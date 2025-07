洗練された生活を楽しむマスターへ -- LEPASがジャカルタのインドネシア国際自動車ショー（Indonesia International Auto Show）に彩りを添える

ジャカルタ(インドネシア)、2025年7月25日 /PRNewswire/ -- 7月23日、ジャカルタで開催されたインドネシア国際自動車ショー(Indonesia International Auto Show)において、Chery Groupが4月に中国で国際化戦略を強化するため立ち上げたブランド「LEPAS」が、目を引く海外デビューを飾りました。



LEPAS Adds Color to the Indonesia International Auto Show in Jakarta



LEPASは「カラフルな生活、卓越したドライブ(COLORFUL LIFE, MASTERFUL DRIVE)」を掲げるブランド哲学を体現した展示で注目を集め、鮮やかなブース・デザイン、「Leopard Aesthetics」、没入型のインタラクションを特徴としました。同社の全製品ラインも華々しく登場。エレガントなライフスタイルを求める層に向けた「L8」、クリエイター向けのモバイル・ワークステーション「L6」、洗練された若年層ドライバー向けの「L4」が披露されました。このデビューは、エレガントなモビリティを体現し、ハイライトとなりました。

LEPASの副CEOであるZhong Wei氏は、「若年層の都市部エリートは、仕様だけでなく、自身の美学とライフスタイルに合った車を求めている」と指摘しました。LEPASは「洗練された生活を楽しむマスター」をターゲットに、ブランド哲学のもと、テクノロジーと温かみを融合させ、モビリティの再定義を目指しています。LEPASにとって「熟達」は人生の態度を反映します。車は生活を拡張し、洗練された生活はより良いものを追求するすべての人々に向けたものです。

キー・モデルであるL8は、このビジョンを体現しています。流線型のボディ、垂直瞳孔のヘッドライト、丸みを帯びたグリルといった「Leopard Aesthetics」を採用し、力強さとエレガンスを融合させています。Miss Universeとのパートナーシップは、その洗練された生活物語をさらに深めています。

快適性を重視したL8の広々としたインテリアとユーザーフレンドリーなコクピットは、仕事やリラックスに最適な「洗練された第三の空間」を創造します。独自開発の「オールシナリオ・スーパー・プラットフォーム(All-Scenario Super Platform)」は都市部と農村部の道路に対応し、Cheryの超高効率ハイブリッド・システムは高い効率性、低燃費、長距離走行を実現し、技術的な価値を体現しています。

Cheryの中国乗用車輸出における22年のリードと、500万人のユーザの信頼を背景に、LEPASはグローバル展開を加速しています。Zhong Wei氏は、3年以内に欧州、東南アジア、北米、中東への進出を計画しています。「LEPASは時代を定義する洗練されたライフスタイルを共創し、世界に彩りを添えることを目指しています」と同氏は述べました。

Chery Groupについて

Chery Groupは中国を代表する自動車製造ブランドです。その子会社であるChery Automobileは1997年に設立され、中国で初めて100万台、300万台、500万台の車両販売を突破した自主ブランドの1つです。Chery Groupは、自動車産業を中核とする多角化企業グループに成長しました。その事業は世界120の国と地域に及んでいます。中国ブランドとして乗用車輸出で22年連続で第1位を保持し、海外ユーザは500万人を超えています。

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com