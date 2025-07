国際感覚やグローバルな視点を育む特別講座をオンライン配信！東京都立大学「グローバル教養講座」開催

東京都立大学では、文理を問わず国際的に第一線で活躍する講師をお招きして開催する『令和7年度 東京都立大学「グローバル教養講座」』のオンライン配信を、令和7年7月25日(金)より順次実施します。

「グローバル教養講座」は、豊かな国際感覚やグローバルな視点を育み、国際社会で活躍できる人材を育成するため、令和3年より開始した特別講座です。都立大の学生だけでなく、どなたでも無料でご視聴いただける人気講座です。

今年度は、政治・経済等のテーマに加え、AI・量子コンピュータなどの最新テクノロジーや、データに基づき世界を正しく見る方法といった高校生にも身近に感じられるテーマについて豪華講師陣による講義を予定しています。また、あわせて、令和7年5月に実施した台湾の元デジタル発展相であり、東京都立大学客員教授でもあるオードリー・タン氏による講演会の様子も一般公開いたします。ぜひご覧ください。

1 公開予定の講座

・オードリー・タン氏による特別講演

・ガブリエル・ズックマン氏(パリ経済学校経済学教授)

・ラマン・チョウドリー氏(Humane Intelligence CEO)

・アンナ・ロスリング・ロンランド氏(ベストセラー作家)<高校生向け>

・フランシス・フクヤマ氏(スタンフォード大学フリーマン・スポグリ国際研究所上級研究員)

・スコット・ギャロウェイ氏(ニューヨーク大学スターン経営大学院教授)

・ミチオ・カク氏(ニューヨーク市立大学シティカレッジ教授)

※詳細については、講座概要をご参照ください。

2 視聴方法

YouTubeによる配信(無料)※字幕付き

3 配信開始日

令和7年7月25日(金曜日)から順次配信開始

以下のウェブサイトのリンクからご視聴ください

【東京都立大学「グローバル教養講座」特設HP】

https://global-lecture.houjin-tmu.ac.jp/news/info/2025.html

5 講座概要

講座テーマ 講 師 名 配信開始日 (予定) Building a Better Society with the Digital ーCo-Creation Across Generationsー (デジタルの力でより良い社会を作る― 世代を超えた共創 ―) 台湾元デジタル発展相 東京都立大学客員教授 オードリー・タン氏7月25日 (金曜日) Global Economic Inequality and theRole of Taxation (世界の経済格差と課税が果たす役割) パリ経済学校経済学教授 ガブリエル・ズックマン氏8月1日 (金曜日) ETHICS AND RISKS IN AI DEPLOYMENT: Implications for Business and Society (AI導入における倫理とリスク:ビジネスと社会への影響) Humane Intelligence CEO ラマン・チョウドリー氏8月8日 (金曜日) <高校生対象> From Misconception to Insight: A Global Reality Check (誤解から洞察へ:世界の現実を見直す) ベストセラー作家 アンナ・ロスリング ・ロンランド氏8月15日 (金曜日) Japan's Expected Role (日本に期待される役割) スタンフォード大学フリーマン・スポグリ国際研究所 上級研究員 フランシス・フクヤマ氏8月22日 (金曜日) 長期的な視点から 人生を豊かにする成功を手にする方法 ニューヨーク大学 スターン経営大学院教授 スコット・ギャロウェイ氏9月下旬 量子コンピュータの仕組みから、 その実用化により 世界がどのように変わるのか ニューヨーク市立大学 シティカレッジ教授 ミチオ・カク氏10月下旬

