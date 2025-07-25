【北九州市】プログラム参加者募集！～Bridge2025～
福岡県北九州市（北九州市役所）
お申込みはこちら :
https://www.bridge-kitakyushu.com/
北九州市HPはこちら :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/10700394.html
北九州市では、中小企業の事業承継支援の一環として、将来の経営を担い、新たなチャレンジに踏み出す「アトツギ（後継者・後継予定者）」の皆様に向けた伴奏支援事業を始めます！！
《支援内容》
１.新規事業の創出や既存事業の見直しなど「家業の変革」を支援
２.アトツギ向け「ピッチイベント」への出場をサポート
３.熱意あるアトツギ同士の出会いの機会を創出し「ネットワーク」づくりを支援
募集内容
募集期間：令和７年７月１４日（月）～令和７年８月１４日（木）
定員 ：１０名程度
参加対象：北九州市内に事業所を有する中小企業のアトツギ（後継者・後継予定者）
審査方法：書類・面談審査
審査結果：８月１９日（木）予定※メールにて通知いたします。
プログラム：6カ月間の伴奏プログラム（2025.8～2026.1）
キックオフ：８月２１日（木）１５：００～１８：００
運営：株式会社YMFG ZONEプラニング
▶▶▶プログラム詳細・お申し込み方法は、以下をご覧ください。
お申込みはこちら :
https://www.bridge-kitakyushu.com/
お問合せ先
運営：株式会社YMFG ZONEプラニング
☎080-4901-9081
担当：三村・末金
主催：北九州市産業経済局中小企業振興課
（福岡県北九州市戸畑区中原新町2-1 北九州テクノセンタービル１階）
☎０９３-８７３-１４３３
担当：稲益(いなます)、坂上
北九州市HPはこちら :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/10700394.html