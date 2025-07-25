『小説 野性時代』2025年8月号配信！ 寺地はるな『町は今日も』、馳星周『海霧』が最終回。今野敏の人気シリーズ最新作『百鬼』は好評第2回！
株式会社KADOKAWA
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、月刊文芸小説誌『小説 野性時代』（電子雑誌）2025年8月号（vol.260）を2025年7月25日（金）より配信しました。
◆ニュース
【連載第2回】
今野敏『百鬼』
関節技で被害者を病院送りにする「鬼」。
七つの署を震撼させる、連続傷害事件の共通点とは――？
【最終回】
寺地はるな『町は今日も』
彼らと心の底からわかりあうことなど、できない気がする。それでも――。
「今日」を優しく照らし出す、ある町の物語、最終回。
馳星周『海霧（ジリ）』
歩け、大樹、歩け。ジリのもとへ、霧子のもとへ……。
その春、浦河の夜明けの沖に――海霧が立つ。
◆おすすめ連載
安部若菜『描いた未来に君はいない』
大阪からの転校生・奈海をヒロインに小説を書くことにした大和。
人生最後の夏休み、彼女の秘密を知る――。
米澤穂信（著者）／星野源（写真）『石の刃』
ついに「殺人日記事件」の全容が明かされる。
華麗なるリーガルミステリ第五回。
◆書誌情報
『小説 野性時代』電子雑誌
・「2025年8月号」配信開始日：2025年7月25日（金）
・配信日：毎月25日
・ダウンロード型の電子書籍に加えて「角川文庫・ラノベ読み放題」や、「カドブン」「カクヨム」「note」などのサイト内でも作品を展開予定。
・定価：385円（本体350円＋税）
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000317/)
BOOK☆WALKER販売ページ＞＞(https://bookwalker.jp/def4b43cf6-5455-4e27-9797-72ca54f98f34/)