¡Ú¥Ñ¥¦¥Ñ¥È¤Î¤µ¤¬¤·¤¨Í·¤Ó¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ú¡ÛÂç¿Íµ¤¤Î¤µ¤¬¤·¤¨Í·¤Ó³¨ËÜÂèÆóÃÆ¡Ø¤â¤Ã¤È¡ª¡ª ¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡Ù¤¬È¯Çä¡ª¡ª

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:南條達也)は、2025年7月24日(木)に『もっと!! パウ・パトロールをさがせ!』を発売いたしました。

パウ・パトロールのキャラクターがいっぱいのイラストでさがし遊びができる、大人気絵本の第二弾『もっと!! パウ・パトロールをさがせ!』が登場! 登場キャラクターも大幅に増え、第一弾よりさらにぎっしりつまったイラスト問題が楽しめます。問題は全部で10問! キャラクター紹介やこたえ、チャレンジ問題つきで、何度も遊べる絵本です。

★密度UP! キャラクターがいっぱいの問題にチャレンジ★

キャラクターや持ち物などいろんなものを探して、パウ・パトロールといっしょにトラブルを解決! 前回より登場キャラクターも増え、イラストのいたるところにキャラクターが隠れています。問題は全部で10問。 問題ひとつひとつの密度もアップして、遊び甲斐も満点です♪ こたえつきなので安心して取り組めます。

★キャラクター紹介、チャレンジ問題つきで何度も遊べる★

さがしえ問題のほか、キャラクター紹介つき! 掲載しているキャラクターは、すべてさがしえに登場しているので、ぜひ探してみてください。巻末にはチャレンジ問題もあり、何度も絵本で遊べるしかけがいっぱいです。

★第一弾も大好評発売中です★

第一弾の『パウ・パトロールをさがせ!』は、はじめてのさがしえ遊びにピッタリ♪ こちらもぜひチャレンジしてみてください。

(C)2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

[商品概要]

『もっと!! パウ・パトロールをさがせ!』

定価:1,320円(税込)

発売日:2025年7月24日

判型:AB版

電子版:なし

ISBN:978-4-05-206179-0

発行所:株式会社 Gakken

学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/book/1020617900(https://hon.gakken.jp/book/1020617900)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://amzn.asia/d/bSeewbH(https://amzn.asia/d/bSeewbH)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18231146/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231146/)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107620383(https://7net.omni7.jp/detail/1107620383)

■株式会社 Gakken(Gakken Inc.)

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長:南條 達也

・法人設立年月日:2009年1月13日(2022年10月1日商号変更)

・資本金:50百万円

・所在住所:〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容:出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス(GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.)

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長:宮原 博昭

・法人設立年月日:1947年3月31日

・資本金:19,817百万円

・売上高:1,855億円、連結子会社79社(2024年9月期)

東京証券取引所 プライム市場上場(証券コード:9470)

・所在住所:〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号:03-6431-1001(代表)

・事業内容:1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野:「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野:サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル:150か国以上で活動・事業展開