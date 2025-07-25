¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö£±Æü£±ÁÈ¡×¤Î²ÈÂ²Áò¥Ûー¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ê³ô¡ËÈ÷Á°²°¤¬¡¢²¬»³»Ô³¹ËÌÉô¤ÎÊ¸¶µ¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¥Ûー¥ë¡Ø²ÈÂ²Áò¤Î¥Õ¥¡¥ßー¥æÄÅÅç¥Ûー¥ë¡Ù¤ò7/31¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤º¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó ¥°¥ëー¥×CEO¡§ÃæÆ» ¹¯¾´¡Ë¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÈ÷Á°²° ¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÖÌÚ ÊÝÀ®¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ö²ÈÂ²Áò¤Î¥Õ¥¡¥ßー¥æ ÄÅÅç¥Ûー¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÀ¾ºä¡Ë¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325832&id=bodyimage1¡Û
¡Ê¥Ûー¥ë³°´Ñ¥¤¥áー¥¸¡ËÄÚÄí¤òÇÛ¤·¤¿ÏÂ¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤´²ÈÂ²¤ò¤ª·Þ¤¨
¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤·¤¯¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö²ÈÂ²Áò¤Î¥Õ¥¡¥ßー¥æÄÅÅç¥Ûー¥ë¡×¤Ï¡¢²¬»³»Ô³¹ÃÏ¤ÎËÌÉô¡¢Âç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬Ê£¿ô½êºß¤¹¤ëÊ¸¶µÃÏ¶è¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Þ¤¹¡£»ÔÆâ8¤«½ê¤Ë¤¢¤ë´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ßー¥æ¥Ûー¥ëÅ¹ÊÞÌÖ¤ÇºÇËÌÃÏ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ¤Ç ¡È²ÈÂ²¤Îå«¡¢¿Í¤È¤Îå«¡È ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ßー¥æ¤Î²ÈÂ²Áò¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ûー¥ë³°´Ñ¤Ï¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¥«¥éー¤ÇÅý°ì¤·¡¢ÄÚÄí¤òÇÛ¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÏÂ¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ûー¥ëÆâ¤â³°´Ñ¤È¥«¥éー¥Èー¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Å·°æ¹â¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç°µÇ÷´¶¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë°Õ¾¢¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¹µ¼¼¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤ÎÍÎ¼¼¤ÈÆ³»ÕÉô²°¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÏÂ¼¼¤òÊÂ¤Ù¤ÆÇÛÃÖ¤·¡¢ÄÌÌë¤ÎÌë¤Ê¤É¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325832&id=bodyimage2¡Û
¡ÊÃÏ¿Þ¡Ë²¬»³»ÔÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ßー¥æ¥Ûー¥ë¤Ï9Å¹ÊÞ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë
¢£¡Ö²ÈÂ²Áò¤Î¥Õ¥¡¥ßー¥æ ÄÅÅç¥Ûー¥ë¡×³µÍ×
¡¡½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÀ¾ºä2ÃúÌÜ1-12
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-245-788
·úÊª¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§522.68m2
·úÃÛÌÌÀÑ¡§188.5m2
¡¡Ãó¼Ö¾ì¡§7Âæ
»ÜÀßÆâÍÆ¡§¼°¾ì30ÀÊ¡¢°äÂ²¹µ¼¼2¼¼¡¢Æ³»Õ¹µ¼¼¡¢°ÂÃÖ¼¼
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡ã¥Ð¥¹¡ä ²¬ÅÅ¥Ð¥¹¡ÖÀ¾ºäÆþ¸ý¡×ÄäÎ±½ê¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã ¼Ö ¡ä »³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö²¬»³I.C.¡×¤«¤éÌó5Ê¬
URL¡§ https://www.sougi-bizenya.jp/area/okayama/hall/tsushima/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325832&id=bodyimage3¡Û
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒÈ÷Á°²°
¡ÚÀßÎ©¡Û 1970Ç¯6·î
¡ÚÂåÉ½¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÖÌÚ ÊÝÀ®
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»ÔÍ¸µ×Ä®Ë¸¶90-1¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÀ¾Ç·Ä®10-105¡Ê²¬»³office¡Ë
¡ÚURL¡Û https://www.sougi-bizenya.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤º¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡ÚÀßÎ©¡Û 2017Ç¯6·î
¡ÚÂåÉ½¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó ¥°¥ëー¥×CEO¡¡ÃæÆ» ¹¯¾´
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®ÆóÃúÌÜ2ÈÖ12¹æ JEIÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë2³¬
¡ÚURL¡Û https://www.kizuna-hd.co.jp/
Åö¼Ò¤Ï»¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¾å¾ì¡§9628¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÈ÷Á°²°
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325832&id=bodyimage1¡Û
¡Ê¥Ûー¥ë³°´Ñ¥¤¥áー¥¸¡ËÄÚÄí¤òÇÛ¤·¤¿ÏÂ¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤´²ÈÂ²¤ò¤ª·Þ¤¨
¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤·¤¯¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö²ÈÂ²Áò¤Î¥Õ¥¡¥ßー¥æÄÅÅç¥Ûー¥ë¡×¤Ï¡¢²¬»³»Ô³¹ÃÏ¤ÎËÌÉô¡¢Âç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬Ê£¿ô½êºß¤¹¤ëÊ¸¶µÃÏ¶è¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Þ¤¹¡£»ÔÆâ8¤«½ê¤Ë¤¢¤ë´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ßー¥æ¥Ûー¥ëÅ¹ÊÞÌÖ¤ÇºÇËÌÃÏ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ¤Ç ¡È²ÈÂ²¤Îå«¡¢¿Í¤È¤Îå«¡È ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ßー¥æ¤Î²ÈÂ²Áò¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ûー¥ë³°´Ñ¤Ï¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¥«¥éー¤ÇÅý°ì¤·¡¢ÄÚÄí¤òÇÛ¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÏÂ¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ûー¥ëÆâ¤â³°´Ñ¤È¥«¥éー¥Èー¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Å·°æ¹â¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç°µÇ÷´¶¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë°Õ¾¢¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¹µ¼¼¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤ÎÍÎ¼¼¤ÈÆ³»ÕÉô²°¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÏÂ¼¼¤òÊÂ¤Ù¤ÆÇÛÃÖ¤·¡¢ÄÌÌë¤ÎÌë¤Ê¤É¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325832&id=bodyimage2¡Û
¡ÊÃÏ¿Þ¡Ë²¬»³»ÔÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ßー¥æ¥Ûー¥ë¤Ï9Å¹ÊÞ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë
¢£¡Ö²ÈÂ²Áò¤Î¥Õ¥¡¥ßー¥æ ÄÅÅç¥Ûー¥ë¡×³µÍ×
¡¡½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÀ¾ºä2ÃúÌÜ1-12
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-245-788
·úÊª¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§522.68m2
·úÃÛÌÌÀÑ¡§188.5m2
¡¡Ãó¼Ö¾ì¡§7Âæ
»ÜÀßÆâÍÆ¡§¼°¾ì30ÀÊ¡¢°äÂ²¹µ¼¼2¼¼¡¢Æ³»Õ¹µ¼¼¡¢°ÂÃÖ¼¼
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡ã¥Ð¥¹¡ä ²¬ÅÅ¥Ð¥¹¡ÖÀ¾ºäÆþ¸ý¡×ÄäÎ±½ê¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã ¼Ö ¡ä »³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö²¬»³I.C.¡×¤«¤éÌó5Ê¬
URL¡§ https://www.sougi-bizenya.jp/area/okayama/hall/tsushima/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325832&id=bodyimage3¡Û
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒÈ÷Á°²°
¡ÚÀßÎ©¡Û 1970Ç¯6·î
¡ÚÂåÉ½¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÖÌÚ ÊÝÀ®
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»ÔÍ¸µ×Ä®Ë¸¶90-1¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÀ¾Ç·Ä®10-105¡Ê²¬»³office¡Ë
¡ÚURL¡Û https://www.sougi-bizenya.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤º¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡ÚÀßÎ©¡Û 2017Ç¯6·î
¡ÚÂåÉ½¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó ¥°¥ëー¥×CEO¡¡ÃæÆ» ¹¯¾´
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®ÆóÃúÌÜ2ÈÖ12¹æ JEIÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë2³¬
¡ÚURL¡Û https://www.kizuna-hd.co.jp/
Åö¼Ò¤Ï»¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¾å¾ì¡§9628¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÈ÷Á°²°
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø