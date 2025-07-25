¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌÊÆ¤ÎÀ®¿ÍÍÑ¼º¶ØÍÑÉÊ»Ô¾ì¤Ï2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë60²¯7,750ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨7.62%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·
ËÌÊÆ¤ÎÀ®¿ÍÍÑ¼º¶ØÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¼¨¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬31²¯3,830ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤Ïº£¸å¤â¾å¾º·¹¸þ¤ò°Ý»ý¤·¡¢ 2032Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬60²¯7,750ËüÊÆ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï7.62%¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¡¢¼º¶ØÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢À½ÉÊÀß·×¡¦µ¡Ç½¤Î³×¿·¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤: - https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/north-america-adult-incontinence-products-market
»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø
1. ¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¡§ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¿ÍÍÑ¼º¶ØÍÑÉÊ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢À®¿ÍÍÑ¼º¶ØÍÑÉÊ¤Î¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢Ç¢Ï©´¶À÷¾É¡¢¿À·Ð¼À´µ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦·ò¹¯ÌäÂê¤Ê¤É¡¢¼º¶Ø¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼À´µ¤ËÆÃ¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢»Ô¾ì¼ûÍ×¤ÎÃå¼Â¤ÊÁý²Ã¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2. À½ÉÊ¤Î³×¿·¤ÈÂ¿ÍÍ²½¡§À®¿ÍÍÑ¼º¶ØÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤Î¥áー¥«ー¤Ï¡¢³ÈÂç¤¹¤ë¾ÃÈñ¼ÔÁØ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤Î³×¿·¤ÈÂ¿ÍÍ²½¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÎ©¤¿¤ºÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤¼º¶Ø¥Ñ¥Ã¥É¡¢Âç¿ÍÍÑ¤ª¤à¤Ä¡¢µÛ¼ýÀ²¼Ãå¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤È¼«¿®¤òÍ¿¤¨¡¢¿Í¡¹¤¬³èÆ°Åª¤Ç½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌÊÆÁ´°è¤ÇÀ®¿ÍÍÑ¼º¶ØÀ½ÉÊ¤ÎÉáµÚÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. °Õ¼±¤È¼õÍÆ¤Î¸þ¾å¡§¼º¶Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¼Ò²ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼º¶ØÍÑÉÊ¤Î¼õÍÆÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼º¶Ø¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÊÐ¸«¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢ÌÜÎ©¤¿¤º²÷Å¬¤Ë¼º¶Ø¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø½°±ÒÀ¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¶µ°é³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥½ー¥¹¤Ï¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
4. ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¿ÊÊâ¡§ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤È°åÎÅ»ñ¸»¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¼º¶Ø´ØÏ¢¼À´µ¤Î¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬¼º¶Ø¤ÎÍ½ËÉÅª´ÉÍý¤ò¿ä¾©¤¹¤ëÃæ¡¢Âç¿ÍÍÑ¤ª¤à¤Ä¡¢¥¢¥ó¥Àー¥Ñ¥Ã¥É¡¢µÛ¼ýÀ¥Ö¥êー¥Õ¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹âÎð¼ÔÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÆü¾ï¶ÈÌ³¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
ËÌÊÆ¤ÎÀ®¿ÍÍÑ¼º¶ØÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢»È¤¤¼Î¤ÆÂç¿ÍÍÑ¤ª¤à¤Ä¡¢µÛ¼ý¥Ñ¥Ã¥É¡¢Âç¿ÍÍÑ¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¢¥ó¥Àー¥Ñ¥Ã¥É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î´ØÏ¢À½ÉÊ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»È¤¤¼Î¤ÆÂç¿ÍÍÑ¤ª¤à¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÉý¹¤¤ÉáµÚ¤È¼º¶Ø¤ËÇº¤à¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ô¾ìºÇÂç¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÛ¼ý¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¡¢¤½¤ÎÈÆÍÑÀ¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¿ÍÍÑ¼º¶ØÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ºÇÂç¤Î¼ý±×¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤µ¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÁý²Ã¡¢¤½¤·¤ÆÉý¹¤¤¼ïÎà¤Î¼º¶ØÀ½ÉÊ¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤Î·¹¸þ¤È°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶
¡ü B. Braun
¡ü Cardinal Health, Inc.
¡ü Domtar Corporation
¡ü Drylock Technologies NV
¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤: - https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/north-america-adult-incontinence-products-market
»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø
1. ¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¡§ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¿ÍÍÑ¼º¶ØÍÑÉÊ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢À®¿ÍÍÑ¼º¶ØÍÑÉÊ¤Î¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢Ç¢Ï©´¶À÷¾É¡¢¿À·Ð¼À´µ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦·ò¹¯ÌäÂê¤Ê¤É¡¢¼º¶Ø¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼À´µ¤ËÆÃ¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢»Ô¾ì¼ûÍ×¤ÎÃå¼Â¤ÊÁý²Ã¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2. À½ÉÊ¤Î³×¿·¤ÈÂ¿ÍÍ²½¡§À®¿ÍÍÑ¼º¶ØÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤Î¥áー¥«ー¤Ï¡¢³ÈÂç¤¹¤ë¾ÃÈñ¼ÔÁØ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤Î³×¿·¤ÈÂ¿ÍÍ²½¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÎ©¤¿¤ºÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤¼º¶Ø¥Ñ¥Ã¥É¡¢Âç¿ÍÍÑ¤ª¤à¤Ä¡¢µÛ¼ýÀ²¼Ãå¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤È¼«¿®¤òÍ¿¤¨¡¢¿Í¡¹¤¬³èÆ°Åª¤Ç½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌÊÆÁ´°è¤ÇÀ®¿ÍÍÑ¼º¶ØÀ½ÉÊ¤ÎÉáµÚÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. °Õ¼±¤È¼õÍÆ¤Î¸þ¾å¡§¼º¶Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¼Ò²ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼º¶ØÍÑÉÊ¤Î¼õÍÆÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼º¶Ø¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÊÐ¸«¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢ÌÜÎ©¤¿¤º²÷Å¬¤Ë¼º¶Ø¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø½°±ÒÀ¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¶µ°é³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥½ー¥¹¤Ï¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
4. ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¿ÊÊâ¡§ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤È°åÎÅ»ñ¸»¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¼º¶Ø´ØÏ¢¼À´µ¤Î¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬¼º¶Ø¤ÎÍ½ËÉÅª´ÉÍý¤ò¿ä¾©¤¹¤ëÃæ¡¢Âç¿ÍÍÑ¤ª¤à¤Ä¡¢¥¢¥ó¥Àー¥Ñ¥Ã¥É¡¢µÛ¼ýÀ¥Ö¥êー¥Õ¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹âÎð¼ÔÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÆü¾ï¶ÈÌ³¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
ËÌÊÆ¤ÎÀ®¿ÍÍÑ¼º¶ØÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢»È¤¤¼Î¤ÆÂç¿ÍÍÑ¤ª¤à¤Ä¡¢µÛ¼ý¥Ñ¥Ã¥É¡¢Âç¿ÍÍÑ¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¢¥ó¥Àー¥Ñ¥Ã¥É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î´ØÏ¢À½ÉÊ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»È¤¤¼Î¤ÆÂç¿ÍÍÑ¤ª¤à¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÉý¹¤¤ÉáµÚ¤È¼º¶Ø¤ËÇº¤à¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ô¾ìºÇÂç¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÛ¼ý¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¡¢¤½¤ÎÈÆÍÑÀ¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¿ÍÍÑ¼º¶ØÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ºÇÂç¤Î¼ý±×¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤µ¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÁý²Ã¡¢¤½¤·¤ÆÉý¹¤¤¼ïÎà¤Î¼º¶ØÀ½ÉÊ¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤Î·¹¸þ¤È°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶
¡ü B. Braun
¡ü Cardinal Health, Inc.
¡ü Domtar Corporation
¡ü Drylock Technologies NV