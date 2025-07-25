¡Ú¾¾¤Î¤ä¡Û¿¿²Æ¤Î¤«¤Ä¤ËÎÃ¤òÅº¤¨¤Æ¡¡¡Ö»Ý±ö¤æ¤º¤ª¤í¤·¡×È¯Çä¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¾¾²°¥Õー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´¤Éø °ìÍø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¤Î¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å3»þ¤è¤ê¡¢¡Ö»Ý±ö¤æ¤º¤ª¤í¤·¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Í®»Ò¹á¤ëÂçº¬¤ª¤í¤·¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢¿¿²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÄê¿©¡£
¡¡Ã±ÉÊ¡Ö»Ý±ö¤æ¤º¤ª¤í¤·¡×¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥Ë¥åー¤âÁÖ¤ä¤«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¿¿²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¤Ç¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æ¥Ñ¥óÊ´ÉÕ¤±¤ò¤·¡¢°á¤ò¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿¥¸¥åー¥·ー¤Ê¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë¡¢Í®»Ò¹á¤ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂçº¬¤ª¤í¤·¤ò¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬²Æ¤Î½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ý±ö¤æ¤º¤ª¤í¤·¤ÎÆÚ¥Ð¥é½Å¤Í¤«¤ÄÄê¿©¡×¤Ë¡¢¡Ö»Ý±ö¤æ¤º¤ª¤í¤·¤Î¥íー¥¹¤«¤ÄÄê¿©¡×¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈÎÇä¥á¥Ë¥åー¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥á¥Ë¥åー¤ËÃ±ÉÊ¤Î»Ý±ö¤æ¤º¤ª¤í¤·¤òÄÉ²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥Ë¥åー¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤¹¡£½ë¤¤Æü¤³¤½¤µ¤Ã¤Ñ¤êÈþÌ£¤·¤¯¡¢¾¾¤Î¤ä¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö»Ý±ö¤æ¤º¤ª¤í¤·¡×¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾¡¡¡¡¡¡»Ý±ö¤æ¤º¤ª¤í¤·¤ÎÆÚ¥Ð¥é½Å¤Í¤«¤ÄÄê¿© 890±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »Ý±ö¤æ¤º¤ª¤í¤·¤Î¥íー¥¹¤«¤ÄÄê¿© 890±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ã±ÉÊ¡¡ÆÚ¥Ð¥é½Å¤Í¤«¤Ä 500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ã±ÉÊ¡¡»Ý±ö¤æ¤º¤ª¤í¤· 250±ß
¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ¡¦¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¤ß¤½½Á¤Ï¡¢ÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤Ï¾åµ¥á¥Ë¥åー¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÃ±ÉÊ¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
È¯ Çä Æü¡¡¡¡2025Ç¯7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å3»þ～
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¾¾¤Î¤ä
¢¨¾¾²°¡¦¾¾¤Î¤äÊ»ÀßÅ¹¡¢²Æì¤Ç¤Ï¡Ö»Ý±ö¤æ¤º¤ª¤í¤·¤ÎÆÚ¥Ð¥é½Å¤Í¤«¤ÄÄê¿©¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÃ±ÉÊ ÆÚ¥Ð¥é
¡¡½Å¤Í¤«¤Ä¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¿Â´¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
▶▶¤ª¥È¥¯¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ý¤È¤ó¤«¤Ä ¾¾¤Î¤ä¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡@matsu_noya
¿·¥á¥Ë¥åー¤ä¥µー¥Ó¥¹´ë²è¤Î³«È¯¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
²¿µ¤¤Ê¤¯¥Ä¥¤ー¥È¤·¤¿¤´Í×Ë¾¤¬¡¢Á´Å¹¤Ç·Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä
¡ý¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥óÇÛ¿®Ãæ¡ª»öÁ°Í½Ìó¤¬¤ªÆÀ¤Ê¡Ö¾¾ÊÛ¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¤´ÃíÊ¸¤â¡ª¡Ö¾¾²°¥Õー¥º¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×
³Æ¼ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤´°ÆÆâ¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡¢¾¾ÊÛ¥Í¥Ã¥È¤Î¤´°ÆÆâ¡£¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)
¡ýËÉÙ¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ËÂÐ±þ
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¤ªÆÀ¡£¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ª
URL¡§https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/(https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/)
¡ýÅ¹Æâ¤Î¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Ç¡Ö²¿ÇÕ¤Ç¤â¡×¥é¥¤¥¹¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¡ª
¾¾¤Î¤ä¤Ç¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡Ö¥é¥¤¥¹¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§https://bit.ly/3uh2Iqv(https://bit.ly/3uh2Iqv)