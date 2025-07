プロダクトブランド「sorekara」、台湾のデザイン流通会社 THEM とブランドパートナーシップを締結～「美を世界と共有する」理念に共鳴し、台湾市場への展開を開始～

SATORU UTASHIRO DESIGN

プロダクトブランド「sorekara」(代表:歌代 悟/所在地:東京都)は、台湾・台北を拠点とするデザイン流通会社「THEM(Them Co., Ltd.)」(代表:Mark Tu/所在地:台北市)とブランドパートナーシップを締結し、台湾国内における独占的な正規代理店として、2025年7月より台湾国内での展開を開始いたします。

THEMは「美を世界と共有する(Sharing the beauty of people and things with the world)」という理念のもと、世界中から厳選したデザイン・ファッション・アート領域のプロダクトをキュレーションし、台湾国内の実店舗およびオンラインで展開しているブランドです。これまでにも日本のAmbientecやMoheimをはじめとする多数のブランドとの提携実績を持ち、高感度なユーザーに向けたブランドと商品の発信が高く評価されています。

今回の提携により、sorekaraの第一弾商品である週時計「あと、何日。」が、台湾においてもTHEMの各店舗およびオンラインストアを通じて販売されます。

sorekara | THEM ブランドパートナーシップ締結sorekaraに関して

モノをきっかけに行動や気持ちに変化が生まれ、その人の物語がほんのちょっと豊かに動き出した「それから」の物語になることを目指すプロダクトブランド。第一弾商品として日常にメリハリを生むきっかけとなる週時計「あと、何日。」をリリース。

公式サイト:https://sorekara-brand.com/

オンラインストア:https://sorekarashop.base.ec/

大切な曜日を12時の位置に回すと、その日まで「あと、何日。」を刻みます。小説の表紙のような上品なパッケージでギフトにも最適。SHIRO / KURO 2色展開。THEM(Them Co., Ltd.)に関して

台湾・台北を拠点に、世界中の高品質なデザイン・ファッション・アート関連ブランドを取り扱うセレクト流通企業。「美を世界と共有する」を理念に、実店舗とデジタルを融合させたブランディングを展開。

THEMが大切にしているのは、ギフトを単なる“モノ”ではなく、想いを伝える“言葉”として捉えること。誰かの存在を想い、心を込めて選ぶ贈り物は、それ自体が深いつながりを生む--そんな信念のもと、世界中からストーリーや感情を宿す品々をキュレーションしています。

「贈る」という行為に、心や意味、物語をそっと添えていくこと。THEMはその精神を、暮らしの中に静かに根づかせていくブランドです。

主要店舗:

THEM 南港 LaLaport(Nangang LaLaport)

所在地:台北市南港区 Jingmao 2nd Rd.

営業時間:10:00~22:00(予定)

※台湾南港ソフトウェアパーク内に位置し、ビジネス・観光の交差点として注目される新施設。

THEM 台中 誠品生活 480(Eslite Spectrum 480)

所在地:台中市西屯区市政路480号 誠品生活1F

営業時間:11:00~22:00

※台中CBDエリアに位置する大型文化複合施設。高感度な生活提案型商業施設として支持を集める。

THEM NOKE Zhongtaile Life(NOKE Mall フラッグシップストア)

所在地:台北市中山区楽群三路200号 NOKEモール1F

営業時間:11:00~21:30

※“台湾で最も美しいデパート”として話題のNOKEモールに出店。THEMの世界観を最も体現する旗艦店舗。

公式サイト:https://them.co.com/

Instagram:https://www.instagram.com/themcocom/

THEM - Curated Gifts for Meaningful LivingTHEM 南港 LaLaport(Nangang LaLaport)THEM 台中誠品生活 480THEM NOKE Zhongtaile Life(NOKE Mall フラッグシップストア)THEMは「贈る」という行為のすべてを、美しく高めていきます。

報道関係の方からのお問合せ先

sorekara

代表:歌代 悟 ( SATORU UTASHIRO DESIGN )

所在地:東京都

https://sorekara-brand.com/