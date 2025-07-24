-²Æì¤òÀ¤³¦¤Ø- ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñー¥¹¤Ç¤Î¹ñºÝÂç²ñ»²²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Ï9·î12Æü(¶â)¤«¤é¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñー¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¡ÖPerth Wildcats International Series¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢NBL(¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°)¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢10²ó¤Î¥êー¥°À©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë¥Ñー¥¹¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤È¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡¢¤½¤·¤ÆNBL½êÂ°¤Î¥µ¥¦¥¹¥¤ー¥¹¥È¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ó¥°¥¹¤¬·Ç¤²¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö²Æì¤òÀ¤³¦¤Ø(https://goldenkings.jp/news/detail/id=18615)¡×¤Î¤â¤È¡¢2024-25¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤ò¼Â»Ü(https://goldenkings.jp/news/detail/id=20576)¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥êー¥°¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢±óÀ¬¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥¢¥¸¥¢No.1¤òÌÜ»Ø¤¹¥¥ó¥°¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¡¢À¤³¦¤ØÄÌÍÑ¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢¥¥ó¥°¥¹¤ÏÆüËÜ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²²ÃNBL¥¯¥é¥Ö
¥Ñー¥¹¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä(Perth Wildcats)
¡¡NBL¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë10²ó¤Î¥êー¥°À©ÇÆ¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ñー¥¹¡£ÂåÉ½·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤âÂ¿¤¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ±óÀ¬¤Ë¤Æ°ìÈÌÈó¸ø³«»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢B.LEAGUE¥¯¥é¥Ö3¥Áー¥à¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥¹¥¤ー¥¹¥È¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹(South East Melbourne Phoenix)
¡¡¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢NBL¤Ø¤Î»²Æþ¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤ËÍí¤à°ÂÄê¤·¤¿¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¶áÇ¯¤Ï³Æ¹ñÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤âºßÀÒ¤·¡¢¥êー¥°Æâ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»î¹çÆüÄø(¸½ÃÏ»þ´Ö)
¡¦9·î12Æü(¶â)
17:00 SEM PHOENIX vs Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹
19:30 PERTH WILDCATS vs ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«
¡¦9·î14Æü(Æü)
14:00 SEM PHOENIX vs ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«
16:30 PERTH WILDCATS vs Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹
¢£»î¹ç²ñ¾ì
¡¡Perth HPC(¥Ñー¥¹ ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー)
¢£»î¹çÃæ·Ñ
¡¡»î¹ç±ÇÁü¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È³µÍ×
https://www.ticketmaster.com.au/event/130062F297705B56
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ï¥Ñー¥¹¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦°Â±Ê½ß°ì¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¥³¥á¥ó¥È
¡¡NBL¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤È¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÊ¸²½¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥Ñー¥¹¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ñー¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¹ñºÝÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢No.1¤ÎµåÃÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Çº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø·Ò¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ó¥°¥¹¤¬À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Áー¥à¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£