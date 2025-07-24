「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」授賞式をYouTubeで全世界配信開始。アワードを振り返るダイジェスト映像も公開！

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」（MAJ）は、2025年5月21日（水）・22日（木）に行われた授賞式の様子をYouTubeでの全世界配信を開始いたしました。（※一部地域を除く）また、授賞式の公開に合わせて、MAJを振り返るダイジェスト映像も公開いたしました。

今回配信されたのは、SNSでも大きな話題となり、音楽業界が熱く沸いた「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」Premiere Ceremony・Grand Ceremonyの様子です。特に、Grand Ceremonyのオープニングショー「RYDEEN REBOOT」はSNSでも大きな話題となりました。なお、「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」関連コンテンツはLeminoでも配信中です。

Lemino配信ページ：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000119/

【配信動画について】

１.「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」Premiere Ceremony

配信URL ：https://youtu.be/cSW0zRbamAM

動画内容 ：2025年5月21日(水)に開催された40部門の最優秀作品/アーティストを発表するPre miere Ceremonyの様子を配信。井桁弘恵、森香澄、谷中敦（東京スカパラダイス オーケストラ）がMCを務め（五十音順）、本間昭光率いるスペシャルバンドが授賞 式の BGM を生演奏で贈る、一日限りの特別なセレモニーです。

MC ：井桁弘恵、森香澄、谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ） ※五十音順

パフォーマンス ：上野耕平、THE SPELLBOUND、SHOW-GO、高橋あず美、LEO ※五十音順

スペシャルバンド：本間昭光（Key/BandMaster）、小倉博和（Gt）、小田原豊（Dr）、安達貴史

（Ba）、坂井”Lambsy”秀彰（Per）、足立賢明（Mnp）、室屋光一郎（Vln）

２.「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」Grand Ceremony

配信URL ：https://youtu.be/FJW9x2b4O6c

動画内容 ：2025年5月22日（木）に開催された主要6部門などの最優秀作品/アーティストを発表

するGrand Ceremonyの様子を配信。 菅田将暉がMCを務め、豪華なアーティストが

パフォーマンスを披露します。SNSで大きな話題となったオープニングショー「RYD

EEN REBOOT」、授賞アーティストによるスピーチ、豪華ゲストによるトロフィー

贈呈など、見どころ満載のセレモニーとなっています。

司会 ：菅田将暉（Grand Ceremony司会）、

ハマ・オカモト(OKAMOTO’S)、住吉美紀（Grand Ceremony MIDTIME司会）

パフォーマンス： AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、

Mrs. GREEN APPLE、矢沢永吉、YOASOBI ※五十音順

３.「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」Highlights Reel

配信URL ：https://youtu.be/9x7mCjHxLfc

動画内容 ：2025年5月に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」の様子をまとめたダイジェ

スト映像。「MUSIC AWARDS JAPAN」記念すべき初開催となった京都の熱狂をお届

けします。

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」について】

「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」(MAJ)は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信し、日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーにすると共に、海外アーティストの日本市場への進出を促進する。日本の音楽業界主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越え、世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切り開いていく機会として設立しました。

MAJでは、アーティストをはじめとした音楽関係者による投票によって、延べ3000作品/アーティストのエントリー作品の中から、主要6部門を含む全62部門の最優秀作品/アーティストを決定。（※一部部門を除く）第一回目となる今年は、5月21日（水）・22日（木）にロームシアター京都で授賞式を開催し、5月22日（木）のGrand CeremonyはNHKの生中継やYouTubeの全世界配信（※一部地域を除く）が行われました。

今年のエントリー作品延べ約3,000曲はSpotifyにて「museum」という形でプレイリスト公開、主要6部門をはじめとした各部門のプレイリストはdヒッツをはじめとした各音楽配信サービスにて配信しています。今後も「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」のエントリー楽曲をお楽しみください。

※音楽配信サービスで配信されていない一部楽曲を除きます

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」開催概要】

・開催日時 ：2025年5月21日（水）・22日（木）

※開催ウィーク：2025年5月16日(金)～5月22日 (木)

・会場 ：ロームシアター京都

・公式サイト ：https://www.musicawardsjapan.com/ja/

・協力 ：文化庁 経済産業省

・後援 ：京都府 京都市 京都商工会議所 JETRO

【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】

・公式X ：https://x.com/MAJ_CEIPA

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa

・公式Instagram：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/

・公式Facebook：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official

・公式TimeTree：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official

【パートナー企業一覧】

《報道関連からのお問い合わせ》

MUSIC AWARDS JAPAN PR 事務局

MAIL: maj-press@ceipa.net TEL: 080-2134-0066