¡ÚÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡Û¡ÖFuture Park Lab(¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Ñー¥¯¥é¥Ü) 2025 Summer¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Á¥é¥·
¶Ü¥öÃ«¸ø±à¤Î¾Íè¤Î»Ñ¡É·Ý½Ñ¤ÎÅÎ¡É¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¡¢ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFuture Park Lab 2025 Summer¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢±Æ³¨¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ëºî¤ê¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢Ìë¤ÎÈþ½Ñ´Û¤òÃµ¸¡¤¹¤ë¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶Ü¥öÃ«¸ø±à¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½·Ý½Ñ³èÆ°¤ÎÎ¾Êý¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æü»þ
2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨±«Å·¤Î¾ì¹ç¡¢8·î17Æü(Æü)¤Ë½ç±ä
¢£ ²ñ¾ì
¶Ü¥öÃ«¸ø±à¡Ê¸¶Ä®ÅÄ5-16¡Ë
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä¿½¹þ¤Ï²¼µ¤ÎHP¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/park/shisetu/serigaya/art_project/made-in-serigaya-jokyo/2025summer.html
º£Ç¯½é¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸«½Ð¤·¤Ë¡Ö¡Ê¡ù¡Ë¡×¥Þー¥¯¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ÉÔ»×µÄ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±Æ³¨¤ÎÀ¤³¦～±Æ³¨¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î±Æ³¨¤Î¤ªÏÃ～
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÍÍ»Ò£±
ËèÇ¯Âç¹¥É¾¡ª¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤Ç¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê±Æ³¨¡Ö¥ï¥ä¥ó¡¦¥¯¥ê¥Ã¥È¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª±Æ³¨»Õ¡¦²»³Ú²È¤ÎÀîÂ¼ÏËÊ¿ºØ»á¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÅÁÅý³Ú´ï¡Ö¥°¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ï¥ä¥ó¡×¤ÎÈ¼ÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê±Æ³¨¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£±Æ³¨¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£²Æ¤ÎÌë¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢¿½¹þÉÔÍ×
2. ±Æ³¨¤Î¿Í·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡Ö¶Ü¥öÃ«¸ø±à¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÁÛÁü¾å¤Î¤¤¤¤â¤Î¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡¢±Æ³¨¤Î¿Í·Á¤Å¤¯¤ê¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÈÇ²èÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î´ë²èÅ¸¡ÖÈÇ²è¤Ã¤Æ¥¢ー¥È¤Ê¤Î¡©¡×¤ÎºîÉÊ¤ò°ìÉô¡¢³Ø·Ý°÷¤È°ì½ï¤Ë¸«³Ø¤·¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ë¥ß¥Ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´õË¾¼Ô¤Ï¡¢Æ±ÆüÌë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢±Æ³¨¤Î¿Í·Áºî¤ê¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©
¢¨Í½Ìó´ü´Ö¡§8/6¡Ê¿å¡ËÀµ¸á～8/14¡ÊÌÚ¡Ë
3. ¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤òºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤«¤É¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²ÃÈñ1200±ß¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©
¢¨Í½Ìó´ü´Ö¡§8/6¡Ê¿å¡ËÀµ¸á～8/14¡ÊÌÚ¡Ë
¥¤¥áー¥¸²èÁü£±
4. ¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à～Ìë¤ÎÈþ½Ñ´Û¤òÃµ¸¡¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª～¡Ê¡ù¡Ë
ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÄ´Û¸å¤ÎÈþ½Ñ´Û¤òÃµ¸¡¤·¤Þ¤¹¡£Ìë¤ÎÅ¸¼¨¼¼¤Ç¸«¤ëºîÉÊ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤â¡©
¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©
¢¨Í½Ìó´ü´Ö¡§8/6¡Ê¿å¡ËÀµ¸á～8/14¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨°Å¤¯¤Ê¤ë±é½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Å°Ç¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5. Sparkling ¤Ò¤«¤ê¶âµû¡¦¶Ü¥öÃ«¤ÎÍ¼¤Ù～¸÷¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¤¢¤º¤Þ¤ä¸¸ÁÛ～
¥¤¥áー¥¸²èÁü£²
¶ÌÀîÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×´ë²è¤Ç¤¹¡£¤Ò¤«¤ê¶âµû¤¬Í¼Êë¤ì¤É¤¤ÎÎÐ¤Î¸ø±à¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ò¤«¤ê¤Î¥¢¥ï¶Ì¤ò¤Þ¤È¤¦¶âµû¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢¿½¹þÉÔÍ×
6. ÇîÊª´Û¤«¤éÆ¨¤²¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤ò¤µ¤¬¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ê¡ù¡Ë
Ä®ÅÄ»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Î¼ýÂ¢ºîÉÊ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¥é¥ó¥×¤ò¸ø±àÆâ¤ÇÃµ¤¹´ë²è¤Ç¤¹¡£¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Æ°Êª¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢µÇ°ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢¿½¹þÉÔÍ×
7. ¶Ü¥öÃ«¸ø±à¤¿¤ó¤±¤óÂâ～È¯¸«¡ª²Æ¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¥Ó¥ó¥´～
²Æ¤Î¶Ü¥öÃ«¸ø±à¤òÃµ¸¡¤·¤ÆÀ¸¤¤â¤Î¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¥Ó¥ó¥´¤ò´°À®¤µ¤»¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£À¸¤¤â¤Î¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¬¥¤¥É¤Î³Ú¤·¤¤²òÀâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©
¢¨Í½Ìó´ü´Ö¡§8/6¡Ê¿å¡ËÀµ¸á～8/14¡ÊÌÚ¡Ë
¥¤¥áー¥¸²èÁü£³
8. ÎÐ¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó¥¥Ã¥È¤Å¤¯¤ê¡×ÊÔ¡Ê¡ù¡Ë
¶Ü¥öÃ«¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¸ø±à¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ä¸ø±à¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢ÎÐ¤ò¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤¿¸ø±à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖÎÐ¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¶Ü¥öÃ«¸ø±à¤ÎÃÝ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Èõ¡Ê¤È¤¤¡Ë¤È¤ªÏÐ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÄí¤ÇÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©
¢¨Í½Ìó´ü´Ö¡§8/6¡Ê¿å¡ËÀµ¸á～8/14¡ÊÌÚ¡Ë
9. ¥À¥ó¥Üー¥ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤òºî¤í¤¦¡ª¡Ê¡ù¡Ë
¥À¥ó¥Üー¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ±¿Þ¤ò¤â¤È¤Ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤òºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£²ûÃæÅÅÅô¤ò»Å¹þ¤ó¤ÇÉô²°¤ò°Å¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Å·°æ¤ËÀ±¶õ¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈ¢¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤âÀ±¶õ¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¢¿½¹þÉÔÍ×
¢£ ¼çºÅ
Ä®ÅÄ»Ô
¢£ ¶¨ÎÏ
±Æ³¨»Õ¡¦²»³Ú²È¡¡ÀîÂ¼ÏËÊ¿ºØ»á¡¢¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¹Ö»Õ¡¦ËÌÅç¤µ¤È¤ß»á¡Ê¥¢¥È¥ê¥¨¥¹¥Æ¥é¡ù¡Ë¡¢¶ÌÀîÂç³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ½ê¡¡ÅÄÃæ·É°ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¡¡NPO birth¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤Á¤ä¤Þ¡¡ÄÍ¸¶¹¨¾ë»á¡¢¥Æ¥Å¥¯¥ê¥¹¥ÈÂ¾
Future Park Lab¤È¤Ï¡Ä
¶Ü¥öÃ«¸ø±à¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½·Ý½Ñ³èÆ°¤ä¸ø±à¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤òÂÎ¸³¤·¡¢³Ø¤Ó¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¤Î¸ø±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾Íè¤Î»Ñ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÛÁü¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡ÖFuture Park Lab¡×¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá¤´¤È¤ËÇ¯4²óÄø¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä»ö¶È¼Ô¡¢³Ø¹»Åù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¶Ü¥öÃ«¸ø±à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£