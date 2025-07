GIGABYTE¡¢Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÂÐ¾Ý¤Î¥Îー¥ÈPC¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü

2025年7月25日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、2025年7月25日~9月28日の期間、GIGABYTE直販サイト「GIGABYTEストア【公式】」において対象のノートPCをご購入いただいた方に、ゲーミングモニターを特別価格で提供するバンドルキャンペーンを実施いたします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325720&id=bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325720&id=bodyimage2】本キャンペーンは、GIGABYTE直販サイト「GIGABYTEストア【公式】」において、ノートPC製品に加えて、7月25日より新たにモニター製品の取り扱いを開始することを記念したものです。本キャンペーンの対象ノートPC製品は、AORUS MASTER 16シリーズ、AORUS MASTER 18シリーズ、AORUS ELITE 16シリーズ、およびGIGABYTE AERO X16シリーズです。AORUS MASTER 16シリーズ、AORUS MASTER 18シリーズおよびAORUS ELITE 16シリーズをご購入いただいた方にはプラス5,500円(税込)で27型ゲーミングモニター「M27QA ICE」を、GIGABYTE AERO X16シリーズをご購入いただいた方にはプラス2,200円(税込)で24.5型ゲーミングモニター「G25F2」を特別提供いたします。対象ノートPC製品のモデル名は以下のとおりです。「M27QA ICE」セット販売対象製品AORUS MASTER 18 BZHC6JPD65JPAORUS MASTER 18 BYHC5JPD65JPAORUS MASTER 16 BZHC6JPE64SPAORUS MASTER 16 BYHC5JPE64SPAORUS MASTER 16 BXHC4JPE94SPAORUS ELITE 16 BWHC3JPC94SH「G25F2」セット販売対象製品GIGABYTE AERO X16 2WHA3JPC65DPGIGABYTE AERO X16 1WH93JP894DHGIGABYTE AERO X16 1VH93JP864AHGIGABYTE AERO X16 1VH93JP893AHノートPCおよびゲーミングモニターのそれぞれの製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。【GIGABYTEストア】https://storejp.gigabyte.com/【製品情報】AORUS MASTER 16 AM6Hhttps://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-MASTER-16-AM6HAORUS MASTER 18 AM8Hhttps://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-MASTER-18-AM8HAORUS ELITE 16 AE6Hhttps://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-ELITE-16-AE6HGIGABYTE AERO X16 EG61H; Copilot+ PChttps://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-AERO-X16-EG61HM27QA ICE Gaming Monitorhttps://www.gigabyte.com/jp/Monitor/M27QA-ICEG25F2 Gaming Monitorhttps://www.gigabyte.com/jp/Monitor/G25F2-Gaming-Monitor□お客さまからのお問い合わせ先GIGABYTEノートパソコンE-mail:giga-nsc@3acorp.co.jpURL:https://www.gigabyte.com/jp/LaptopLINE ID:@mhx5944o電話番号:0570-001-081対応時間:10:00~18:00(土日祝除く)GIGABYTE TechnologyについてPC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life(生活を向上させる)」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。

