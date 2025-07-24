自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、テフロンチェーンオイル(GX-FLUORO)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～7/28(木)AM11:59まで】

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GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年7月24日(木)～7月28日(月)AM11:59まで


新商品の「テフロンチェーンオイル(GX-FLUORO)」のXプレゼントキャンペーンを開催!

































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商品の詳細




商品名：GORIX テフロンチェーンオイル(GX-FLUORO)



販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-fluoro/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gx-fluoro


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6SB5PRK



販売価格：1,399円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


チェーンオイル潤滑剤(テフロン)


容量


120ml


サイズ


約15cm × φ4cm


容器素材


ポリエチレン（PE）


重量


約125g


香り


無臭


成分


合成基油、テフロン（PTFE）、防錆添加剤


生産国


台湾製


用途


自転車のチェーン、変速機など可動部の潤滑・防錆


対象部位


チェーン、ギア、ディレイラーなどの駆動部分