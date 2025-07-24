ギンザタナカ謹製 藤川球児監督就任記念 純金メダルを中嶋産業株式会社が数量限定にて発売！
極厚鋼鉄の溶断加工、レーザーによる精密溶断加工を手がける中嶋産業株式会社（本社：大阪府住之江区、代表取締役：中嶋基博）は、藤川球児監督が就任したことを記念して、「ギンザタナカ」謹製による純金メダルを数量限定で発売いたします（販売代理店：株式会社Jack）。
藤川球児監督の背番号２２にちなんだ純金約２２gを使用。シリアルナンバー入りのプリントサインパネル付き（金箔貼り）。
世界に２２枚のみ製造される希少な一品となります。
【K24】純金22g ギンザタナカ謹製 藤川球児監督就任記念メダル
商品詳細はこちら :
https://tigers90.jack-japan.com/products/gold_medal
【商品概要】
素材：純金（メダル部分）、合板、透明アクリル板、金箔貼りアルミプレート
重量：純金 約22g（K24）、盾 約550g、化粧箱 約170g
商品サイズ：純金メダル 約φ40mm、全体 W170×H205mm（ブックを閉じた状態）
価格：1,800,000円（税込1,980,000円）
数量：限定22枚（シリアルナンバー入り）
品位証明：品質保証刻印入り（メダル裏面）
同時発売：【K24】純金1g ギンザタナカ謹製 阪神タイガース 球団創設90周年記念カード
阪神タイガース 球団創設90周年を記念し、純金約１gを使用した特別なカードも同時発売。
90周年ロゴをあしらい、製造数は限定200枚、ファンにはたまらないコレクターズアイテムとなっています。
商品詳細はこちら :
https://tigers90.jack-japan.com/products/gold_card
商品名：【K24】純金1g ギンザタナカ謹製 阪神タイガース 球団創設90周年記念カード
素材 純金（カード部分）、楯：圧縮材、透明アクリル板
重量：純金 約1g、楯 約180g、化粧箱 約100g
商品サイズ：純金カード 約W50×H80mm 全体 W100×H140mm
価格：98,000円（税込107,800円）
数量：限定200枚
品位証明：品質保証刻印入り
販売方法/発売時期
【販売方法】
下記特設サイトにてご購入いただけます。
（販売代理店：株式会社Jack）
【販売時期】
2025年7月25日（金） 正午より発売開始
下記リンクよりご購入いただけます。
純金メダル・純金カード販売特設サイト（株式会社Jack）
https://tigers90.jack-japan.com(https://tigers90.jack-japan.com)
※ご購入の際は、上記公式サイト以外からのアクセスにご注意ください。偽サイトによる詐欺被害防止のため、必ず正規URLをご確認いただきますようお願いいたします。
◼️会社概要
【中嶋産業株式会社】
所在地：〒559-0032 大阪府住之江区南港南5-4-108
代表者：代表取締役 中嶋基博
事業内容：極厚鋼鉄の溶断加工、レーザーによる精密溶断加工
※本リリースの内容は発表日現在の情報であり、予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。