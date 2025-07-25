¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚMINISFORUM·îËö¥»ー¥ë¡Û7·î23Æü～7·î31Æü¡¢ºÇÂç42¡ó¥ª¥Õ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325906&id=bodyimage1¡Û
¡¡MICRO COMPUTER ¡ÊHK¡ËTECH LIMITED¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥ËPC¥áー¥«ー¤ÎMinisforum¡Ê¥ß¥Ëー¥º¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ë¤Ï¡¢MinisforumÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://store.minisforum.jp/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢7·î23Æü¤«¤é7·î31Æü¤Þ¤Ç·îËö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥»ー¥ë¡Êhttps://bit.ly/452AUqW¡Ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½¥ß¥ËPCÀ½ÉÊ¤¬ÂçÉý³ä°ú¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡¡Ú¥»ー¥ë²ñ¾ì¤Ø¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡§https://bit.ly/452AUqW
ÃíÌÜÀ½ÉÊ¡§
¢¡ Minisforum AI370¡Ê32GB+1TB¡Ë
Äê²Á¡§¡¡¡¡¡¡¡¡224,980±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§¡¡129,990±ß
³ä°úÎ¨¡§¡¡¡¡¡¡42%
¹âÀÇ½AI¥ß¥ËPC¤Ç¡¢¹âÉé²Ù¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤äÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë½èÍý¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥¯¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ Minisforum UM790 Pro¡Ê32GB+1TB¡Ë
Äê²Á¡§¡¡¡¡¡¡¡¡136,980±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§¡¡89,980±ß
³ä°úÎ¨¡§¡¡¡¡¡¡34%
¸úÎ¨Åª¤Êºî¶È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯½èÍý¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öºî¶È¤ËºÇÅ¬¡£¶¯ÎÏ¤ÊÀÇ½¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤½ÐÎÏÂÐ±þ¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¡£
¢¡ Minisforum AI X1 PRO-370 ¡Ê96GB+2TB¡Ë
Äê²Á¡§¡¡¡¡¡¡¡¡246,970±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§¡¡181,390±ß
³ä°úÎ¨¡§¡¡¡¡¡¡27%
AMD Ryzen AI 9 HX 370 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î Copilot PC ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë AI X1 Pro ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÌ¤Íè¤Î AI ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡**¥»ー¥ë¤Ïº£¤¹¤°»²²Ã²ÄÇ½¡ª**ºß¸Ë¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê²Á³Ê¤Ç¹âÀÇ½PC¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¥»ー¥ë¥Úー¥¸¡§https://bit.ly/452AUqW
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§MICRO COMPUTER ¡ÊHK¡ËTECH LIMITED
¡¡MICRO COMPUTER ¡ÊHK¡ËTECH LIMITED¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥ËPC¥áー¥«ー¤ÎMinisforum¡Ê¥ß¥Ëー¥º¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ë¤Ï¡¢MinisforumÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://store.minisforum.jp/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢7·î23Æü¤«¤é7·î31Æü¤Þ¤Ç·îËö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥»ー¥ë¡Êhttps://bit.ly/452AUqW¡Ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½¥ß¥ËPCÀ½ÉÊ¤¬ÂçÉý³ä°ú¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡¡Ú¥»ー¥ë²ñ¾ì¤Ø¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡§https://bit.ly/452AUqW
ÃíÌÜÀ½ÉÊ¡§
¢¡ Minisforum AI370¡Ê32GB+1TB¡Ë
Äê²Á¡§¡¡¡¡¡¡¡¡224,980±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§¡¡129,990±ß
³ä°úÎ¨¡§¡¡¡¡¡¡42%
¹âÀÇ½AI¥ß¥ËPC¤Ç¡¢¹âÉé²Ù¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤äÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë½èÍý¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥¯¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ Minisforum UM790 Pro¡Ê32GB+1TB¡Ë
Äê²Á¡§¡¡¡¡¡¡¡¡136,980±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§¡¡89,980±ß
³ä°úÎ¨¡§¡¡¡¡¡¡34%
¸úÎ¨Åª¤Êºî¶È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯½èÍý¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öºî¶È¤ËºÇÅ¬¡£¶¯ÎÏ¤ÊÀÇ½¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤½ÐÎÏÂÐ±þ¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¡£
¢¡ Minisforum AI X1 PRO-370 ¡Ê96GB+2TB¡Ë
Äê²Á¡§¡¡¡¡¡¡¡¡246,970±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§¡¡181,390±ß
³ä°úÎ¨¡§¡¡¡¡¡¡27%
AMD Ryzen AI 9 HX 370 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î Copilot PC ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë AI X1 Pro ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÌ¤Íè¤Î AI ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡**¥»ー¥ë¤Ïº£¤¹¤°»²²Ã²ÄÇ½¡ª**ºß¸Ë¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê²Á³Ê¤Ç¹âÀÇ½PC¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¥»ー¥ë¥Úー¥¸¡§https://bit.ly/452AUqW
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§MICRO COMPUTER ¡ÊHK¡ËTECH LIMITED
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø