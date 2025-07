【ツキミチ旅日記】TVアニメ放映中「気絶勇者と暗殺姫」とのコラボイベント開催決定！

CTW株式会社

CTW株式会社はG123が運営中のG123ゲーム「ツキミチ旅日記」にて、

2025年7月より放映中のTVアニメ「気絶勇者と暗殺姫」とのコラボイベントを開催することを発表いたします。

コラボ開催は8月8日から!

今回のコラボでは、極度の人見知り主人公勇者「トト」と、あらゆる手で暗殺を企てる暗殺姫3名が登場。ここでしか見られないゲーム限定イラストで実装予定です。

コラボ開始は2025年8月8日を予定。「ツキミチ旅日記」日本公式Xでは、本コラボで登場する限定イラストを順次ご紹介しています。

コラボ開催期間:8月8日(金)~8月21日(木)

ゲーム開始はコチラ!:https://s.g123.jp/16p4b0un(https://s.g123.jp/16p4b0un)

「ツキミチ旅日記」公式Xのフォロー:https://x.com/tsukimichi_gm(https://x.com/tsukimichi_gm)

コラボ限定イラスト多数!実装予定キャラを一部ご紹介!

今回は、登場する暗殺姫3名の通常立ち絵イラストを一部公開!

さらにコラボ開催時にはゲーム内限定の特別衣装スキンも登場予定。どうぞご期待下さい。

シエル

一人前の魔法使いを目指しているという建前でパーティーに入ったが、その正体はトトの暗殺を目論む魔王の娘。

甘いものに目がなく旅先では食べ歩きを楽しみにしている。自尊心が高く、とりわけ魔法と自分の可愛さには自信がある。

アネモネ

迷い苦しむ民たちを助けるための旅をしている僧侶という建前でパーティーに入ったが、その正体は凄腕の殺し屋。多額の報奨金のために暗殺の依頼を引き受ける。

美人だがガサツでヘビースモーカー。好きなものはお酒と金。

ゴア

愉悦(たの)しいことを探して旅をしている踊り子という建前でパーティーに入ったが、その正体は人を調教してペットにするのが大好きなドS美女。

パーティーのまとめ役でしっかり者だがたまに子供っぽい一面がある。

ゲーム概要

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:月が導く異世界道中 天下泰平旅日記

ジャンル:RPG

価格:無料(ゲーム内アイテム課金制)

■TVアニメ「月が導く異世界道中」とは?

平凡な高校生だった「深澄 真」は、とある事情により“勇者”として異世界へ召喚された。しかし、その世界の女神に「顔が不細工」と罵られ、“勇者”の称号を剥奪され、荒野に飛ばされてしまう。

元の世界との環境の違いから、魔術や戦闘において、常識外な力を発揮する「真」

多種多様な出会いを経て、この世界でどう生き抜くのか……

■TVアニメ「気絶勇者と暗殺姫」イントロダクション

勇者トトは、実力はあるが極度の人見知りのためパーティーが組めず、はじまりの町でくすぶっていた。

そんな中、3人の美女――シエル、アネモネ、ゴアから突然パーティーへと誘われる!

念願の旅立ちにやる気に満ちるトトだが、彼女たちはその勇者を”殺る気”でいっぱいだった!?

女性耐性が無さすぎてちょっとドキドキしただけで気絶してしまう極度の人見知り勇者と、

それぞれの目的の為に勇者の命を狙う3人のハーレムDEATHラブコメディ!!

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト:https://g123.jp/?lang=ja(https://g123.jp/?lang=ja)

■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/

(C)あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中製作委員会

(C)のりしろちゃん・雪田幸路(秋田書店)/「気絶勇者と暗殺姫」製作委員会

(C) CTW, INC. All rights reserved.