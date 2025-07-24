YOSHIKI、「長浜kimono AWARDS 2025」への参加が決定　ゲスト審査員として伝統文化と次世代の創造性が融合する舞台へ

YOSHIKI PR事務局

YOSHIKIが、10月13日（月）に滋賀県長浜市で開催される「長浜kimono AWARDS 2025」に参加することが決定した。着物ブランド「YOSHIKIMONO」や、ハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」のデザイナーとしても世界的に活躍しているYOSHIKIが、伝統文化と次世代の創造性が融合するイベントにおいて、ゲスト審査員として登場する。

「長浜kimono AWARDS」は、滋賀県長浜市にて2024年10月に初めて開催され、観光客や地元住民を含む多数の観客を魅了した新しい形のファッションイベント。服飾を学ぶ学生の着物作品がランウェイで披露され、専門審査員によって表彰が行われるファッションショー形式のコンテストがイベントの大きな目玉となっている。

YOSHIKIは、日本の伝統文化である着物を世界中に紹介したいという強い信念のもと着物ブランド「YOSHIKIMONO」を立ち上げ、『伝統と革新の融合』をテーマに前衛的な着物スタイルを発信し続けている。2020年2月には、英ヴィクトリア&アルバート博物館で開催された着物展の展示作品に大抜擢され、国際的な評価を確かなものとした。また、同年夏には東京国立博物館にて、鎌倉時代から現代までの300点以上にのぼる歴史的な着物作品が並ぶ中で、現代を代表する作品として全展示のフィナーレを飾るなど、現代着物文化の象徴として注目を集めている。

さらにYOSHIKIは、パリを拠点に自身のハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」を展開しており、2024年にはミラノ・ファッションウィークに続き、パリ・ファッションウィークにおいてもコレクションを披露。ファッションデザイナーとしても、世界的な活躍を続けている。

「長浜kimono AWARDS」は、YOSHIKIが掲げる『伝統と革新の融合』というテーマとの親和性が高く、着物文化を次世代へとつなげる可能性を広げる契機となることが期待される。

＜長浜kimono AWARDS公式ページ＞

https://kitabiwako.jp/syusse/awards/

＜YOSHIKIMONO関連リンク＞

Official site：http://www.yoshikimono.com

＜MAISON YOSHIKI PARIS関連リンク＞

Official Site：https://www.maisonyoshikiparis.com/jp

Official Instagram：https://www.instagram.com/maisonyoshiki/

＜YOSHIKI関連リンク＞

YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/

YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/

YOSHIKI YouTube Channel：https://www.youtube.com/yoshikiofficial