自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、テフロンチェーンオイル(GX-FLUORO)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～7/28(木)AM11:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
「GORIX」公式X → https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年7月24日(木)～7月28日(月)AM11:59まで
新商品の「テフロンチェーンオイル(GX-FLUORO)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式X → https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)
商品の詳細
商品名：GORIX テフロンチェーンオイル(GX-FLUORO)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-fluoro/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gx-fluoro
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6SB5PRK
販売価格：1,399円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
チェーンオイル潤滑剤(テフロン)
容量
120ml
サイズ
約15cm × φ4cm
容器素材
ポリエチレン（PE）
重量
約125g
香り
無臭
成分
合成基油、テフロン（PTFE）、防錆添加剤
生産国
台湾製
用途
自転車のチェーン、変速機など可動部の潤滑・防錆
対象部位
チェーン、ギア、ディレイラーなどの駆動部分