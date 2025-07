ジム経営の新常識 スポーツジム向けオーダーメイドサプリメントサーバーGRANDE (グランデ)がSPORTEC2025に出展します

ドリコス株式会社

「快いを彩る」をミッションに掲げ、テクノロジーによるヘルスケアオートメーション(健康の自動化)を目指すドリコス株式会社(東京都文京区湯島 代表取締役: 竹 康宏 以下「ドリコス」)は、スポーツジム向けオーダーメイドサプリメントサーバーGRANDE (グランデ)をSPORTEC2025に出展いたします。

GRANDE実機の体験はもちろん、サプリメントの試飲や体組成機器InBodyやTANITAとの連携のデモなどができるよう準備しておりますので、皆様のご来場、心よりお待ちしております。

プレゼンテーション【大手ECに負けない!ジム×サプリ販売の新常識】

200インチの巨大ビジョンで行われるプレゼンテーション&デモンストレーションです。

フィットネスジムにおける物販の売上構成比は3.3%と低いにも関わらず、

大手ECサイトAmazonでは4日間のセールで3.5兆円の売上げが見込まれています。※

なぜ多くのお客様は、ECでサプリを購入するのでしょうか?

我々は、ジム内のサプリメント販売はもっと可能性があるものだと確信しています。

プレゼンテーションでは、その答えを紐解き、大手ECに打ち勝つ方法をお伝えします。

※Adobe: Prime Day event expected to drive $23.8 billion in online spend across U.S. retailers.

より、1ドル=147円で換算。

https://business.adobe.com/blog/prime-day-event-expected-to-drive-23-billion-in-online-spend

場所|GRANDEブース内

時間|10:30/11:30/13:00/14:00/15:00/16:00

所要時間:9分

「GRANDE」とは

スポーツジムに特化して開発されたGRANDE (グランデ https://grande.fit )は、ジムに来館されるお客様向けのオーダーメイドサプリメントサーバーです。お客様の目標と現在の体組成に合わせ、いち早い目標達成をサポートするオーダーメイドサプリメントを自動提供します。初期費用無料、実質のランニングコストもゼロであり、ジム店舗にとって導入リスクが限りなく低いサービスでありながら、オプション収益も上がるサービスとして急速に導入拡大が進み、450店舗以上でご導入を頂いております。

オーダーメイドサプリメントを自動抽出するだけではなく、業務用体組成機InBodyやTANITAとの体組成データ自動連携や、体組成データや生活習慣を基にした配合提案、最適な目標設定など、専属のパーソナルトレーナーのようなアドバイスも行います。結果、会員の継続モチベーションを向上させ、GRANDEを利用するユーザは、一般的なスポーツジムの会員継続率に比べ、ジムの継続率が約3倍向上しています。



会員システムや体組成データと自動連携することで、よりパーソナライズされた栄養サポートを実現!

会員管理システム「hacomono」との連携により、会員情報の自動連携が可能になります。さらに業務用体組成機器「InBody」や「TANITA」との測定データと連動したオーダーメイドサプリメントを提供することも可能です。フィットネスジムの運営の簡易化を図るとともに、体組成機器との連動で測定から栄養サポートまでを実現するフィットネスジムの新しい付加価値を提供します。



SPORTEC開催概要

(https://sports-st.com/ )

開催期間:2025年7月30日(水)~8月1日(金)

時 間:10:00~17:00

場 所:東京ビックサイト東1~3ホール

小間番号:E5-16-6(東展示棟5ホール)

ドリコス株式会社の概要

名称:ドリコス株式会社

本店所在地:東京都文京区湯島3-7-7 オーシャンズファイブ5F

代表取締役:竹 康宏

設立年月:2012年1月

資本金:2億4976万円(2025年7月現在)

事業内容:ヘルスケア領域において、データとハードウェアの掛け合わせにより、いつの間にか健康になる未来を目指す、ヘルスケアオートメーション事業を展開。現在、利用者一人一人に対し不足した栄養素を自動で推算、配合、抽出までワンストップで行うことのできる、世界初のオーダーメイドサプリメントサービスを展開するほか、顧客の持つソリューションにオーダーメイド性を加えて新たな価値創造を行う協業なども積極的に行っている。

コーポレートサイト https://dricos.jp

GRANDE (グランデ) https://grande.fit