【いーふらん】買取専門店 おたからや新店舗オープンのご案内（6月）

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、いーふらんが展開する「買取専門店 おたからや」事業において、2025年6月に16件の新店舗をオープンしましたことをお知らせいたします。

・オープン店舗一覧

おたからや 西村ジョイ屋島店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/yashima/

住所：〒761-0113 香川県高松市屋島西町2105-8 西村ジョイ 屋島店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや イトーヨーカドー食品館瀬谷店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/iy-seya/

住所：〒246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央6-15 イトーヨーカドー 食品館瀬谷店 3階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや フィール志賀公園店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/f-shigakoen/

住所：〒462-0057 愛知県名古屋市北区平手町1丁目13 フィール 志賀公園店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：平日・土・祝 10：00～21：00

日曜日 9：00～21：00







おたからや オルフィーカ美田園店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/o-mitazono/

住所：〒981-1217 宮城県名取市美田園5丁目2-2B オルフィーカ美田園敷地内 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや イオンタウン有松店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/at-arimatsu/

住所：〒458-0824 愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200 イオンタウン有松 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや 矢巾アルコ店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/yahaba/

住所：〒028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅第7地割425-3 ショッピングモール アルコ 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （但し施設の休館日に準ずる)

営業時間：10:00～19:00





おたからや バザールタウン舞鶴店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/bt-maizuru/

住所：〒624-0816 京都府舞鶴市伊佐津200-5 バザールタウン 舞鶴 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや コースカベイサイド横須賀店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/cbs-yokosuka/

住所：〒238-0041 神奈川県横須賀市本町2丁目1-12 コースカ ベイサイド ストアーズ 4階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや ハローズ府中店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/h-fuchu/

住所：〒726-0003 広島県府中市元町608-1 ハローズ 府中店敷地内 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや 津田沼本店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/tsudanuma/

住所：〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1丁目10-51 榊原第一ビル 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや オギノ甲州店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/o-koshu/

住所：〒404-0043 山梨県甲州市塩山下於曽1470 オギノ 甲州店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや ジョイフルサン江川店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/js-egawa/

住所：〒850-0992 長崎県長崎市江川町232 ジョイフルサン 江川本店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや スーパー三和旭が丘店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/sanwa-asahigaoka/

住所：〒191-0065 東京都日野市旭が丘6丁目7-5 スーパー三和 旭ヶ丘店 2階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや イッツモア玉穂店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/im-tamaho/

住所：〒409-3803 山梨県中央市若宮50-1 イッツモア玉穂ショッピングセンター 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや ザ・ビッグ倉敷店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/b-kurashiki/

住所：〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1339-1 ザ・ビッグ倉敷店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや エスポット清水天王店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/ep-shimizutennou/

住所：〒424-0014 静岡県静岡市清水区天王南2-1 エスポット 清水天王 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

・買取専門店おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の買取専門店で、全国に1,450店舗（2025年7月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,450店舗での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。

査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。

※一部販売を行っている店舗もございます。

＼ 買取専門店おたからやへの査定依頼はこちらから ／

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）

・いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの買い取り専門店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から25年間連続して成長を成し遂げており、2024年6月期は売上840億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,450店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年7月1日～7月15日の直営店（355店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。





【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410