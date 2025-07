【研究成果】移転の効果が明らかに--新スタジアムでの試合が環境負荷を大幅に軽減

株式会社サンフレッチェ広島

株式会社サンフレッチェ広島は、広島市中心部に誕生したまちなかスタジアム「エディオンピースウイング広島」の開業に伴う、試合観戦のための移動による二酸化炭素排出量の削減効果を推定しましたのでお知らせいたします。

概 要

・2024年に開業したまちなかスタジアム「エディオンピースウイング広島」では、来場者の移動に由来する二酸化炭素排出量が、旧本拠地である広島広域公園陸上競技場での試合開催時と比較して、1試合あたり約38%減少したと推計されました。

・特に、広島市内在住の来場者1人あたりの二酸化炭素排出量は、約61%減少したと推計されました。

・二酸化炭素排出量の減少は、多くの来場者にとってスタジアムまでの移動距離が短くなったことと、路面電車や路線バスなどの公共交通を利用しやすくなったことによる行動変容が主な要因として考えられますが、このうち行動変容(利用交通手段の変容)に関しては、年間6試合以上を観戦する「コア層」の来場者が1~5試合を観戦する「ライト層」の来場者よりも利用交通手段を変えた人が多かったことがわかりました。

推計結果の詳細については発表論文をご覧いただくか、担当者までお問合せください。

掲載論文情報

著者名:Takuo Inoue, Masaaki Kimura, Zen Walsh, Toshiya Takahashi, Hayato Murayama, Hideki Koizumi

タイトル:Spectator Travel and Carbon Savings: Evaluating the Role of Football Stadium Relocation in Sustainable Urban Planning

雑誌名:Sustainability

オンライン掲載日:2025/6/28

DOI:10.3390/su17135956

URL:https://doi.org/10.3390/su17135956

謝 辞

本研究は明治安田生命保険相互会社、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)のご協力を賜り、東京大学スポーツの価値学(明治安田生命)寄付研究部門の研究グループの皆様によって実施されました。

問い合わせ

サンフレッチェ広島広報部

082-259-3220