学校法人 大麻学園 四国医療専門学校 『第6回 夏休み小学生宿題チャレンジ』 ～四国医療で遊ぼ！学ぼ！～
夏休みキッズ向けイベントとして実施します。医療系専門学校である本校の教員がそれぞれの保有する医療資格の専門性を活かし、小学生の夏休みの宿題である自由研究の手伝いを行ないます。「VR体験 身体をのぞこう！骨・筋編」「オリジナル手ぬぐいづくり 肩たたき体験」「THE BRAIN！アタマの研究」「キラキラセンサリーボトルつくり」「職業体験 赤ちゃんの沐浴体験」などの授業を実施します。
日 時：令和7年7月26日（土） 10：00～、11：30～
（授業時間等詳細は、チラシをご参照ください）
場 所：四国医療専門学校（3号館にて受付後に各校舎へ移動します。）
参加費： 500円（材料費・工作費・保険料込み）
参加予定者：約100名
内 容：「VR体験 身体をのぞこう！内臓編」、「オリジナル棒灸作成」、「THE BODY！動きの研究」、「紙飛行機チャレンジ！」、「職業体験 赤ちゃんのお世話体験」など計10授業
その他：参加予約受付は7月21日（月・祝）17:00まで、ＷＥＢ申込、先着順
お問合せ先：四国医療専門学校 教務部 名越 （0877）41-2323
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325939&id=bodyimage1】
配信元企業：学校法人大麻学園
日 時：令和7年7月26日（土） 10：00～、11：30～
（授業時間等詳細は、チラシをご参照ください）
場 所：四国医療専門学校（3号館にて受付後に各校舎へ移動します。）
参加費： 500円（材料費・工作費・保険料込み）
参加予定者：約100名
内 容：「VR体験 身体をのぞこう！内臓編」、「オリジナル棒灸作成」、「THE BODY！動きの研究」、「紙飛行機チャレンジ！」、「職業体験 赤ちゃんのお世話体験」など計10授業
その他：参加予約受付は7月21日（月・祝）17:00まで、ＷＥＢ申込、先着順
お問合せ先：四国医療専門学校 教務部 名越 （0877）41-2323
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