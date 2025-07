FERRERO GROUPの2024年サステナビリティ・レポート、世界的な課題に直面しながらも揺るぎないコミットメント、イノベーション、影響力を示す

ルクセンブルグ、2025年7月25日 /PRNewswire/ -- Ferrero Groupは本日、第16回サステナビリティ・レポートを発表し、持続可能性の道のりにおける最新の進捗状況を発表しました。

Ferrero Groupはバリュー・チェーン全体にポジティブな影響を与えるという長年の取り組みに基づき、持続可能性の優先分野において同社が達成した重要な進展と継続的な成果について報告しています。

「持続可能性は Ferreroの長期戦略に深く根ざしています。これは、ビジネスの回復力の基本的な原動力であり、責任を持って成長していく中で私たちが行う意思決定に影響を与えます。地球規模の課題、特に気候変動に直面している中、責任ある調達、大胆な革新、そして未来の世代のために自然界の保護という当社の取り組みは明確です。この進歩は、集団的行動を受け入れ、イノベーション、研究開発を活用し、経験から継続的に学び、測定可能で有意義な影響をもたらすことによって可能になりました」とFerrero Groupの会長、Giovanni Ferrero氏は述べています。

「当社は、2023/2024年度中に持続可能性の課題について着実に進歩を遂げました。私は、長期的なコミットメントを達成するために私たちが現在行っている取り組みを特に誇りに思っています。当社は、会社全体で強力な財務管理を維持しながら、持続可能性への取り組みを順調に進めてきました。当社は主要原材料のトレーサビリティとサプライ・チェーンの可視性向上に多大な努力を払い、人権促進への取り組みを進め、事業全体で脱炭素化の取り組みを継続しています」とFerrero Groupの最高経営責任者、Lapo Civiletti氏は述べています。

Ferrero社の最新のサステナビリティ・レポートでは、世界のサプライ・チェーン全体にわたってトレーサビリティが継続的に進歩していることが強調されており、現在では主要原材料の90%以上が原産地までマッピングされています。SourcemapおよびStarlingとの戦略的パートナーシップにより、主要商品の正確な追跡が強化され、ココアとパーム油のトレーサビリティは97%、ヘーゼルナッツのトレーサビリティは94%に達しています。

Ferreroは、2030年までに温室効果ガス排出量を半減させるという目標に向けて力強い進歩を遂げており、2017/18年の基準値と比較してすでに大幅な削減を達成しています。

スコープ1および2の排出量は21.7%削減されました。

スコープ3では、炭素会計を改善し、データの信頼性と正確性を高めるために、FLAG(森林、土地、農業)排出量と非FLAG排出量が分解されました。

現在、製造および倉庫で使用される電力の90%は再生可能エネルギーから供給されています。

現在、同社のパッケージの92.1%はリサイクル可能に設計されており、同社は、パッケージ材料の90%以上が再利用、リサイクル、または堆肥化可能であることを保証するという取り組みを維持しています。

製品に占めるプラスチックの比率が13%減少するなど、未使用プラスチックの削減において目覚ましい進歩を遂げています。たとえば、北米と中国でのFerrero Rocherの箱をポリスチレンからポリプロピレンに変換することで、その結果、推定約11,000トンのプラスチック節約が見込まれています。

その他の主な取り組みとしては、60%リサイクル・ガラスで作られた瓶に入ったNutella Plant-Basedの発売や、Kinder Joyの紙製スプーンの導入などがあります。

Ferrero Groupのサステナビリティ・レポートのその他のハイライトは次のとおりです。

食品の安全性と品質:Ferrero工場の100%が世界食品安全イニシアチブ(GFSI)規格の認証を取得しています。

責任ある消費:慎重に定義されたサービング・サイズに重点を置きました。市販されている製品の85%は1食分あたり130 kcal以下、63%は100 kcal以下、91%は1食分あたり150 kcal未満でした。

人々をエンパワーメント:

International Labour Organization(ILO)やSave the Childrenなどの国際機関および地域組織との長年にわたるパートナーシップを通じて、調達国のコミュニティに継続的な影響を与えます。

Kinder Joy of movingは、1,300万ユーロを超える投資によって、35か国の370万人以上の子どもたちに届けられました。2024年、FerreroはOrganization of American States(OAS)と協力し、特に南北アメリカ大陸の子ども、青少年、女性を対象に、スポーツや身体活動を通じた包摂性、公平性、権利へのアクセスを促進しています。

詳細については、サステナビリティ・レポート全文[リンク]をご覧ください

