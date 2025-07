Xinhua Silk Road: 大同市、240時間のビザなしトランジット政策により世界有数の観光地として台頭

北京、2025年7月24日 /PRNewswire/ -- 中国北部の山西省に位置する大同は、海外からの旅行者にとって注目の文化観光地として急速に脚光を浴びています。2025年上半期、同市は中国の拡大された240時間ビザなしトランジット政策の指定地域に含まれ、観光部門は力強い成長を遂げました。



This photo shows the Yungang Grottoes in Datong City in north China's Shanxi Province.



Xinhua Index Research Instituteが発表した2025年上半期のChina•Datong Tourism Development Index Report(中国・大同旅遊発展指数報告)によると、同市の観光発展指数は月平均1,469.15ポイントに達し、前年比9.6%の増加となりました。

アクセスをさらに向上させるため、7月6日に大同からモスクワへの直行便が就航し、海外からの観光客がこの歴史ある都市をより簡単に探索できるようになりました。

大同への旅は、中国の文化遺産の豊かさ、芸術的表現の素晴らしさ、そして多様な民族の深い融合を深く知ることができる機会となります。

中国のビデオ・ゲーム「Black Myth: Wukong(黒神話:悟空)」の主要な文化的舞台の1つとして、大同市は、その豊かな芸術的遺産により注目を集めています。この都市には、雲岡石窟、懸空寺、華厳寺など6つの有名な史跡があります。これらのランドマークは、何世紀にもわたる民族の統合と芸術的卓越性を反映しています。

大同は美食の中心地でもあります。刀削麺で有名なこの街では、混ぜ火鍋、花の形をしたジューシーな蒸し餃子、羊肉の煮込みなど、さまざまな郷土料理を提供しており、国際的な食の首都としての認知度を高めています。

大同市は海外からの観光客にスムーズな体験を提供するために、多言語サービスを強化しました。景勝地では、スマートな音声ガイド、英語の標識、外国語でのオンライン・チケットを提供しています。外貨決済システムや多言語対応のスタッフが広く利用できるようになり、大同は世界中の旅行者にとって親しみやすくアクセスしやすい目的地となっています。

原文リンク:https://en.imsilkroad.com/p/346756.html

(日本語リリース:クライアント提供)

