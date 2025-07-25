【北九州市】プログラム参加者募集！～Bridge2025～

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福岡県北九州市（北九州市役所）





　北九州市では、中小企業の事業承継支援の一環として、将来の経営を担い、新たなチャレンジに踏み出す「アトツギ（後継者・後継予定者）」の皆様に向けた伴奏支援事業を始めます！！


　《支援内容》


　　１.新規事業の創出や既存事業の見直しなど「家業の変革」を支援


　　２.アトツギ向け「ピッチイベント」への出場をサポート


　　３.熱意あるアトツギ同士の出会いの機会を創出し「ネットワーク」づくりを支援



　募集内容

募集期間：令和７年７月１４日（月）～令和７年８月１４日（木）


定員　　：１０名程度


参加対象：北九州市内に事業所を有する中小企業のアトツギ（後継者・後継予定者）


審査方法：書類・面談審査


審査結果：８月１９日（木）予定※メールにて通知いたします。


プログラム：6カ月間の伴奏プログラム（2025.8～2026.1）


キックオフ：８月２１日（木）１５：００～１８：００


運営：株式会社YMFG　ZONEプラニング


▶▶▶プログラム詳細・お申し込み方法は、以下をご覧ください。


　　　　　　


お申込みはこちら :
https://www.bridge-kitakyushu.com/


　お問合せ先

　運営：株式会社YMFG　ZONEプラニング


　　　　☎080-4901-9081


　　　　担当：三村・末金


　主催：北九州市産業経済局中小企業振興課


　　　　（福岡県北九州市戸畑区中原新町2-1　北九州テクノセンタービル１階）


　　　　☎０９３-８７３-１４３３


　　　　担当：稲益(いなます)、坂上　


　　　　　　　　　　　　　


北九州市HPはこちら :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/10700394.html