リオデジャネイロ、2025年7月25日/PRNewswire/ -- このレポートはXinhuanet.comによって提出されました。

Xinhua News AgencyとEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)が共催するBRICSメディア・シンクタンク・フォーラムが、2025年7月16日にリオデジャネイロで開催された。Hoardsun Tech GroupとHengmei Optoelectronics(HMO)の会長であるChen Rongsheng氏がこの集会に参加し、BRICS諸国の企業幹部や政策立案者らとともに人工知能(AI)の発展に関するハイレベルの対話に参加した。



Chen Rongsheng, Chairman of Hoardsun Tech Group and Hengmei Optoelectronics (HMO), speaks at the forum's opening ceremony on July 16.



基調講演を行ったChen 氏は、BRICS諸国は規模と戦略的な連携を特徴とするAI連携の変革段階に入っていると述べた。同氏は、Hoardsun Tech Groupは、より広範な国際AI協力に向けた世界的な潮流に沿って、BRICS市場内でのパートナーシップを深めることに尽力していると述べた。同社は、AI 対応オプトエレクトロニクス システムのイノベーションを加速し、よりバランスが取れ、アクセスしやすく、回復力のあるグローバル情報アーキテクチャの構築に貢献することに取り組んでいます。Hoardsun は長年にわたりディスプレイ コンポーネントと AI 駆動型オーディオビジュアル ソリューションに特化し、ブラジルを含む BRICS 圏の何百万もの世帯に、より明るく、よりスマートで、よりアクセスしやすいビジュアル テクノロジーを提供してきました。

Chen氏はさらに、新興経済国の中で主導的な立場にあるBRICS諸国が、技術面および制度面での協力のための独自の枠組みを形成する必要があると強調した。同氏は、技術統合と文化交流の強化を通じて、EUはAIガバナンスの新しいモデル、つまり世界的な多様性と共通の開発上の要請を調和させるモデルを確立することに貢献できると述べた。

Hoardsun Tech Group は、戦略的な新興産業に重点を置くハイテク企業です。同グループは、「チップ、ネットワーク、クラウド、スクリーン」という中核戦略に基づき、第3世代半導体、高スループット衛星通信、インテリジェント車両システム、先進ディスプレイ材料、デジタルアプリケーションサービスにおいて主導的な地位を占めています。同社は中国国内および海外に製造拠点を設け、世界20以上の国と地域で事業を展開しています。

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com