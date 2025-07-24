ロケ撮影や企業研修にもってこい！海岸直結の圧巻ロケーション！　貸し切り、場所貸し、時間貸しもOK！

株式会社norosi stand

バラエティに富んだスペースが魅力です。

■ 圧倒的ロケーション（１.海岸直結＋水平線）

施設すぐ目の前に那古海岸が広がり、「鏡ヶ浦」と称される鏡のような静かな海面と水平線が撮影可能です。徒歩0秒の海岸アクセスは、映像制作に最適。

施設目の前の水平線に沈む夕日は圧巻です。

■ 都心から快適アクセス（２.都心から車90分・電車＋タクシーも）

東京・都心から車で約90分、富浦ICより5分。公共交通機関では東京駅から特急さざなみで2時間、館山駅よりタクシー5分で到着します。

■ 撮影に必要な備品や設備が万全（３.備品・４.控室・会議室・５.シャワー完備）

・各種テーブル・チェア・電源・Wi‑Fiなど機材設営に不可欠な環境

・管理棟2階には控室・会議室として利用可能なホワイトボード・モニターを常備

・清潔な個室シャワールームはメイクルーム利用にも最適（ドライヤー・大型鏡・チェア付き）

会議室としても使用できる管理棟メイクルームとしても使用できるシャワー室は大型の鏡やドライヤーも完備

■ 大型駐車場完備（６.40台以上駐車可）

大型バスやマイクロバスにも対応できる広大な駐車スペースを提供。

駐車場は40台以上駐車可能。大規模なロケでも安心です。

■ 実績多数（７.ドッキリ・バラエティ／８.企業研修・団体BBQ）

これまでTVのドッキリ企画やバラエティ撮影、社員研修、団体向けBBQ等でも多数採用されており、用途に応じた柔軟なサポートが可能です。

■ 撮影に不可欠な通信環境も整備（９.Wi‑Fi・電源完備）

会場全体に光回線Wi‑Fiを整備しており、ロケやTV会議にも対応可。

■ 利用プラン例

用途

・ロケ地撮影（日帰り・宿泊含む）

・控室・更衣室利用

・貸切イベント

・機材搬入・駐車

可能内容

・海岸、キャンプサイト、ウッドデッキ、管理棟など

・管理棟2F会議室・シャワー・メイク室対応

・企業研修・BBQ・撮影後の懇親会併催など

・車両乗入可・RVパーク利用も対応

館山の海辺でしか得られない自然光、水平線バックの映像美、幅広い撮影環境および豊富な実績を持つCAMPGROUND BREEZE TATEYAMA。制作チーム・企業様が「映える空間」と「実用性」を両立して利用いただける環境を整えています。お気軽にお問い合わせください。

キャンプ場詳細

ブリーズ館山

【HP】https://breeze-camp.com/(https://breeze-camp.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes)

【ご予約】https://x.gd/8QDEL

【instagram】@breeze_tateyama(https://www.instagram.com/breeze_tateyama/?hl=ja)

【住所】千葉県館山市那古1672-6

【電話番号】080-5982-6536 (受付時間9:00～18:00)

【休日】不定休

【お車の方】富津・館山道路 富浦IC より車で約5分

【高速バスの方】東京駅・バスタ新宿より館山駅下車～タクシーで10分

【電車の方】JR館山駅下車～タクシーで10分

JR那古船形駅下車～徒歩15分

【近隣アクセス】コンビニまで500メートル

スーパーおどやまで車で5分

イオンモールまで車で5分

【担当連絡先】 nomoto-ka@breeze-camp.com