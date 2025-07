【コスプレイヤー発】肌をキレイにみせる「着るファンデーション」で指先までカバー！ストッキング生地の極薄シームレスインナーが新発売

株式会社クラッセ新商品 美肌インナー ベージュ/褐色

”コスプレ総合専門店”としてウィッグやカラーコンタクト、コスメ、衣装などを広く手掛ける株式会社クラッセ(https://classe.jp/兵庫県姫路市)は、2025年7月24日(木)に『美肌インナー ベージュ/褐色』を発売しました。

■商品紹介

商品ページはこちら :https://classewig.com/j/da8ut

野外で撮影をすることが多いコスプレイヤーが、暑い季節でも着られるストッキング生地のインナーが欲しい!と考えたのが開発の発端です。

この商品は、防寒や露出対策よりも「肌をキレイにみせる」ことを目的としています。

指先から背中までシームレスモデル着用写真

着るだけで、首・お腹・指先まで美しくカバー。

極薄ストッキング生地を使用した縫い目のないシームレス仕様で、シワが寄りにくく素肌感の残るナチュラルな美肌を叶えます。

伸縮性に優れているため体にフィットし、動きを妨げません。

また、着丈を長めに作っており大きく動いた際のずり上がりを防止します。

カットしてもほつれないカットした部分もほつれません

伝線しにくい素材を使用しており、カットしてもほつれません。

自分で好きな長さにカットして着用することができます。

また、ペイントやパーツの貼り付けなど自由に装飾することができます。

ベージュ/褐色の2色展開目的に合わせて選べる2色展開

肌を明るく見せるベージュと、健康的な小麦肌を表現できる褐色の2色展開です。

日常使い、コスプレ、ステージ衣装など目的に合わせてお選びください。

■動画でより詳しく

■商品概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_LHyc5_T1o8 ]

[商品名]美肌インナー ベージュ/褐色

[材質]ポリエステル82% スパンデックス18%

[サイズ]女性フリーサイズ ※伸縮性に優れたストッキング素材です。

[平置き寸法]

首の長さ:約9.8cm

着丈:約62.5cm

身幅:約20.8cm

袖丈:約43cm

[発売日]2025年7月24日

[販売店]

自社ECサイト:https://classewig.com/j/da8ut(https://classewig.com/j/da8ut)

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHNTYS24(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHNTYS24)

楽天:https://item.rakuten.co.jp/classe-shop/in-bhdbody-bg/(https://item.rakuten.co.jp/classe-shop/in-bhdbody-bg/)

https://item.rakuten.co.jp/classe-shop/in-bhdbody-ocr/(https://item.rakuten.co.jp/classe-shop/in-bhdbody-ocr/)

Yahoo!:https://store.shopping.yahoo.co.jp/classe-shop/in-bhdbody-bg.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/classe-shop/in-bhdbody-bg.html)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/classe-shop/in-bhdbody-ocr.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/classe-shop/in-bhdbody-ocr.html)

■株式会社クラッセとは

Meet the new you ~ あたらしい、私らしい。をビジョンに掲げ、

人々が「まだ知らない自分に出会う」「なりたいを叶える」ことをモットーに、多くの人が自分らしい姿で元気に生きることを応援する企業です。

株式会社クラッセ https://classe.jp(https://classe.jp)

X https://x.com/classewig(https://x.com/classewig)

TikTok https://www.tiktok.com/@classewig(https://x.com/classewig)

Youtube https://www.youtube.com/c/classe(https://x.com/classewig)