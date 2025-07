「GMOクラウドEC」、日本郵便が提供する「デジタルアドレス」をEC構築サービスとして初導入【GMOメイクショップ】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOメイクショップ株式会社(代表取締役社長CEO:向畑 憲良、以下、GMOメイクショップ)は、2025年7月22日(火)より、オーダーメイド型ECサイト構築プラットフォーム「GMOクラウドEC」において、日本郵便株式会社(代表取締役社長:小池 信也、以下、日本郵便)が提供する「デジタルアドレス」をEC構築サービスとして初めて導入したことをお知らせいたします(※1)。

EC構築サービスとしてはいち早く「デジタルアドレス」に対応することで、ECサイトにおける煩雑な住所入力の手間を大幅に削減し、顧客の購買体験向上やEC事業者の業務効率化、ひいては配送ミスの削減といった、EC業界が抱える社会課題の解決に貢献してまいります。

また、GMOメイクショップが提供するECサイト構築SaaS「makeshop byGMO」への導入も、順次進めていく予定です。



(※1)ECサイト構築サービス運営企業各社の発表に基づきます(GMOメイクショップ調べ 2025年7月時点)

【導入の背景】

ECサイトにおける住所入力は、ユーザーにとって煩雑な作業であるだけでなく、誤入力や確認作業による心理的負担が購入途中の離脱を招く一因となる場合があります。また、EC事業者にとっても、住所の誤入力は再配送コストの発生や顧客対応の増加など、運営上の大きな課題となっていました。

こうした課題に対し、日本郵便が提供する「デジタルアドレス」は、「ゆうID」に登録された住所を 7 桁の英数字で表現することで、より正確かつ効率的な住所入力・管理を可能にする画期的なサービスです。 GMOメイクショップは、「住所DX」を推進する日本郵便の取り組みに賛同し、その普及に向けた企業として「GMOクラウドEC」に本サービスを導入しました。

「デジタルアドレス」の導入は、ECサイトにおける住所入力の課題を解消し、顧客体験とEC事業者の業務効率を向上させるだけでなく、深刻化するラストワンマイル問題への有効な一手となると確信しています。

【「デジタルアドレス」とは】

「デジタルアドレス」は、「ゆう ID」に登録した住所情報(郵便番号を含む都道府県から町域・建物情報など)を、7桁の英数字で表現したアドレスです。手書き時の負担を大幅に軽減できるだけでなく、Webサイトでの入力においても、従来の郵便番号検索による住所補完と比べて、より高い精度で住所を確定することが可能です。

また、個人の「ゆうID」に紐づくため、引っ越し後も同じものを継続して使用でき、スムーズな情報共有を可能にします。さらに、地理情報や個人を特定する情報を含まない設計となっており、検索による特定されることもなく、高いプライバシー保護と安全性を実現しています。

■「GMOクラウドEC」の対応

「GMOクラウドEC」で構築したECサイトでは、住所入力画面に「デジタルアドレス」の入力項目を追加できるようにしました。これにより、ユーザーは、購入時の住所入力フォームに「デジタルアドレス」を入力するだけで、正確な住所情報を自動で呼び出すことが可能になります。従来のような長い住所の手入力や、番地・建物名などといった詳細情報の確認作業が不要となるため、ECサイトでの購入時の入力負担が大幅に軽減され、よりスムーズな購入体験へとつながります。

【今後の展望】

GMOメイクショップは、今後もECサイト事業者とユーザーの双方にとって利便性の高い機能を提供し、EC業界の持続的な発展に貢献してまいります。また、日本郵便がめざす「デジタルアドレス」の社会インフラ化という大きなビジョンと歩調を合わせながら、ECサイトにおける住所入力の効率化と正確性の向上に向けて、引き続き連携して取り組んでまいります。

【「GMOクラウドEC」について】(URL:https://www.cloudec.jp/(https://www.cloudec.jp/))

「GMOクラウドEC」はSaaSでありながらも独自要件にも対応可能な最新のクラウドECソリューションです。BtoC・BtoB・単品通販・オークション・リユース・モール構築・OMOなどのさまざまなビジネス形態に対応し、フルカスタマイズレベルの高度な要件にも柔軟に十分に応えることができます。

「ヘッドレスアーキテクチャ」を採用しており、構築後もフロントサイトやチャネルの追加・改修が容易に行える点も特長です。機能とセキュリティは自動的にアップデートされるため、運用負荷を軽減しつつ、安全性を確保したECサイト運営が可能です。また、法令改正に対する対応もサービス側で行われるため、対応漏れのリスクを回避できます。クラウドECの最新性とカスタマイズの柔軟性を両立し、企業の成長とビジネス拡大をサポートします。

【GMOメイクショップ株式会社について】

GMOメイクショップは「Commerce for a better future./商取引でより良い未来に」をミッションに掲げ、ネットショップ支援事業を展開しています。EC構築支援をはじめ、ECマーケティング支援やEC運用受託にも対応しており、さらに、運営資金調達のための補助金・助成金の申請支援や、EC売上を最短即日で入金可能な『即日売上入金サービス』提供に通じて、キャッシュフローの改善も支援するなど、EC領域における一気通貫の支援体制を構築しています。

13年連続で業界No.1(※2)のECサイト構築SaaS「makeshop byGMO」に加え、アドオン開発に対応する上位版サービスとして、「GMOクラウドEC」も提供しており、スタートアップから大規模ECまで、あらゆるビジネスのEC化をサポートしています。

今後もGMOメイクショップは、広範なEC領域において店舗様が抱えるさまざまな課題を解決できるよう、サービスのさらなる強化を図り、国内EC市場の活性化に貢献してまいります。



(※2)ECサイト構築サービス運営企業各社の発表数値よりSaaS型の数値を比較(GMOメイクショップ調べ 2025年4月時点)

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOメイクショップ株式会社

「GMOクラウドEC」営業窓口

TEL:03-6630-9351

E-mail:cloudec@makeshop.jp



【GMOメイクショップ株式会社】 (URL:https://www.makeshop.co.jp/)

会社名 GMOメイクショップ株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 向畑 憲良

事業内容 ■ネットショップ支援事業(EC構築支援・ECマーケティング支援・EC運用受託)

資本金 5,000万円

【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://group.gmo/(https://group.gmo/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証 プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産(仮想通貨)事業

資本金 50億円

