, Inc.

内容物

●ボード1枚(パズルボード4枚)

●陣営カード8枚[63×88mm]

・Qポリスカード5枚

・Nボマーズカード3枚

●Qビットカード53枚[56×88mm]

・ノイズンカード45枚(9種×5枚)

・突破カード8枚

●Qライトタイル1枚

●白シュレコマ1個

●黒シュレコマ1個

●ブロックコマ3個

●ノイズンコマ9個(9種×1個)

●T-BOYタイル1枚

●早見表カード8枚[80×120mm]

●ルール説明書1枚

スタッフクレジット

■制作

・ゲームデザイン:佐藤雄介(新ボードゲーム党)

・イラスト:Nelnal

・グラフィック:カミバヤシ

・デベロップ:橋本淳志、Namiki、アオヤギソーマ、小池淳皓

・編集:野澤邦仁

・プロデュース:池田紘章

■量子監修・協力

・藤井啓祐(物理学者・工学博士)

・株式会社QunaSys

・文部科学省

光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)

「量子人材を創出するエコシステムづくり」

関連リンク

▼商品ページ

▼商品ページ

https://arclightgames.jp/product/880qbs/



▼エンタングル・モーメントについて

▼エンタングル・モーメントについて

https://www.qst.go.jp/site/entangle-moment/



▼Quantum Gamification特設サイト

▼Quantum Gamification特設サイト

https://www.quantumgamification.com/

株式会社アークライトとは

ゲームの開発会社として1998年に設立。アナログゲームの企画、開発、製造、出版、卸売り、イベント運営、店舗経営などを行うアナログゲームの総合メーカーとして多方面に事業を展開。毎月、新作ボードゲームを発表しています。



日本最大級のボードゲームイベント「ゲームマーケット」の運営も行っており、ゲームを通して世界のヒューマンコミュニケーションの拡大を目指しています。