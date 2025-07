ネットマーブル、待望の最新作オープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』、8月19日のGamescom「Opening Night Live」で新トレーラーを公開予定

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、開発中のオープンワールドRPG『七つの大罪:Origin』(開発:Netmarble F&C Inc.)において、8月19日にドイツのケルンで開催されるGamescom「Opening Night Live」で『七つの大罪:Origin』の最新トレーラーを公開することをお知らせいたします。

ドイツのケルンで毎年開催されるGamescomは、世界最大かつ最も影響力のあるゲームイベントです。「Opening Night Live」はGamescomの公式キックオフイベントであり、世界中にライブ配信される中で、ワールドプレミア映像や最新発表、開発者インタビューなどが行われ、世界中のファンとゲーム業界関係者が注目する場となっています。

『七つの大罪:Origin』は、2025年6月に開催された「Summer Game Fest」への出展により、世界中の注目を集める中、次なるグローバルヒットとしての期待がさらに高まっています。

8月に開催される「Gamescom 2025」で公開予定の最新トレーラーは、Unreal Engine 5による圧倒的なグラフィック表現と、映画のようなシナリオ演出を通じて、本作の世界観やゲームとしての魅力が改めて紹介される予定です。

『七つの大罪:Origin』は、世界累計発行部数5,500万部を誇る鈴木央氏原作の大ヒット漫画・アニメ『七つの大罪』を原作とした作品であり、全世界で7,000万ダウンロードを記録したシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~』(略称:グラクロ)の後継作となる、待望のオープンワールドRPGです。

本作品は、『七つの大罪:Origin』オリジナルのマルチバースストーリーが展開され、『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険します。『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』の英雄たちを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしながら、独自の冒険をプレイヤー自身で作り上げることができます。

『七つの大罪:Origin』は、PlayStation(R)5版とSteam(R)版での世界同時リリースを予定しております。PlayStation(R)ユーザーは専用ページから事前登録が可能で、PlayStation(R)およびSteam(R)のストアページではウィッシュリストへの追加も行うことができます。

また、公式サイトよりEメールでの事前登録も受付中です。App StoreおよびGoogle Playなどモバイル向けの事前登録は、後日開始予定です。

『七つの大罪:Origin』は、2025年内の正式リリースを予定しております。公式YouTubeやXでは、最新の限定映像やコンテンツを一早くご覧いただけます。

また、PlayStation storeやSteam版ページやPlayStation store、公式ティザーサイトを通じて、最新情報を順次更新していく予定です。

・『七つの大罪:Origin』ティザーサイト

https://7origin.netmarble.com/

・『七つの大罪:Origin』公式Youtube

https://www.youtube.com/@7ds_origin_jp

・『七つの大罪:Origin』公式X

https://x.com/7DSO_JP

・『七つの大罪:Origin』公式PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/

・『七つの大罪:Origin』公式Steam

https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

もしくは、下記のコピーライトを明記してください。

(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、世界累計発行部数5,500万部を超える大ヒット作品です。2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。

■ 「七つの大罪 黙示録の四騎士」アニメ公式サイト

https://7sins-4knights.net/

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

