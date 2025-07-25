GLASIAOUS¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤¬¡¢É½¾´À©ÅÙ¤ò¿·Àß
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±©ÅÄ ²í°ì¡¢°Ê²¼¡ÖB-EN-G¡×¡Ë¤¬»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ëGLASIAOUS¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ï¡¢É½¾´À©ÅÙ¡ÖGLASIAOUS Award¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼õ¾Þ´ë¶È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿4¼Ò¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âGLASIAOUS¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂî±Û¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È»Ù±ç¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Î27¤«¹ñÅ¸³«¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ù±çÂÎÀ©¡¢±ÊÊö¡¦»°Åç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È³ÍÆÀ¼ÂÀÓ¡¢BDOÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Î¥µー¥Ó¥¹ÉáµÚÂ¥¿Ê³èÆ°¡¢À¥¸ÍÆâFAS¤Î²ñ°÷´ÖÏ¢·È¶¯²½¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤Ç¡¢¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥àÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âËèÇ¯·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢Í¥½¨¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¶¦Í¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥àÁ´ÂÎ¤Î¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ´ë¶È°ìÍ÷
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/10655/table/187_1_52f40a33b8fa5f68f0a7398c9faea1b5.jpg?v=202507251156 ]
¡ÚExcellent Partner Award¡Û³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCFO ¾®ÎÓ Í´²ð ÍÍ
¡ÚClient Acquisition Excellence Award¡Û±ÊÊö¡¦»°Åç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー ±ÊÊö ½á ÍÍ
¡ÚStrategic Partner Award¡ÛBDOÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¡¥Ñー¥È¥Êー¸øÇ§²ñ·×»Î¡¡³Þ°æ ËãÍ§ ÍÍ
¡ÚBusiness Synergy Award¡ÛÀ¥¸ÍÆâFAS³ô¼°²ñ¼Ò ÍÍ
ÇØ·Ê¡¦ÁÀ¤¤
GLASIAOUS¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ï¡¢Æ³Æþ´ë¶È¿ô¤ä²ñ·×»öÌ³½ê¤Î»²²Ã³ÈÂç¤ò¼õ¤±¡¢2023Ç¯¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖITµ»½Ñ¤È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢²ñ°÷´Ö¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÏ¢·ÈÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤³èÆ°¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ñ°÷´ë¶È¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤Ë¤è¤ê²Ä»ë²½¤·¡¢²ñ°÷´ë¶È¤Î³èÆ°Â¥¿Ê¤È¹¹¤Ê¤ë²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢GLASIAOUS¤Ø¤Î¿®Íê´¶¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÉ½¾´À©ÅÙ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¾Þ¤ÎÁªÄê´ð½à
¡ÚExcellent Partner Award¡Û
GLASIAOUS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥àÆâ¤Ç¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È»Ù±ç¼ÂÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±Û¤·¤¿À®²Ì¤òÃ£À®¤µ¤ì¤¿´ë¶ÈÍÍ
¡ÚClient Acquisition Excellence Award¡Û
GLASIAOUS¤ÎÂ¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢ºÇÂ¿¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤µ¤ì¤¿´ë¶ÈÍÍ
¡ÚStrategic Partner Award¡Û
GLASIAOUS¤Î¥µー¥Ó¥¹¶¯²½¤ª¤è¤ÓÉáµÚÂ¥¿Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ
¡ÚBusiness Synergy Award¡Û
¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à²ñ°÷´Ö¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤µ¤ì¤¿´ë¶ÈÍÍ
GLASIAOUS ¤È¤Ï
GLASIAOUS¡Ê¥°¥é¥·¥¢¥¹¡Ë¤Ï¡¢Microsoft¼Ò¤ÎAzure¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿¹ñºÝ²ñ·×¡õERP¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£36¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç1,700¼ÒÄ¶¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢Â¿¸À¸ì¡¦Â¿ÄÌ²ß¡¦Â¿´ð½à¤ËÂÐ±þ¤·¡¢µÄ¢Âå¹Ô¤«¤é¥°¥ëー¥×·Ð±Ä´ÉÍý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î²ñ·×»öÌ³½ê¤ÈIT´ë¶È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖGLASIAOUS¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¡Ê»öÌ³¶É¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¸½ÃÏ²ÝÂê¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GLASIAOUS¤Î¾ÜºÙ¤Ï https://www.glasiaous.com/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤òIT¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IT´ë²è¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¢Æ³Æþ¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼«¼Ò³«È¯¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ömcframe¡×¤ÎÈÎÇä¡¢Æ³Æþ¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ð´´¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊERP¡Ë¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡ÊSCM¡Ë¡¢IoTÅù¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹âÅÙ²½¤ä¥«¥¤¥¼¥ó³èÆ°¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¡Ê¾å³¤¡Ë¡¢¥¿¥¤¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¥·¥«¥´¡Ë¤Î5¥ö½ê¤Ë³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤òÍ¤·¡¢³¤³°¿Ê½Ð´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤È¸½ÃÏ¤Ç¤è¤ê¤½¤¤¤Ê¤¬¤éÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾ÜºÙ¤Ï https://www.b-en-g.co.jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅö¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶ÈËÜÉô GLASIAOUS¿ä¿ÊÉô
ÅÅÏÃ¡§03-3510-1616 ¡¿ E-mail¡§glasiaous-info@b-en-g.co.jp
¡ÚÅöÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±ÄÅý³çËÜÉô ¹Êó¥°¥ëー¥×
ÅÅÏÃ¡§03-3510-1619 ¡¿ E-mail¡§kouhou@b-en-g.co.jp
¡öËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤òIT¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IT´ë²è¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¢Æ³Æþ¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼«¼Ò³«È¯¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ömcframe¡×¤ÎÈÎÇä¡¢Æ³Æþ¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ð´´¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊERP¡Ë¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡ÊSCM¡Ë¡¢IoTÅù¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹âÅÙ²½¤ä¥«¥¤¥¼¥ó³èÆ°¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¡Ê¾å³¤¡Ë¡¢¥¿¥¤¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¥·¥«¥´¡Ë¤Î5¥ö½ê¤Ë³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤òÍ¤·¡¢³¤³°¿Ê½Ð´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤È¸½ÃÏ¤Ç¤è¤ê¤½¤¤¤Ê¤¬¤éÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾ÜºÙ¤Ï https://www.b-en-g.co.jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£