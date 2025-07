世界一※“座る”日本人のための革命商品極上の座り心地で“姿勢が変わる”お尻専用枕『ヒツジのいらない尻枕』7月25日（金）～Makuakeで先行販売開始

頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を展開する株式会社太陽(代表:川嶋伶、本社:東京都目黒区)は、極上の“座体験”を叶えるお尻専用の枕「ヒツジのいらない尻枕」を、2025年7月25日(金)より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売いたします。本製品は、TPE(熱可塑性エラストマー)×POE(ポリオレフィンエラストマー)のハイブリッド構造を採用し、圧倒的な体圧分散性と正しい姿勢の自然サポートを実現した高機能のお尻専用枕です。当社では「睡眠」を軸に、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを提供する存在になることを目指しています。「ヒツジのいらない枕」から新たな日常のアップデートをご提案いたします。

















































































本体画像





カバー付き画像











開発背景●日本人の“座りすぎ問題”にヒツジのいらない枕から新たな解を日本人の“座りすぎ問題”は世界でも深刻なレベルにあります。厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」によると、平日に1日8時間以上座っている人の割合は男性38%、女性33%という結果が報告されています。また、世界20ヵ国を対象にした国際比較調査※1でも、日本人の座位時間は世界トップクラスと報告されています。長時間の着座は、血流・代謝の低下や姿勢の歪みを招き、腰痛・糖尿病・認知症リスクの増加にも繋がることがわかっています。私たち「ヒツジのいらない枕」は、これまで睡眠を通じて人生の1/3を快適にしてきました。今回、残りの2/3の時間=起きている時間のパフォーマンスに着目し、“座り”を進化させる新製品として「ヒツジのいらない尻枕」を開発しました。※1Bauman AE et al. : Am J Prev Med 41(2), 228-35 (2011)製品特長● TPE × POEのハイブリッド構造で、まるで“浮いている”ような座り心地TPE(熱可塑性エラストマー):医療器具やスポーツ用品にも使われる高い伸縮性と弾力性を持つ高品質素材。体圧分散性に優れ、包み込むようにお尻を支えます。POE(ポリオレフィンエラストマー):靴底やスポーツ用品にも使用されている衝撃吸収材。クッション性に優れ、体重をしっかり支えることで長時間でも疲れにくい設計です。● 独自の格子構造で289の点で体圧を分散お尻全体を289の点で支えることで、圧力の集中を防ぎ、体への負担を軽減。“卵の上に座っても割れない”ほどの体圧分散力を誇ります。●坐骨サポートで自然に骨盤が立つ坐骨が沈み込みすぎず安定して支えられることで、自然と骨盤が立ち、猫背になりにくい構造に。長時間のPC作業でも会議でも、無理なく正しい姿勢をキープします。●8万回の圧力試験でも98%以上の復元率1日14回座る想定でも、約15年分の耐久性に相当。型崩れしにくく、長く使えます。※あくまで理論値であり、対応年数は使用方法、使用環境によって異なります。●130%以上の通気性で、長時間座っても蒸れにくく快適本製品は、座面カバーに通気性に優れた素材を採用。第三者機関による試験の結果、同等素材比で130%以上の通気性能を記録しました。蒸れやすい夏場のリモートワークや長時間のオフィス業務でも、不快感を感じにくく、汗によるべたつきも抑えます。●滑り止め付きカバーで、ズレずに安定した座りをキープクッションの裏面には、ドット状の滑り止め加工を施したグリップ仕様を採用。椅子に置いた際のズレを防ぎ、座るたびに位置を直す手間がありません。忙しい仕事中や集中したい作業中でも、ストレスフリーな座り心地を実現します。車の運転席やアウトドアチェアなどでも安定性を発揮します。●丸洗いOK・色移りしにくい“5級評価”の優れた耐久性尻枕本体は水またはぬるま湯で水洗い可能、本体カバーは家庭用洗濯機での洗濯に対応しており、毎日使っても清潔をキープできます。さらに、JIS規格に基づく「堅ろう度試験」において、色落ち・色移りともに最高ランクの5級評価を取得。汗や摩擦による色移りや変色の心配がなく、白い椅子や洋服にも安心してお使いいただけます。●活性炭配合のTPE素材で、イヤなニオイも気にならない本製品の本体部分に使用しているTPEが黒い理由は素材に活性炭を独自に配合しているためです。活性炭にはニオイを吸着する性質があり、ニオイが気になる方にも配慮した設計となっています。製品画像



製品概要

【製品名】ヒツジのいらない尻枕

【カラー】ブラック

【素材】

本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、POE(ポリオレフィンエラストマー)

保護カバー:ポリエステル 100%

本体カバー:ポリエステル 100%

【サイズ】約45×45×7cm(幅×奥行×高さ)

【重量】約1.86kg

【一般販売価格】15,800円(税込)

【Makuake販売価格】10,800円(税込)※31%OFF/数量限定

【製品のお届け予定】2025年10月上旬頃

【Makuakeページ】https://www.makuake.com/project/taiyo54/









「ヒツジのいらない」シリーズとはヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した「ヒツジのいらない枕」を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計60万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。実績:「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞公式ブランドサイト:https://hitsuji-zzz.com/collections/allブランドコンセプトムービー:https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW取扱店舗一覧:https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist株式会社太陽 会社概要社名:株式会社太陽代表:川嶋 伶設立:2019年5月所在地:東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ 10F事業内容:商品の企画・販売URL:https://www.33taiyo.co.jp公式LINE:https://lin.ee/fx4L3xk「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計14億円、総計60万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。MOON-X株式会社 会社概要 (※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です)社名:MOON-X株式会社(ムーンエックス)代表:長谷川 晋設立:2019年8月所在地:東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F事業内容:ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等URL:https://www.moon-x.com/company/本件に関するお問合わせ先株式会社太陽 広報担当 E-MAIL:press@moon-x.com関連リンクヒツジのいらない枕公式HPhttps://hitsuji-zzz.com/Makuakeページhttps://www.makuake.com/member/index/607751/#projectMOON-X株式会社https://www.moon-x.com/