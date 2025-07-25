²èÁü²òÀÏ¤Èµ¡³£³Ø½¬¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ò¥ÈiPSºÙË¦¤ÎÊ¬²½¸úÎ¨¤ÎÁá´ü¡¦ÈóÇË²õÍ½Â¬Ë¡¤Î¶¦Æ±³«È¯À®²Ì¤¬¹ñºÝÅª³Ø½Ñ»ï¡ÖScientific Reports¡×¤ËÏÀÊ¸È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿

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Early and non-destructive prediction of the differentiation efficiency of human induced pluripotent stem cells using imaging and machine learning
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DOI
doi: 10.1038/s41598-025-11108-5(https://doi.org/10.1038/s41598-025-11108-5)
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