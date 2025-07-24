LPF PARISがNew Era(R)とコラボレーション第4弾を発表 ベースボールキャップ59FIFTY(R)を7月25日(金)より先行予約開始
“キング・オブ・カシミア”の称号をもつ、ストリートラグジュアリー ウエア ブランドのlucien pellat-finet（ルシアン ペラフィネ） が展開しているミレニアルズへ向けたライン「LPF PARIS （エルピーエフ パリ）」と、100年以上の歴史を持つ、スポーツ・ライフ スタイルブランド「New Era(R) ( ニューエラ) 」が再度タッグを組み、第4弾となるコラボレーションベースボールキャップ59FIFTY(R) を発表いたします。
2021年からコラボレーションをスタートし、最新作の第4弾ではブラックで統一されたロゴやスカルを、シャープな印象の刺繍で魅せるデザインで登場します。
ハイエンドなストリートスタイルに合うコラボレーションアイテムは、7月25日(金) 12:00よりコロネット公式オンラインストア （https://www.coronet-store.jp/view/page/lucien）にて先行予約を開始いたします。 ※予約期間は、7月31日(木)23:59迄
8月中旬より、ルシアン ペラフィネ 東京ミッドタウン店、GINZA SIX店、その他ルシアン ぺラフィネ取り扱いショップにて発売いた します。
【問い合わせ先】
ブランド名：LPF PARIS (エルピーエフ パリ)
店舗名：ルシアン ペラフィネ GINZA SIX店
住所：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5F
Tel: 03-3572-4322
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インスタグラム ：https://www.instagram.com/lucien_pellat_finet_official/
オフィシャルサイト：https://www.lucien-pellat-finet.jp/
オンラインストア ：https://www.coronet-store.jp/view/page/lucien