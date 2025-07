¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛWeWork ¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«¼£ÂÎ¡ß´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¡ª¼«¼£ÂÎ¥µ¥ß¥Ã¥È¤òÅìµþ¡¦´ØÀ¾¤Î2²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ

WeWork Japan は、地方自治体と企業のマッチングからオープンイノベーションと地方創生の促進を狙いとしたイベントを定期的に開催しています。本イベントは、過去に開催し、マッチングの実績を生み出してきた「自治体×企業 地域創生マッチング」~企業と自治体がつくる地方の未来~(2025年2月開催)( https://wework.co.jp/news/250401 )、「 WeWork FUTURE TALK INNOVATORS PITCH イノベーターによる未来への挑戦 DAY 2 自治体×企業 共創ドラフト会議 裏」(2024年11月開催)(https://wework.co.jp/news/250221)などを踏まえた新しいイベントです。自治体より共創課題やビジョンを発表する前半と、WeWork に入居する企業メンバーがそれらに対し提案を行う後半の前後半がセットになり、それによって、マッチングを成立させるというスタイルはそのままに、本イベントは、昨今ますます数を増やす WeWork の自治体メンバーと、自治体との共創に意欲的な企業メンバーのマッチングの精度を高めることを目的に、東京と関西の2会場で日程を分け開催しました。<イベント概要>【東京会場】自治体サミット in Tokyo ~知らなきゃ損!WeWork入居自治体の共創課題紹介します~日時:5月15日 (木) 18:00-20:30会場:WeWork 神谷町トラストタワー 23階登壇自治体:静岡市、神戸市、小田原市、京都府、堺市、上越市、白浜町、仙台市、高松市、福島市、宮崎市(順不同)【関西会場】自治体サミット in 関西 ~知らんけどとは言わせへん!WeWork入居自治体の共創課題紹介するで~日時:5月23日 (金) 18:00-20:30会場:WeWork Namba SkyO登壇自治体:WeWork 入居自治体:京都府、堺市、仙台市、高松市、福井県、宮崎市、養父市WeWork 未入居自治体:明石市、尼崎市、宇都宮市、豊中市、豊橋市、兵庫県、枚方市(順不同)協賛:株式会社cloud9field、Transom Post International Japan 株式会社東京は11自治体、関西は14自治体が地域課題や未来への展望をピッチ形式で発表しました。会場には東京・関西ともに130名を超えるオーディエンスが集まり、ピッチ後の交流会を通して、自治体と企業はもちろん、自治体に関心がある企業同士の接点も多く生まれました。また本イベントでも、これまで開催した自治体関連イベントと同様に、自治体ブースを設置したことで、自治体と企業それぞれの担当者が直接意見交換をすることができました。参加者からは以下のような声が寄せられました。WeWork に入居する自治体メンバー「毎回新しい企業と出会えるので、継続的に参加することを決めている」「大企業からスタートアップまで、多種多様な企業と出会えるのが醍醐味。庁舎を飛び出してみる価値があった」WeWork 未入居自治体「こんなにも企業とのつながりをもてることに驚いた」WeWork に入居する企業メンバー「WeWork メンバーに加え、未入居自治体の課題も聞く機会を求めていた。早速自社に持ち帰りたい」「自治体の担当者と直接会話することができ、自治体との共創のイメージを持ちやすくなった」本イベントに対する企業の提案ピッチは、以下の予定です。【東京会場】自治体サミット in 東京 ~Change Japan ! 企業から自治体へリバースピッチ~日時:7月15日(火)会場:WeWork 赤坂グリーンクロス【関西会場】自治体サミット in 関西 ~やるで日本!企業から自治体へリバースピッチ~日時:7月24日(木)会場:WeWork リンクス梅田※登壇者としての応募はすでに締切となっております。参加企業から提案いただいたアイデアは、自治体側で具体的な連携の可能性を検討できるよう、WeWork のコミュニティチームもサポートしてまいります。そして、WeWork Japan は今後も、自治体と企業の実践的なつながりと価値を生み出していく流れをつくりながら、WeWork ならではの「自治体×企業の共創モデル」の確立をさらに加速させてまいります。関連リンクWeWork による「自治体×企業の共創モデル」を!自治体サミットを東京・関西の2会場で開催https://wework.co.jp/contents/report/250718