話題の「脳の静寂」BGM──集中と癒やしを両立する、アンビエント×タイパな音環境が誕生

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、CROIX HEALINGの最新アルバム『Ambient Focus - Chill Sounds for Clarity and Calm』の配信が2025年7月25日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

CROIX HEALING / Ambient Focus - Chill Sounds for Clarity and Calm

雑音をそっと遠ざけ、

心と意識を整えるための、静かなアンビエントサウンド集。

チルで繊細な音の流れが、

集中力を高めながらもリラックスを誘い、

深い思考や作業に、やさしく寄り添います。

話題の「脳疲労リセット」や「タイパ」にも対応する、

今の時代に必要な“音の整え方”。

音から整える、AI時代の思考空間へ。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-1882

タイトル:Ambient Focus - Chill Sounds for Clarity and Calm

アーティスト:CROIX HEALING

配信日:2025年7月25日(金)

レーベル:CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/Mnvnj9D045

配信サービス一覧▶https://lnk.to/neFwC4Bk21

関連作品

CROIX HEALING / Dreaming in a World Not Yet Born

CROIX HEALINGが届ける『Dreaming in a World Not Yet Born』は、眠れない夜にこそ体験してほしい“未来型サウンドジャーニー”。



テーマは「まだ始まっていない世界の夢」。エレクトロニックなサウンドが浮遊感と刺激のバランスを保ちつつ、現実の感覚を少しずつ手放していくような感覚をもたらします。

「Soft Machines of Sleep」「A Language Without Sound」「Sleepwalkers of the Unseen Realm」など、言葉にならない未来の情景を思わせる10の楽曲群。

静けさではなく、“音の波に思考を乗せていく”ような、アクティブな没入感がこの作品の魅力です。

何かを考えすぎている夜、眠るにはまだ少し脳が冴えているとき。

そんな瞬間に、音がひとつの脱出口になる。

この作品は、“眠れない夜”を音で編集するための、新しい選択肢です。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-1877

タイトル:Dreaming in a World Not Yet Born

アーティスト:CROIX HEALING

配信日:2025年7月18日(金)

レーベル:CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/HJuR24B845

配信サービス一覧▶https://lnk.to/1gtBZC8J21

<CROIX HEALING>プロフィール

CROIX HEALING

ヒーリングアーティスト

毎日のサウンド・トリートメントをテーマに耳から取り入れる健康法「SOUND TREATMENT」による音楽を追究活動する音楽ユニット。

様々な演奏家とのコラボレーションの他、音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身障害の回復、ストレスの解消、免疫力アップなど、現代社会における様々な課題へ音楽からのアプローチを深め広げていく事を目標に、医師や医療機関、専門家らとも活動中。

眠れる音楽、リラクゼーション音楽、メディテーション(瞑想)音楽、癒やしの自然音、ヨガミュージック、禅音楽、などの他、モーツァルトやバッハなどを筆頭に癒やしの周波数を放つクラシック音楽も多く制作しています。

X

▶https://twitter.com/soundsupple365

Facebook

▶https://www.facebook.com/croixhealing

Instagram

▶https://www.instagram.com/croix_healing/

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UC6HTa7XHc4ud6vu57xRvD8g

CROIX HEALING ホームページ

▶https://www.croixhealing.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/

