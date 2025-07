Ace独自の空冷システム AeroBlade 3Dファン、GeForce RTX 5000番台搭載 Predator 2機種を発売！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、コアなゲーマーに向けた最上位ゲーミングブランドPredator (プレデター) より、2025 年モデルのゲーミングノートPC Predator Helios 18 AI 「PH18-73-H932Z58/E」およびPredator Helios Neo 16S AI 「PHN16S-71-H96Z57T/E」の2機種について、本日7月25日より、ヨドバシカメラ、ビックカメラグループ、他量販店ECサイトより順次発売いたします。

PREDATOR HELIOS 18 AI

PH18-73-H932Z58/E

次世代AI搭載で究極のパワー

インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 275HXと、32GBメモリー、2TB(1024GB+1024GB)のSSD搭載で、ゲーミングPCの性能を最大限に引き出します。新開発コアにより、驚くほどスムーズで応答性の高い究極のゲームプレイを実現。インテル(R) Application Optimization(TM) でパフォーマンス向上とバッテリーの使用を最適化。AI活用でストリーミングも強化され、背景除去や音声最適化をNPUにオフロードすることで快適な配信が可能に。さらに、電力効率を最大化し、バッテリー持続時間を延ばしながら、ノートPCをより低温・静音・高速に動かします。マルチスレッド性能の向上により、ゲーム・配信・クリエイティブワークのすべてを快適にこなし、ゲームとクリエイティブの可能性が無限に広がります。

NVIDIA GeForce RTX(TM) 5080 Laptop GPU搭載で、NVIDIA BlackwellアーキテクチャとRTX Tensorコアが、ゲーマーとクリエイターに革新的なパワーを与えます。前世代のRTX40シリーズと比べ飛躍的に性能が向上。AI処理、生成AI、映像制作など150以上の最適化アプリで高いパフォーマンスを発揮。DLSS4とRAY TRACINGのニューラルレンダリング技術により、圧倒的な速度でフレームレートの向上、画像品質を改善した次世代のビジュアルを実現します。NVIDIA Studioで創造性を解き放ち、驚異的なグラフィックス表現力が、新たな可能性の扉を開きます。

圧倒的な映像美で没入体験を実現

18インチの大画面にWQXGA(2560×1600)16:10の高解像度を搭載し、VESA Certified DisplayHDR 1000認定を受けた、IPSパネル、Mini LEDによる高コントラスト比と深みのある黒、そしてDCI-P3 100%の広色域により、臨場感あふれるリアルな映像表現を可能にします。さらにリフレッシュレート250Hzで、驚くべき応答速度と流れるようなスムーズなモーションを実現。スクリーン対ボディ比90.47%の狭額ベゼルと併せて、つぎつぎと臨場感のある世界を映し出します。さらに、NVIDIA G-SYNCにも対応しています。

驚異的な冷却システム

Acer独自の冷却システムである次世代ファン、最新の第6世代 AeroBlade(TM) 3D ファンを左右に計2機搭載しました。夜でも静かに高速で飛行するフクロウの羽からヒントを得て開発された、薄さわずか0.05mmという世界最薄*1のメタルブレードを採用。100枚からなるブレードで、第5世代のものと比べても約10%*2の風量アップを実現しました。さらに、長方形型にして冷却性能を高めたベクターヒートパイプに加え、液体金属熱グリスによる優れた熱伝導率でCPUの冷却性能を最大化。高い信頼性とパフォーマンスを発揮し、熱によるパフォーマンス低下を防ぎます。

※1 2024年11月現在、Acer 調べ。ノートパソコン用の冷却ファンブレードで最も薄い0.05mmを指します。特許出願中/Acer Inc保有

※2 実際の風量は、テスト環境、ファンのサイズ、その他の要因により左右されます。

精密なキーコントロールで、ゲームを支配

付属の交換可能なキーセットで、プレイスタイルに合わせたカスタマイズが自在に。進化したMagKey 4.0は、WASDキーと矢印キーにメカニカルスイッチを搭載し、クラシックなメカニカルキーボードの打鍵感と音を再現します。さらに、特許取得の磁気動作スイッチにより、わずか0.3mmのキーストロークで瞬時に反応。圧倒的なスピードと精度を実現します。またトリガー範囲を最適化し、誤入力を最小限に抑えながら、細部まで正確なキー操作をサポートします。

全てをコントロールするPredator Sense

専用アプリPredatorSense(TM)を使えば、ノートPCを自在にカスタマイズ可能。RGBライティングの設定、オーバークロックの管理、ファン速度調整まですべてを一括管理できます。さらに、Experience Zone 2.0ではAIを活用したゲームや生産性向上の機能へすぐにアクセス可能。さらに、Acer PurifiedVoice(TM) 2.0が周囲のノイズを除去し、クリアな音声でゲームやストリーミングを強化。Acer PurifiedView(TM)のAIエフェクトがビデオ通話の映像を最適化し、新たなコミュニケーション体験を提供します。

次世代の速さで快適に

Wi-Fi 6Eの高速・安定通信からさらに進化したWi-Fi 7は、圧倒的な高速化と低遅延を実現。マルチリンクで複数の周波数帯を同時利用し、混雑に強いスムーズな接続を可能にします。オンラインゲームも4K/8Kストリーミングも、まるで有線のような安定感。さらに、Thunderbolt 5に対応し最大120Gbps*の圧倒的な帯域幅を実現。より高速なデータ転送に加え、複数の4Kディスプレイや8K出力もかなえます。240Wの給電に対応し、より多くのデバイスを高速充電可能に。ゲーミングやクリエイティブのパフォーマンスを次世代へと引き上げます。

※Boostモード時

近未来へと誘う、光のエフェクト

背面全体を彩るMilkyWay RGBのライティング、象徴的なロゴのイルミネーション、そしてInfiniteRingのソフトな光がLフレームとパームレストを包み込み、操作の動きに反応して、未来を感じさせるビジュアル体験を提供します。また、キーごとにRGBカスタマイズ可能なMini LEDを搭載し、キーボード全体を自在に演出。PredatorSense(TM)でロゴ、フレーム、パームレストの照明効果を調整できます。

臨場感あふれるサウンド

DTS:X(R) Ultraの立体音響が、ゲームの世界をリアルに再現。敵の足音、銃声、環境音を正確に聞き分け、瞬時の判断をサポートします。さらに、Acer TrueHarmony(TM)が音のひずみを抑え、深みのあるサウンドを生み出すことで、より没入感のあるプレイを実現します。

PREDATOR HELIOS NEO16S AI

PHN16S-71-H96Z57T/E

究極のパワーを、この手に

「PHN16S-71-H93Z57T/E」は、インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 275HXと、16GBメモリー、1TBのSSD搭載で、ゲーミングPCの性能を最大限に引き出します。新開発コアにより、驚くほどスムーズで応答性の高い究極のゲームプレイを実現。インテル(R) Application Optimization(TM) でパフォーマンス向上とバッテリーの使用を最適化します。さらに、NVIDIA GeForce RTX(TM) 5070 Ti Laptop GPUは、NVIDIA BlackwellアーキテクチャとRTX Tensorコアが、ゲーマーとクリエイターに革新的なパワーを与えます。

Predatorがスリムに進化

Predator Helios Neo 16S AIは、さらなる進化を遂げた薄型・軽量デザイン。前世代比で約26%スリムに、そして約15%軽量化し、パワフルなテクノロジーをこの洗練されたフォルムに凝縮しました。携帯性を高めることで、どこでも最高のゲーム体験を実現。場所を選ばず、プロフェッショナルゲーマーのプレイを支える一台へ。持ち運びやすさと圧倒的なパフォーマンスを両立しています。

※2024年モデルと比較して。

OLEDの漆黒に酔いしれる

16インチ、16:10、WQXGAのOLEDパネルが生み出す圧巻の映像美は、DCI-P3 100%の広色域とVESA CERTIFIED Display HDR True Black 500によって、さらに研ぎ澄まされます。リフレッシュレート240Hzで、驚くべき応答速度と流れるようなスムーズなモーションを実現しています。

独自の冷却システムAeroBlade 3D ファン

第5世代 AeroBlade(TM) 3D ファンは、夜でも静かに高速で飛行するフクロウの羽からヒントを得て開発された、薄さわずか0.08mmの極薄メタルブレードを搭載。89枚からなるブレードで、前世代のものと比べ約10%※の風量アップを実現しました。さらに、液体金属熱グリスによる優れた熱伝導率でCPUの冷却性能を最大化。スリムなボディながら高い信頼性とパフォーマンスを発揮し、熱によるパフォーマンス低下を防ぎます。

※実際の風量は、テスト環境、ファンのサイズ、その他の要因により左右されます。

AIを一元管理

PredatorSense(TM)で、ノートPCを自在にカスタマイズ。RGBライティングの設定、オーバークロックの管理、ファン速度調整まですべてを一つのアプリで操作が可能。Experience Zone 2.0では、AIを活用したゲームや生産性向上の機能にらくらくアクセス。さらに、Acer PurifiedVoice(TM) 2.0が周囲のノイズを除去し、クリアな音声でゲームやストリーミングを強化。Acer PurifiedView(TM)のAIエフェクトがビデオ通話の映像を最適化し、新たなコミュニケーション体験を提供します。

4ゾーンRGBライティング対応キーボード搭載

4ゾーンRGBライティング対応キーボードで、お好みに合わせた発光パターンを設定。直感的な操作を可能にし、ゲームの没入感を高め、光輝く天板のPredatorロゴがプロゲーマーとしての存在感を放ちます。パフォーマンスだけでなく、ビジュアルでも圧倒的なインパクトでユーザーのゲーミング環境を彩ります。

迫力の音響

DTS:X(R) Ultraの立体音響が、ゲームの世界をリアルに再現。敵の足音、銃声、環境音を正確に把握し、瞬時の判断を可能にします。さらに、Acer TrueHarmony(TM)が音のひずみを抑え、深みのあるサウンドを生み出すことで、より没入感のあるプレイを実現しています。

製品公式ページ

「Predator Helios 18 AI」:

https://www.acer.com/jp-ja/predator/laptops/helios/helios-18-ai

「Predator Helios 16S AI」:

https://www.acer.com/jp-ja/predator/laptops/helios/helios-neo-16s-ai

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250725

